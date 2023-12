Concurso Polícia Penal: edital autorizado com mais de MIL vagas; VEJA!

Governador anuncia detalhes do concurso Polícia Penal

Se você busca detalhes do concurso Polícia Penal, é importante se atentar aos detalhes. Mais um edital foi autorizado e não deve demorar de sair.

Confira aqui.

Concurso Polícia Penal BA

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou oficialmente a autorização para o novo edital do concurso Polícia Penal BA, compartilhando a notícia por meio das redes sociais. Este certame disponibilizará 287 vagas imediatas para a Polícia Penal da Bahia, além de aproximadamente 800 vagas em cadastro de reserva, conforme anteriormente divulgado pelo Secretário de Administração Penitenciária da Bahia, José Antônio Maia. A expectativa é que o edital seja publicado no início de 2024.

Antecipação de Vagas em Cadastro de Reserva

Além das 287 vagas imediatas, o concurso prevê cerca de 800 vagas em cadastro de reserva. Essa antecipação foi anunciada pelo Secretário de Administração Penitenciária, ampliando as oportunidades para os futuros profissionais da área.

Perspectivas para 2024 e concurso Polícia Penal

Com a autorização formal do novo edital, a previsão é de que o processo seletivo seja lançado no início de 2024. Os detalhes sobre as etapas do concurso, requisitos e remuneração serão divulgados no edital oficial.



Você também pode gostar:

Histórico do Último Concurso

O último concurso da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP BA) ocorreu em 2014, sob a organização do IBFC. Naquela ocasião, foram ofertadas 490 vagas para o cargo de Agente Penitenciário, de nível médio. A remuneração inicial para o cargo era de R$ 1.775,69, com uma jornada semanal de 30 horas.

Expectativas para o Novo Certame

Com a nova autorização, a expectativa é que o concurso Polícia Penal BA ofereça oportunidades ampliadas e atualizadas para os interessados na carreira. Os candidatos aguardam ansiosos por mais informações e orientações, que serão detalhadas no edital a ser divulgado.

Principais Atribuições do Cargo de Polícia Penal na Bahia

Zelar pela disciplina e segurança dos presos, prevenindo fugas e conflitos;

Fiscalizar o comportamento da população carcerária, seguindo os regulamentos e normas vigentes;

Providenciar a assistência necessária aos presos em casos de emergência;

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas Unidades Prisionais;

Verificar as condições de segurança da Unidade e elaborar relatórios apropriados;

Realizar triagem de presos de acordo com a Lei de Execução Penal;

Conduzir e acompanhar, em custódia, os presos entre as Unidades Prisionais do Complexo Penitenciário da Bahia, inclusive deslocamentos emergenciais fora do Complexo com o auxílio da Polícia Militar;

Desenvolver trabalhos em grupo e individuais para instruir os presidiários, promovendo hábitos de higiene e boas maneiras;

Encaminhar solicitações de assistência médica, jurídica, social e material aos presos;

Coordenar as atividades laborativas dos internos dentro da Unidade;

Executar outras atividades correlatas.

Principais Requisitos para Candidatura

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos no caso de nacionalidade portuguesa;

Idade mínima de 18 anos;

Estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino;

Possuir aptidão física e mental comprovada por meio de exames médicos, testes físicos e exames psicológicos;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria mínima B.

Dicas Essenciais para Conquistar a Aprovação no Concurso da Polícia Penal BA

Confira quatro dicas de como se dar bem neste concurso: