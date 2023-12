Concurso para PROFESSOR anuncia edital com 323 vagas

Inscrições do concurso para professor iniciam na próxima segunda-feira

Há muitas oportunidades no concurso para professor. Por isso, trouxemos detalhes deste edital que oferta 323 vagas para docentes.

Ficou interessado? Veja a seguir mais detalhes.

Edital Publicado do concurso para professor

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, anunciou a publicação do edital para o tão aguardado concurso público. O certame tem como objetivo o preenchimento de 323 vagas para cargos efetivos de professores, seguindo o regime estatutário. Deste total, 15 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, 32 para candidatos negros e 15 para a comunidade indígena.

Requisitos e Remuneração

Para concorrer a uma das vagas, é necessário possuir ensino superior completo. A remuneração inicial para uma carga horária semanal de 20 horas é de R$ 3.671,07.

Vagas no Concurso para professor

Diversidade de Funções

As vagas abrangem diversas áreas educacionais, proporcionando uma variedade de opções os professores. A distribuição é a seguinte:

Professor – Educação Infantil: 82 vagas

82 vagas Professor – Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 120 vagas

120 vagas Professor – Arte – Educação Infantil ao Ensino Fundamental: 84 vagas

84 vagas Professor – Educação Física – Educação Infantil ao Ensino Fundamental: 10 vagas

10 vagas Professor – Língua Inglesa – Anos Finais do Ensino Fundamental: 5 vagas

5 vagas Professor – Língua Portuguesa – Anos Finais do Ensino Fundamental: 5 vagas

5 vagas Professor – Matemática – Anos Finais do Ensino Fundamental: 5 vagas

5 vagas Professor – Geografia – Anos Finais do Ensino Fundamental: 4 vagas

4 vagas Professor – História – Anos Finais do Ensino Fundamental: 4 vagas

4 vagas Professor – Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental: 4 vagas

Compromisso

A reserva de vagas do concurso para professor para diferentes grupos sociais evidencia o comprometimento da SEMED Campo Grande com a promoção da diversidade e inclusão, reforçando o papel da educação como instrumento de equidade.

Os candidatos devem atentar-se aos prazos estabelecidos no edital, dando início a uma preparação sólida para garantir sucesso nesse relevante processo seletivo, que não apenas oferece oportunidades de carreira, mas também contribui para a construção de uma comunidade educacional mais plural e inclusiva. Veja mais sobre o concurso para professor

Etapas do certame

O processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande apresenta três fases determinantes para a seleção dos futuros professores. Cada etapa tem um papel específico no processo de avaliação.

Prova Objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será a primeira barreira a ser superada pelos candidatos. Composta por 60 questões de múltipla escolha, abordará áreas essenciais de conhecimento conforme o cargo, tais como língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, legislação básica da educação, educação brasileira e/ou conhecimentos específicos.

Prova de Redação

A segunda fase, a prova de redação, também de caráter eliminatório e classificatório, destaca-se por exigir habilidades expressivas dos candidatos. Baseada em um tema proposto, vinculado a textos ou fragmentos, a redação requer uma abordagem dissertativa. Os participantes deverão apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias, demonstrando aspectos axiológicos e cognitivos.

Análise de Títulos

Na terceira e última fase, a análise de títulos, de caráter classificatório, entra em cena. Essa etapa reconhece e valoriza a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos, permitindo que apresentem documentos que evidenciem suas qualificações.

Preparação Estratégica

Diante dessas fases distintas, os candidatos devem desenvolver estratégias de preparação específicas para cada etapa. Investir na revisão dos conteúdos pertinentes à prova objetiva, aprimorar habilidades de redação e organizar documentos que comprovem sua trajetória acadêmica e profissional são passos fundamentais.

O concurso da SEMED Campo Grande MS promete ser desafiador, mas uma preparação consciente e dedicada pode ser a chave para conquistar uma vaga nesse importante processo seletivo educacional.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 11 de dezembro de 2023 e 15 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br).