Concurso Pré-Sal Petróleo: veja se o edital será liberado em 2024!

O concurso Pré-Sal Petróleo pode sair em 2024

Se você busca mais uma chance e com grande estabilidade financeira e profissional, o concurso Pré-Sal e Petróleo (PPSA) pode ser uma boa aposta.

Ficou animado? Veja tudo que foi decidido até o momento.

PPSA Anuncia seu Primeiro Concurso Público

Desde sua fundação, a Petrobras Produção, S.A. (PPSA) tem se apoiado em profissionais comissionados e contratados temporariamente.

Contudo, um novo capítulo está prestes a se desenhar na história da empresa, pois a PPSA anunciou recentemente a realização de seu primeiro concurso público, trazendo uma grande esperança aos concurseiros.

PPSA e nova decisão

No começo de abril, o governo decidiu que algumas empresas públicas não seriam mais vendidas. Uma delas é a PPSA, que cuida do petróleo e gás natural. Ela foi retirada de um programa chamado PPI, que queria vender essas empresas. Saiba mais sobre concurso Pré-Sal e Petróleo.

PPSA Pode Contratar Novas Pessoas

A PPSA agora pode continuar a contratar novos funcionários através de concursos públicos, o que é uma boa notícia para quem está procurando emprego. No ano passado, uma regra foi feita dizendo que a PPSA pode contratar até 163 pessoas. Esse é o número máximo de funcionários que a empresa pode ter.

Essa mudança é interessante porque mostra que o governo decidiu não vender certas empresas e quer manter o controle sobre elas

Necessidade de concurso Pré-Sal e Petróleo

O último ingresso de profissionais na estatal ocorreu em 2017, por meio de um processo seletivo promovido pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural.

Naquela ocasião, foram ofertadas 15 vagas imediatas e 225 para cadastro de reserva, com salários variando de R$5 mil a R$25 mil. As contratações foram conduzidas sob o regime celetista.

Requisitos na época

As oportunidades disponíveis no referido processo seletivo foram destinadas exclusivamente ao cargo de assistente. Os candidatos deveriam possuir formação de nível superior em áreas específicas, fluência na Língua Inglesa e experiência de três a 15 anos no setor petrolífero.

Avaliações

O processo seletivo envolveu uma fase de avaliações, incluindo provas objetivas e discursivas. As disciplinas abordadas nas provas incluíram Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. Este rigoroso processo visava selecionar os profissionais mais qualificados para integrarem a equipe da PPSA.

Validade do Processo Seletivo

Com uma validade de até dois anos, o processo seletivo de 2017 representou um marco na história de contratações da PPSA. Agora, ao se preparar para realizar seu primeiro concurso público, a empresa busca atrair talentos qualificados que contribuirão para seu contínuo fortalecimento e desenvolvimento tanto no cenário nacional quanto internacional. Este novo capítulo promete marcar uma fase de crescimento e inovação para a PPSA.

Como a PPSA Ajuda a Gerenciar

A PPSA, que é tipo um representante do governo, tem um trabalho importante na administração de contratos especiais para explorar o petróleo e o gás lá no pré-sal, que é uma parte especial do fundo do mar com muitos desses recursos.

Como funciona

Antes de começar a explorar, as empresas participam de uma espécie de “concorrência” para ver quem fica com as áreas no pré-sal. Quem ganha, precisa pagar uma taxa de entrada, que é como um compromisso sério de dinheiro para poder começar a trabalhar naquela região.

A coisa legal desse jeito de fazer as coisas é que, enquanto as empresas gastam dinheiro para operar, o governo também ganha uma parte dos lucros quando o petróleo e o gás são vendidos. Então, é como se o governo fosse um “sócio” nesses ganhos.

Essa forma de trabalhar junto busca equilibrar o que é bom para as empresas e o que é bom para o público. Assim, o país não só ganha dinheiro com a exploração, mas também mantém um controle importante sobre essas reservas especiais.