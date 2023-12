CONCURSO POLÍCIA CIVIL: SAIU edital com 445 vagas e salários acima de R$ 10 MIL

Conheça os cargos do concurso Polícia Civil

Saiu o tão esperado edital do concurso Polícia Civil. Os salários são atrativos, além disso, são 445 vagas para vários cargos.

Ficou interessado? Saiba mais a seguir e não perca a sua chance.

Concurso PC PE e suas 445 Vagas

Finalmente, o aguardado edital do Concurso PC PE (Polícia Civil de Pernambuco) foi publicado, abrindo caminho para 445 vagas imediatas em cargos de nível superior. Entre as oportunidades oferecidas, destacam-se os cargos de Agente, Escrivão e Delegado, com salários iniciais variando entre R$ 4.700,00 e R$ 10.930,51.

Cargos do concurso Polícia Civil

Os cargos contemplados são distribuídos entre ampla concorrência e candidatos com deficiência, com um total de 45 vagas para Delegado, 250 para Agente e 150 para Escrivão. Cada posição oferece salários iniciais atrativos, refletindo a importância e responsabilidade inerentes a essas funções.

Etapas e Provas

O Concurso PC PE será conduzido em duas etapas, compreendendo uma variedade de avaliações para garantir a seleção dos profissionais mais qualificados:



1ª Etapa:

Provas objetivas, discursivas, prática de digitação, exames médicos, prova de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social, prova oral (exclusiva para Delegado) e avaliação de títulos (exclusiva para Delegado).

2ª Etapa do concurso Polícia Civil:

Provas Objetivas

A primeira etapa do concurso Polícia Civil inclui a realização de provas objetivas para todos os cargos, agendadas para 25 de fevereiro de 2024 (Agente e Escrivão) e 03 de março de 2024 (Delegado). As questões abrangerão temas específicos de cada função, com pesos diferenciados para áreas como Direito, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Os candidatos enfrentarão de 60 a 100 questões do tipo múltipla escolha, exigindo concentração e domínio dos temas relevantes para cada cargo.

Provas Discursivas

A etapa discursiva solicitará redações sobre temas relevantes da área de Segurança Pública. Para Delegados, a abordagem será mais aprofundada, envolvendo áreas como Direito Constitucional, Penal, Processual Penal e Legislação.

Prova Prática de Digitação do concurso Polícia Civil

Exclusiva para Escrivães, esta prova avaliará habilidades de digitação em um tempo determinado, refletindo a importância da técnica para essa função específica.

Prova de Capacidade Física

Uma fase crucial para todos os cargos, a prova de capacidade física demanda diferentes testes, como flexão de braço, impulsão horizontal, natação e corrida. Cada teste tem critérios específicos, assegurando que os profissionais estejam aptos para o trabalho em campo.

Prova Oral e Avaliação de Títulos

A prova oral, exclusiva para Delegados, testará conhecimentos de áreas específicas durante uma entrevista, enquanto a avaliação de títulos, também para Delegados, reconhecerá méritos adicionais.

O Concurso PC PE representa uma oportunidade única para profissionais qualificados que buscam carreiras desafiadoras na área de segurança pública.

Curso de Formação Profissional

Após a primeira etapa do concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE), os candidatos aprovados e classificados enfrentarão uma fase crucial: o Curso de Formação Profissional.

Essa etapa, de caráter eliminatório, é um passo fundamental. Neste ponto, a avaliação não se limita apenas ao conhecimento técnico, mas também à conduta e características essenciais para o exercício da profissão.

Requisitos do Curso

Os candidatos serão avaliados em aspectos que refletem não apenas a competência, mas também a integridade e o comprometimento necessários para o exercício da função policial. Entre os requisitos, destacam-se:

a) Conduta ilibada, tanto na vida pública quanto privada, evidenciando a importância da idoneidade do candidato.

b) Aptidão, que engloba as habilidades inerentes ao desempenho eficaz da profissão.

c) Disciplina, destacando a necessidade de ordem e organização no ambiente de trabalho.

d) Assiduidade, ressaltando a importância da presença regular durante o curso.

e) Dedicação, avaliando o empenho e comprometimento do candidato com a formação profissional.

f) Eficiência, evidenciando a capacidade de realizar as tarefas de forma competente e produtiva.

g) Responsabilidade, considerando a seriedade e compromisso com as atribuições policiais.

Critérios de Avaliação

Além dos requisitos acima, a obtenção de médias mínimas de 60,00 pontos em cada matéria ministrada é essencial. Isso garante que os candidatos estejam aptos a absorver e aplicar o conhecimento específico de cada disciplina.

A média global de 60,00 pontos, conforme regulamento interno, reflete a necessidade de um desempenho equilibrado em todas as áreas abordadas durante o curso.

Frequência Obrigatória

Um dos pontos cruciais é a frequência obrigatória às aulas. A presença regular é vital, e o candidato deve garantir, no mínimo, 75% de presença, mesmo considerando eventuais faltas justificadas conforme previsto no regulamento.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de janeiro, ao custo de R$ 250,00 a R$ 350,00, através do site da banca Cebraspe.