Concurso Professor: Instituto abre inscrições com salários acima de R$ 11 MIL

Este concurso Professor também oferta vagas para cotas

Se você segue a carreira do magistério, saiba que esta é uma grande chance para você que busca um concurso Professor.

Por conta disso, trouxemos os detalhes abaixo. Confira.

Concurso professor

O concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) está com inscrições abertas, oferecendo 33 vagas para a carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Dentre essas vagas, quatro são destinadas a pessoas com deficiência, e outras nove são reservadas para candidatos negros.

Requisitos e Remuneração do concurso Professor

Para participar do concurso, é necessário possuir formação superior. As remunerações são atrativas, variando de R$ 5.533,18 a R$ 11.139,64, incluindo retribuição por titulação e auxílio-alimentação no valor de R$ 658.

Vagas do concurso Professor

Confira os cargos e as vagas:



Agronomia (3)

Biologia (3)

Biotecnologia (1)

Educação Especial (2)

Educação Física (1)

Física (3)

Engenharia Cartográfica (1)

Engenharia da Computação (1)

Engenharia de Alimentos (1)

Engenharia de Produção (1)

Engenharia Elétrica (2)

Informática (5)

Manutenção de Aeronaves (1)

Matemática (2)

Português/Espanhol (1)

Português/Inglês (2)

Português/Literatura (1)

Zootecnia (2)

Etapas Detalhadas do Concurso

Conheça as fases do concurso Professor:

Prova Objetiva: Etapa de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação abrangente dos conhecimentos técnicos e específicos de cada área. Data prevista para 18 de fevereiro de 2024, nas cidades de Cuiabá, Barra do Garças e Sinop.

Prova de Desempenho Didático: Fase eliminatória e classificatória. Os candidatos demonstrarão suas habilidades práticas em atividades relacionadas ao magistério. Contribui para avaliar a capacidade de exposição de conteúdos de forma clara e eficaz.

Prova de Títulos: Etapa exclusivamente classificatória. Serão considerados aspectos como titulação acadêmica e experiência profissional. O candidato deve apresentar documentação comprobatória de seus títulos.



Essas etapas do concurso Professor visam garantir uma seleção criteriosa, assegurando que os aprovados estejam não apenas bem qualificados academicamente, mas também aptos a desempenhar de maneira excepcional as funções no magistério.

Fique atento ao edital de convocação, que será publicado em momento oportuno, para informações detalhadas sobre locais e horários das provas. Não perca a chance de participar desse concurso que pode ser o pontapé inicial para uma carreira sólida no ensino técnico e tecnológico.

Inscrição

Os interessados poderão se increver no endereço eletrônico do próprio Instituto, que é https://seletivo.ifmt.edu.br/.

O prazo se encerrará em 2 de janeiro de 2024. O valor da taxa é R$ 160.

Como se preparar

Preparar-se para o concurso do IFMT demanda uma abordagem organizada e estratégica. Comece lendo minuciosamente o edital para entender os requisitos, o conteúdo programático, as datas-chave e os critérios de avaliação. Isso servirá como um guia sólido para direcionar sua preparação.

Desenvolva um cronograma realista, distribuindo suas horas de estudo de acordo com a relevância de cada tema e o peso atribuído na prova. Familiarize-se com as etapas do concurso, compreendendo as peculiaridades de cada fase, como a prova objetiva, a prova de desempenho didático e a prova de títulos.

Concentre-se nos pontos mais relevantes do conteúdo, identificando as áreas de conhecimento com maior peso na prova e aquelas que demandam mais atenção. Pratique com simulados e provas anteriores, aprimorando sua habilidade de resolução e se familiarizando com o formato das questões.

Para a fase de desempenho didático, prepare-se estudando técnicas de apresentação e comunicação. Pratique dando aulas fictícias ou revisando aulas passadas. Organize antecipadamente seus documentos para a prova de títulos, garantindo que certificados e diplomas estejam facilmente acessíveis.

Utilize materiais de estudo confiáveis e atualizados, como livros específicos da área, videoaulas e recursos online. Se possível, participe de grupos de estudo ou fóruns online para compartilhar conhecimento e discutir dúvidas.

Mantenha cuidados pessoais essenciais, como uma boa rotina de sono, prática de atividades físicas e tempo para o lazer. Cuidar da saúde física e mental é crucial para um desempenho consistente.

Acompanhe regularmente as atualizações do concurso para evitar surpresas desagradáveis. Lembre-se de que cada pessoa tem seu próprio ritmo de estudo, então adapte essas dicas conforme suas necessidades.