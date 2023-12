Concurso para PROFESSORES tem quase 4.000 vagas abertas NESTE estado

Edital oferece vagas para professores de diferentes disciplinas, além de oportunidades para professores indígenas.

Quase 4 mil vagas estão abertas em dois novos processos seletivos para a área da educação.

Os certames visam contratação de profissionais com nível superior para o cargo de professor em diferentes disciplinas em todo estado.

A banca responsável pela organização dos processos seletivos é o CETAM.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc – AM) no estado de Amazonas. Ao todo, são oferecidas 3.658 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total, 891 vagas são professores indígenas.

Confira a disponibilidade de cargos e vagas por edital a seguir:



Você também pode gostar:

Edital 1 – 2.767 vagas:

Professor Ensino com Mediação Tecnológica: Ensino Mediado por Tecnologia.

Professor Educação Especial de Educação Física;

Professor Educação Especial de Intérprete de Libras;

Professor Educação Especial de Libras;

Professor Educação Especial de Profissional de apoio ao Escolar;

Professor Educação Especial de Sala de Recursos Multifuncionais.

Professor Ensino Regular de Artes;

Professor Ensino Regular de Biologia;

Professor Ensino Regular de Ciclo;

Professor Ensino Regular de Ciências Naturais;

Professor Ensino Regular de Ciências Naturais Língua Espanhola;

Professor Ensino Regular de Ciências Naturais Língua Francesa;

Professor Ensino Regular de Ciências Naturais Língua Japonesa;

Professor Ensino Regular de Ciências Naturais – Bilíngue Língua Japonesa;

Professor Ensino Regular de Educação Física;

Professor Ensino Regular de Ensino Religioso;

Professor Ensino Regular de Filosofia;

Professor Ensino Regular de Física;

Professor Ensino Regular de Geografia;

Professor Ensino Regular de História;

Professor Ensino Regular de Língua Espanhola;

Professor Ensino Regular de Língua Inglesa;

Professor Ensino Regular de Língua Japonesa;

Professor Ensino Regular de Língua Portuguesa;

Professor Ensino Regular de Matemática;

Professor Ensino Regular de Matemática – Língua Espanhola;

Professor Ensino Regular de Matemática – Língua Francesa;

Professor Ensino Regular de Matemática – Língua Japonesa;

Professor Ensino Regular de Matemática – Bilingue Língua Japonesa;

Professor Ensino Regular de Química;

Professor Ensino Regular de Sociologia.

Edital 2 – Professores Indígenas – 891 vagas:

Professor Ensino com Mediação Tecnológica: Ensino Mediado por Tecnologia.

Professor Ensino Fundamental (1º Ao 5º Ano): Ciclo.

Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio de Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio de Linguagens;

Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio de Matemática.

Os candidatos aprovados para o cargo de professores indígenas irão atuar nas cidades de Alvarães, Anamã, Amaturá, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boca do Acre, Borba, Careiro, Coari, Eirunepé, Fonte Boa, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Itamarati, Japurá, Jutaí, Lábrea, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Parintins, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini e Urucará.

Já as demais vagas para professores serão destinadas as seguintes cidades e sistemas prisionais: Escola Estadual Giovanni Figlioulo (Complexo Penitenciário Anísio Jobim – Regime Fechado – COMPAJ, Centro Feminino de Educação e Capacitação – CEFEC, Unidade Prisional do Puraquequara – UPP, Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT, Centro de Detenção Feminino – CDF, Centro de Detenção Provisória Masculina – CDPM 1 e Enfermaria Psiquiatra, Centro de Detenção Prisional – CDP2 e Josephina de Melo (Centros Sócio Educativos – Dagmar Feitosa, Marise Mendes e Senador Raimundo Parente).

Os salários oferecidos pela Seduc – AM variam entre R$ 1.925,16 a R$ 5.129,16 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar dos processos seletivos da Seduc – AM têm entre os dias 26 a 30 de dezembro de 2023 para o edital 1 e para o edital 2 entre os dias 2 a 6 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição nos certames.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do CETAM.

As inscrições são gratuitas.

Quais as etapas de seleção?

Os processos seletivos para a Seduc – AM contarão com as seguintes etapas:

Análise de títulos de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Experiência profissional de caráter eliminatório e classificatório.

Clique aqui para acessar os editais na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.