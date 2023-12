Concurso POLÍCIA CIVIL: governo confirma publicação de edital para dezembro; quase 500 vagas em diferentes cargos

Edital da Polícia Civil prevê a contratação de escrivães, agentes e delegados. Edital estava previsto para ser publicado até dia 15 de dezembro

Boas notícias para quem aguarda o edital da Polícia Civil. Isso porque o governo do estado de Pernambuco confirmou a publicação do edital ainda para este mês de dezembro.

O documento estava inicialmente previsto para ser divulgado até o dia 15 deste mês, no entanto, a data foi prorrogada e, agora, confirmada para o dia 29.

“Em decorrência da necessidade de ajuste no edital do concurso público da Polícia Civil, para adequação à Lei Federal 14.735, publicada em 23 de novembro de 2023, o Governo do Estado informa que o edital do certame será divulgado no dia 29 de dezembro. A mudança foi comunicada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela elaboração das provas. A previsão é que a primeira prova seja realizada no dia 25 de fevereiro de 2024”, explicou o governo pernambucano em nota.

O extrato de contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo concurso, já foi divulgado.

Uma novidade é que as provas serão realizadas de maneira descentralizada, ou seja, em diferentes cidades e não apenas na capital do estado.

De acordo com a governadora, as provas, previstas para acontecer em 25 de fevereiro de 2024, serão realizadas nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina, aumentando as chances de candidatos que vivem em regiões interioranas e mais distantes da capital.

Quais serão as vagas?



Ao todo, a PC PE irá ofertar 445 vagas, sendo:

250 vagas para agentes;

150 vagas para escrivães;

45 vagas para delegados.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior em qualquer área, com exceção do cargo de delegado, onde é necessário que o candidato tenha concluído o curso de direito e possua prática jurídica de, no mínimo, três anos.

Fora isso, os candidatos ainda precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria B.

Quais os salários da PC PE?

De acordo com o texto do Projeto de Lei Complementar 3143/2022, publicado no Diário Oficial de 31 de março de 2022, o salário inicial previsto para o cargo de agente e escrivão é de R$4.700.

Já o salário inicial para o cargo de delegado é de R$10.930,51.

Concurso PC PE foi autorizado em 2022

Em 2022, o ex-governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, autorizou a realização de concurso para todas as forças de segurança do estado, incluindo a Polícia Civil.

A autorização chegou a ser publicada no Diário Oficial do Estado. Na ocasião, o documento informava 4.741 vagas para as polícias do estado. Desse total, 1587 vagas seriam apenas para a Polícia Civil.

Entre os cargos autorizados constam:

200 vagas para agentes;

300 vagas para escrivães;

50 vagas para peritos papiloscopistas;

47 vagas para delegados.

No entanto, os trâmites para o concurso não evoluíram muito de lá para cá. De acordo com informações apuradas pela deputada Gleide Ângelo, até o momento apenas a banca foi definida.

“Obtive a Informação de que a Secretaria de Defesa Social já escolheu a banca organizadora dos concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco”, disse a deputada.

Segundo a parlamentar, o número de quadros vagos na corporação é um dos mais graves do estado, superando até mesmo o déficit da Polícia Militar.

Para um efetivo completo, a PC PE deveria contar com 11 mil policiais, incluindo agentes, escrivães e delegados. No entanto, o quadro atual conta apenas com 4.693 servidores, indicando um déficit de 6.307 policiais.

“Não podemos falar de segurança pública de qualidade quando se há um déficit no quadro do efetivo de TODAS as forças de segurança de Pernambuco!”¸ afirmou a parlamentar.

Gleide Ângelo encaminhou pedido de realização de concurso para o governo do estado, além das demais secretarias correlatas por meio da indicação legislativa nº 99/2023.

Polícia Cientifica de Pernambuco também terá edital em breve

Um outro concurso policial está previsto para o estado de Pernambuco. Desta vez para a Polícia Cientifica. O certame já está autorizado.

Ao todo, serão oferecidas, 214 vagas distribuídas da seguinte forma:

60 para médicos legistas;

77 para perito criminal;

77 para agente de medicina legal.

“A gente já havia anunciado os concursos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Agora, como uma forma da gente garantir o reforço de toda a força de segurança pública do Estado, estamos lançando o concurso para a Polícia Científica (…) Em breve vamos anunciar a contratação da empresa que ficará responsável pelo concurso, assim como as datas de lançamento do edital e das provas. É dessa forma que a gente vai garantir mais segurança para o nosso estado. Ao todo são mais de 3 mil vagas para reforçar nossas foças de segurança”, disse a governadora em suas redes sociais.

O último concurso realizado pela Polícia Cientifica de Pernambuco foi em 2016. O Cebraspe foi a banca organizadora do certame que ofereceu 316 vagas para os cargos de auxiliar de legista (73), auxiliar de perito (96), perito papiloscopista (51), médico legista (40) e perito criminal (56).

Na época, os salários para os cargos variavam entre R$ 3.276,42 a R$ 8.497,62.