CONCURSO PETROBRAS: Quando começam as inscrições? 6.412 vagas e Salário Inicial de R$5,8 MIL

A Petrobras anunciou recentemente a abertura de um novo concurso público com uma grande oportunidade para os interessados em ingressar na empresa. Com um total de 6.412 vagas, incluindo a formação de cadastro reserva, o concurso oferece um salário inicial de R$5.8 MIL. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade e uma carreira promissora no setor de petróleo e gás.

Requisitos e oportunidades

As vagas estão distribuídas em sete estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Para concorrer, os interessados devem possuir ensino médio e técnico completo. As oportunidades são para diversos cargos, como enfermagem do trabalho, logística de transportes, química de petróleo e segurança do trabalho, entre outros.

O concurso oferece 916 vagas para início imediato e 5.496 para formação do cadastro reserva. O salário básico dos aprovados é de R$3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$5.878,82. Além disso, é importante ressaltar que não há exigência de experiência profissional prévia, o que torna o concurso ainda mais atrativo para os candidatos.

Processo seletivo e datas importantes

O processo seletivo será realizado por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para o dia 24 de março. Os municípios onde as provas serão aplicadas variam de acordo com a região. No Sudeste, por exemplo, os candidatos podem realizar a prova em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No Sul, as provas serão em Curitiba e Porto Alegre, entre outras cidades. Já no Nordeste, a única cidade definida até o momento é Ipojuca, em Pernambuco.

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia 28 de dezembro de 2023 até o dia 31 de janeiro de 2024. É importante ficar atento ao prazo, pois não serão aceitas inscrições após essa data. Os participantes deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$62,79 até o dia 21 de fevereiro de 2024. No entanto, doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

Inclusão e prazo de validade

A Petrobras está comprometida com a inclusão social e a diversidade. Por isso, o concurso destinará 20% das vagas para pessoas com deficiência e mais 20% para pessoas negras. Essa é uma iniciativa importante para promover a igualdade de oportunidades e a representatividade dentro da empresa.



Você também pode gostar:

O prazo de validade do processo seletivo será de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais. Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras. Portanto, é essencial acompanhar as informações divulgadas pela empresa para não perder nenhuma atualização.

Cronograma do concurso Petrobras

A seguir, apresentamos o cronograma com as principais datas do concurso Petrobras:

Inscrições: 28 de dezembro de 2023 até 31 de janeiro de 2024 Limite para pagamento da taxa de inscrição: 21 de fevereiro de 2024 Aplicação das provas: 24 de março de 2024 Consulta individual ao gabarito: 26 a 28 de março de 2024 Resultado final das provas objetivas: 19 de abril de 2024 Envio da documentação e desempate: 23 e 24 de maio de 2024 Resultado do processo seletivo: 7 de junho de 2024

Dicas para se preparar para o concurso Petrobras

Se você está interessado em participar do concurso Petrobras, é fundamental se preparar adequadamente para aumentar suas chances de sucesso. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo nesse processo:

Estude com antecedência: Reserve um tempo diário para estudar as matérias que serão cobradas no concurso. Organize um cronograma de estudos e siga-o rigorosamente. Conheça o conteúdo programático: Verifique o edital do concurso para saber quais são as disciplinas e os temas que serão abordados nas provas. Foque seus estudos nos assuntos mais relevantes. Faça simulados e provas anteriores: Realize simulados e resolva provas de concursos anteriores para se familiarizar com o formato das questões e treinar sua agilidade. Busque materiais de estudo confiáveis: Utilize livros, apostilas e materiais online de qualidade para aprofundar seus conhecimentos. Procure também por videoaulas e cursos preparatórios.

Lembre-se de que a preparação para um concurso exige dedicação e disciplina. Mantenha-se motivado e confiante em seu potencial. Com uma boa preparação e bastante estudo, você estará mais próximo de conquistar uma das vagas oferecidas pela Petrobras.