Concurso Público abre inscrições com 190 vagas para diversos níveis de escolaridade

Confira as chances deste concurso público

Mais um concurso público anuncia oportunidades para vários cargos. As chances são maravilhosas e ao todo são 190 vagas.

Ficou interessado? Veja a seguir.

Concurso Público

A Prefeitura de Três Rios, interior do Rio de Janeiro, abriu inscrições para seu novo concurso público, oferecendo 190 vagas em diversos cargos e níveis de escolaridade. As inscrições podem ser realizadas de 18 de dezembro de 2023 a 22 de janeiro de 2024, com o último dia para pagamento em 23 de janeiro de 2024, e isenção da taxa entre 18 e 20 de dezembro de 2023.

Vagas e Salários para Cargos de Nível Fundamental

Cozinheiro: 15 vagas, salário R$ 1.220,31.

Vagas e Salários para Cargos de Nível Médio

Cuidador de Idosos: 5 vagas, salário R$ 1.244,72.

Cuidador Social: 5 vagas, salário R$ 1.244,72.

Monitor em Educação Infantil: 30 vagas, salário R$ 1.244,72.

Motorista (diversas especialidades): 8 vagas, salário entre R$ 1.269,61 e R$ 1.244,72.

Oficineiro: 5 vagas, salário R$ 1.244,72.

Oficial Administrativo: 5 vagas, salário R$ 1.244,72.

Oficial Administrativo de Controle Interno: 1 vaga, salário R$ 2.513,68.

Orientador de Disciplina: 10 vagas, salário R$ 1.244,72.

Professor Docente I: 20 vagas, salário R$ 2.496,25.

Técnico em Informática: 2 vagas, salário R$ 1.347,33.

Secretário Escolar: 5 vagas, salário R$ 1.347,33.



Vagas e Salários para Cargos de Nível Superior

Advogado: 1 vaga.

1 vaga. Arquiteto: 2 vagas, salário R$ 1.805,31.

2 vagas, salário R$ 1.805,31. Assistente Social: 5 vagas, salário R$ 1.805,31.

5 vagas, salário R$ 1.805,31. Auditor de Controle Interno: 1 vaga, salário R$ 3.685,37.

1 vaga, salário R$ 3.685,37. Cirurgião Dentista: 3 vagas, salário R$ 2.407,10.

3 vagas, salário R$ 2.407,10. Educador Físico: 3 vagas, salário R$ 1.805,31.

3 vagas, salário R$ 1.805,31. Enfermeiro: 5 vagas, salário R$ 1.805,31.

5 vagas, salário R$ 1.805,31. Enfermeiro Generalista: 5 vagas, salário R$ 2.407,10.

5 vagas, salário R$ 2.407,10. Engenheiro Civil: 1 vaga, salário R$ 1.805,31.

1 vaga, salário R$ 1.805,31. Fisioterapeuta: 2 vagas, salário R$ 1.805,31.

2 vagas, salário R$ 1.805,31. Fonoaudiólogo: 3 vagas, salário R$ 1.805,31.

3 vagas, salário R$ 1.805,31. Nutricionista: 2 vagas, salário R$ 1.805,31.

2 vagas, salário R$ 1.805,31. Orientador Pedagógico: 2 vagas, salário R$ 2.436,72.

2 vagas, salário R$ 2.436,72. Professor II (várias especialidades): 31 vagas, salário R$ 2.205,00.

31 vagas, salário R$ 2.205,00. Psicólogo: 5 vagas, salário R$ 1.805,31.

5 vagas, salário R$ 1.805,31. Psicopedagogo: 2 vagas, salário R$ 1.805,31.

2 vagas, salário R$ 1.805,31. Supervisor Educacional: 2 vagas, salário R$ 2.436,72.

2 vagas, salário R$ 2.436,72. Terapeuta Ocupacional: 2 vagas, salário R$ 1.805,31.

2 vagas, salário R$ 1.805,31. Tesoureiro: 1 vaga, salário R$ 1.805,31.

1 vaga, salário R$ 1.805,31. Pedagogo: 2 vagas, salário R$ 1.805,31.

Etapas de Avaliação do concurso público

Os candidatos do concurso público enfrentarão três avaliações, dependendo do cargo:

Prova objetiva: Para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório, em 18/02/2024 para nível médio e técnico, e 25/02/2024 para nível superior e fundamental.

Para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório, em 18/02/2024 para nível médio e técnico, e 25/02/2024 para nível superior e fundamental. Prova prática: Para Motorista e Cozinheiro, de caráter eliminatório.

Para Motorista e Cozinheiro, de caráter eliminatório. Avaliação de títulos: Para cargos de nível superior, de caráter classificatório, com envio de documentação até 15 de março de 2024.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de janeiro de 2024, através do site da banca, o IAN. A taxa varia de acordo com nível do cargo:

R$ 65,00 , para nível fundamental;

, para nível fundamental; R$ 90,00 para nível médio/técnico; e

para nível médio/técnico; e R$ 120,00 para nível superior

Como se preparar

Preparar-se para o concurso da Prefeitura de Três Rios, RJ, em 2024, demanda estratégias de estudo bem definidas. Abaixo, compartilho orientações para uma preparação eficaz.

Comece analisando detalhadamente o edital para compreender os critérios de avaliação, as disciplinas cobradas e a estrutura das provas. Essa compreensão será a base para um planejamento eficiente.

Elabore um cronograma de estudos personalizado, distribuindo o tempo de forma equilibrada entre as disciplinas. Estabeleça metas diárias e semanais para monitorar seu progresso.

Utilize material de estudo atualizado e específico para o concurso, como livros, apostilas e videoaulas voltadas aos cargos e temas do edital.

A prática com questões de concursos anteriores é crucial. Isso familiariza você com o formato das perguntas e melhora o raciocínio. Considere a realização de simulados para simular as condições reais da prova.

Inclua revisões periódicas no cronograma, pois a repetição espaçada ajuda a fixar o conhecimento. Revise regularmente os pontos-chave para garantir uma compreensão sólida.

Participar de grupos de estudo pode ser enriquecedor. Compartilhe conhecimentos, discuta dúvidas e troque experiências com outros candidatos.

Mantenha um equilíbrio saudável entre estudos, descanso e atividades recreativas. Cuide da sua saúde mental durante todo o processo.

Fique atualizado sobre eventos e notícias locais relevantes para o município de Três Rios, o que pode ser benéfico para possíveis questões relacionadas à realidade da região.

Para os cargos que exigem prova prática, simulações são fundamentais. Treine as habilidades específicas necessárias para essas avaliações, garantindo confiança no dia do teste.

Em resumo, a dedicação consistente e uma abordagem estratégica são essenciais para enfrentar o concurso da Prefeitura de Três Rios. Adaptando essas estratégias de estudo às suas necessidades, você estará mais preparado para os desafios e buscará o sucesso no processo seletivo.