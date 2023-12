Concurso Petrobras: INSCRIÇÕES ABERTAS! Confira oportunidades e salários

A Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, acaba de anunciar um novo concurso com vagas distribuídas em sete estados. Vamos explorar as oportunidades, salários e detalhes sobre as inscrições abertas.

Distribuição das Vagas

As vagas estão distribuídas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. São diversas oportunidades para atuar em cargos como enfermagem do trabalho, logística de transportes, química de petróleo, segurança do trabalho, entre outros.

Número Total de Vagas e Salários

O concurso está oferecendo 916 vagas para início imediato e mais 5.496 para formação de cadastro reserva. A remuneração mínima é de R$ 5.878,82.

Experiência Profissional

Não há exigência de experiência profissional prévia. Isso significa que mesmo os candidatos que estão iniciando a carreira profissional têm chances de conseguir uma vaga.

Vagas Reservadas

Este é o primeiro concurso da companhia com reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. Além disso, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros.



Processo Seletivo

O concurso avaliará os candidatos por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para 24 de março nas cidades onde a Petrobras atua.

Taxa de Inscrição

Os participantes deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 62,79 até o dia 21 de fevereiro de 2024. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

Validade do Processo Seletivo

O prazo de validade do processo seletivo será de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.

Cronograma do Concurso

Inscrições: 28/12/23 a 31/1/24

Limite para pagamento da taxa de inscrição: 21/2/24

Aplicação das provas: 24/3/24

Consulta individual ao gabarito: 26/3 a 28/3/24

Resultado final das provas objetivas: 19/4/24

Envio da documentação e desempate: 23 e 24/5/24

Resultado do processo seletivo: 7/6/24

Dicas para Estudar para o Concurso

Planejar um cronograma de estudos, focar em disciplinas específicas e treinar com questões de provas anteriores podem ser estratégias eficazes para se preparar para o concurso.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso Petrobras podem ser feitas através do site da Cebraspe, empresa responsável pela organização do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79. Clique aqui e acesso o edital.

Como se preparar para o concurso Petrobras

A preparação para o concurso Petrobras envolve tanto o estudo dos conhecimentos técnicos específicos de cada área de trabalho, quanto dos conhecimentos gerais, como matemática e português. Além disso, é importante também resolver questões de provas anteriores para se familiarizar com o estilo da banca examinadora.

Conhecendo o edital

O primeiro passo para se preparar para o concurso Petrobras é conhecer o edital. O documento contém todas as informações necessárias sobre os conteúdos que serão cobrados, além das regras e procedimentos do concurso.

Estudando os conteúdos

Após conhecer o edital, o próximo passo é se dedicar ao estudo dos conteúdos que serão cobrados. Isso inclui tanto os conhecimentos técnicos específicos de cada área de trabalho, quanto os conhecimentos gerais.

Resolvendo questões de provas anteriores

Uma dica importante para quem está se preparando para o concurso Petrobras é resolver questões de provas anteriores. Isso ajuda a se familiarizar com o estilo da banca examinadora e a identificar quais são os conteúdos mais cobrados.

Dicas para o dia da prova

No dia da prova, é importante chegar com antecedência ao local de aplicação e levar todos os documentos necessários. Além disso, é fundamental ter uma boa noite de sono na véspera e se alimentar adequadamente no dia.

Em resumo:

Inscrições: até 17 de março de 2023

Taxa de inscrição: R$ 62,79

Data das provas: 30 de abril de 2023

Remuneração: mínima de R$ 5.878,82

O concurso Petrobras é uma excelente oportunidade para técnicos de diversas áreas ingressarem em uma das maiores empresas do Brasil. Com uma boa preparação, é possível aumentar as chances de sucesso e conquistar uma vaga. Boa sorte!