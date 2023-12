Concurso PM será retomado sem restrição de vagas para mulheres e com ampliação do Cadastro Reserva

Concurso para Polícia Militar do Ceará, no entanto, permanece suspenso. Corporação irá republicar o edital com as alterações.

A Polícia Militar do Estado do Ceará está confiante na retomada do concurso para soldados e segundos-tenentes.

Em nota, a corporação afirmou que irá excluir do edital a restrição de 15% das vagas para mulheres e, ainda, garantiu que ampliará o número de vagas em cadastro reserva para garantir que todos os candidatos aprovados sejam convocados.

“Com isso, será assegurada a todas as mulheres a disputa em igualdade de condições com os homens, independentemente de estarem entre as 15% melhores classificadas”, informou a PM.

Ainda em post nas redes sociais, a corporação ressaltou a necessidade de ampliar o cadastro reserva. “Para isso, haverá ampliação do cadastro para a convocação de novos PMs”, afirmou.

Contudo, vale destacar que o certame continua suspenso e que somente será retomado após acordo entre as partes.

A PM CE, no entanto, já garantiu que entrará com recurso contra a decisão do STF para que o concurso seja retomado.

O concurso PM CE foi suspenso na semana passada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acatar o pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR).

De acordo com a ADI, a limitação de 15% das vagas para mulheres fere o direito constitucional de igualdade entre os sexos.



Na decisão proferida pelo ministro, as mulheres tem o direito de concorrer na ampla concorrência.

“A desigualdade inconstitucional na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável”, explica o ministro na decisão.

A suspensão afeta resultados, homologações e convocações do certame até que a ADI seja efetivamente julgada.

Portanto, até o encerramento da ação o concurso PM Ceará permanecerá suspenso.

No momento, o certame encontra-se na fase de avaliação de saúde dos candidatos.

PGR já solicitou suspensão de outros concursos para PM

Somente neste ano de 2023, a PGR já entrou com 14 ações no STF para suspensão de 14 concursos públicos para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Todas as ações tomam como base a limitação de acesso às mulheres que, na maioria dos editais, prevê a reserva de apenas 10% das vagas.

As ações atingem os certames realizados nos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Por liminar, já foram suspensos e retomados, após decisão favorável à PGR, os concursos das PM do Pará, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal.

Quais são as vagas do concurso PM CE?

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) irá contratar por meio de concurso público 1.500 soldados para compor o Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM da Polícia Militar do Ceará – PMCE.

A divulgação do certame foi realizada no dia 10 de outubro de 2022 pelo governo estadual por meio das redes sociais.

Desse total, 1 mil vagas são para contratação imediata e as 500 vagas restantes são para formação de cadastro reserva.

O salário inicial para o soldado aluno, ou seja, aquele que ainda está em formação no curso preparatório é de R$ 2.481,84, já o salário para o soldado formado passa a ser de R$ 4.983,30.

Para concorrer a uma das vagas de soldado da PMCE o candidato precisou comprovar ensino médio completo, ser brasileiro, ter mais de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso de candidatos do sexo masculino.

Quais são as etapas do concurso PM CE?

O concurso público da PM CE foi composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de saúde, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Avaliação de capacidade física, de caráter eliminatório; Investigação social, de caráter eliminatório.

A aplicação da prova objetiva foi realizada no dia 23 de janeiro de 2023.

Ao final das etapas, o candidato aprovado ainda deve participar do curso de formação para ingresso nas forças de segurança do estado.

Clique aqui para ler o edital da PM CE na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público.