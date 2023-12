Concurso PETROBRAS: saiu EDITAL com mais de 6 mil vagas para nível médio

Concurso Petrobras irá selecionar mais de 6 mil candidatos para diferentes regiões do país. O principal requisito é ter nível médio.

A última semana do ano começa com ótimas notícias! Isso porque foi publicado o edital do concurso Petrobras.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico para diversos cargos.

A banca responsável pela organização do concurso é o Cebraspe.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Petrobras. Ao todo, são oferecidas 6.412 vagas, sendo 916 vagas para contratação imediata, além de 5.496 vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Enfermagem do Trabalho – 10 vagas;

Inspeção de Equipamentos e Instalações – 36 vagas;

Logística de Transportes – Controle – 25 vagas;

Manutenção – Caldeiraria – 46 vagas;

Manutenção – Elétrica – 56 vagas;

Manutenção – Instrumentação – 58 vagas;

Manutenção – Mecânica – 78 vagas;

Operação – 254 vagas;

Operação de Lastro – 16 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Edificações – 11 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica – 11 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Instrumentação – 8 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica – 30 vagas;

Química de Petróleo – 83 vagas;

Segurança do Trabalho – 91 vagas;

Suprimento de Bens e Serviços – Administração – 101 vagas.



Os salários oferecidos pela Petrobras variam entre R$ 3.446,26 a R$ 5.878,82 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As vagas são destinadas para as seguintes regiões:

Sudeste

Betim/MG;

Cubatão/SP;

Duque de Caxias/RJ;

Itaboraí/RJ;

Macaé/RJ;

Mauá/SP;

Paulínia/SP;

Rio de Janeiro/RJ;

Santos/SP;

São José dos Campos/SP;

Vitória/ES.

Sul

Araucária/PR;

Canoas/RS.

Nordeste

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível médio / técnico na área de interesse, além de registro no conselho de classe. Fora isso, também é importante comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Petrobras têm entre os dias 28 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79.

Os candidatos que são doadores de medula óssea ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Cebraspe e preencher o requerimento de isenção durante todo o período de inscrições.

A entidade responsável pelo certame verificará perante o órgão gestor do CadÚnico a veracidade das informações prestadas pelo candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Petrobras contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 24 de março de 2024 nas cidades dos estados em que a Petrobras atua.

Os candidatos serão avaliados por meio de 100 questões do tipo “certo ou errado”, compostas pelos seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Específicos.

O concurso Petrobras terá validade de 18 meses, contados da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.