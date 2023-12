Concurso Paraíba: STF derruba lei que determina aumento de 10% da nota dos paraibanos

Confira o que disse o STF sobre a Lei do concurso Paraíba

Antes da lei ser revogada, já havia concurso Paraíba se pautando no documento que aumentava 10% da nota dos paraibanos.

Veja a seguir e entenda o que aconteceu.

Decisão do STF Anula Benefícios em Concurso Paraíba

O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que impacta os concursos públicos na Paraíba, derrubando a Lei Estadual nº 12.753/2023, que previa um aumento de 10% nas notas para os residentes no estado nos concursos da área de segurança pública.

Ação de Inconstitucionalidade no STF

Os ministros do STF consideraram a promulgação da referida lei como uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), resultando na sua imediata anulação. Com isso, o Concurso de Bombeiros Militar da Paraíba, que seguia as diretrizes dessa lei, precisou ser retificado.

Alterações no Concurso de Bombeiros Militar

O certame teve que ser ajustado para excluir os benefícios concedidos aos candidatos paraibanos. Anteriormente, a Lei Estadual nº 12.753/2023 garantia um acréscimo de 10% na nota final para os residentes na Paraíba.



Lei para Valorização dos Locais e concurso Paraíba

A lei, proposta pelo deputado Adriano Galdino e promulgada em setembro de 2023, visava beneficiar os paraibanos, alegando que tal medida asseguraria que os profissionais de segurança conhecessem de perto a realidade do estado.

Situação Atual dos Concursos

Atualmente, estão em andamento os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. O concurso da Polícia Militar oferece 900 vagas, enquanto o do Corpo de Bombeiros disponibiliza 200 vagas. Os salários para os aprovados podem chegar a R$ 6.510,87 após o curso de formação.

Resumo dos editais concurso Paraíba

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da Paraíba oferecem aos interessados a chance de ingressar em suas fileiras, proporcionando uma carreira sólida e repleta de desafios. Ambas as instituições conduzem seus processos seletivos por meio da banca examinadora IBFC, visando garantir a transparência e a eficácia nas avaliações.

Polícia Militar da Paraíba e 900 Vagas para o Cargo de Soldado

Para o cargo de Soldado na Polícia Militar da Paraíba, estão disponíveis 900 vagas. O salário atrativo de R$ 4.206,87 será concedido aos aprovados após a conclusão do curso de formação. A escolaridade mínima exigida é o nível médio, abrindo as portas para uma carreira promissora na área de segurança pública.

Corpo de Bombeiros da Paraíba e 200 Vagas para Soldado

Da mesma forma, o Corpo de Bombeiros da Paraíba oferece oportunidades para o cargo de Soldado. Com um total de 200 vagas em disputa, a remuneração também atinge R$ 4.206,87 após a conclusão do curso de formação. Assim como na Polícia Militar, o requisito educacional é o nível médio.

Formação para Polícia Militar e Bombeiros na Paraíba

Para entrar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros da Paraíba, é preciso passar por um curso de formação. Esse curso é essencial para preparar os candidatos para as responsabilidades de ser um Soldado.

Conteúdo Prático e Teórico

Durante o curso, os participantes estudam disciplinas importantes, como leis, técnicas operacionais, primeiros socorros e ética profissional. O objetivo é fornecer uma base sólida para o desempenho eficaz de suas funções.

Treinamento Intenso

Além das aulas teóricas, há um foco significativo no treinamento prático. Isso inclui simulações de situações reais, exercícios físicos e práticos, e manejo de equipamentos. O objetivo é preparar os futuros profissionais para as situações que podem encontrar em seu trabalho diário.

Aspectos Éticos e Comportamentais

A formação não se limita apenas às habilidades técnicas. Os alunos aprendem sobre ética profissional, respeito aos direitos humanos e a importância de uma conduta exemplar perante a comunidade. O objetivo é construir uma mentalidade voltada para o serviço público e o compromisso com a segurança da sociedade.

Avaliações e Acompanhamento

Ao longo do curso, os participantes passam por avaliações regulares para medir seu progresso. O desempenho físico e psicológico também é acompanhado de perto. Aqueles que não atendem aos critérios estabelecidos podem ser desligados do curso.