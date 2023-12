Concurso Público: edital anuncia 300 vagas com salários de quase R$ 10 MIL

Confira os cargos deste concurso público

Sobre o concurso público

O concurso da Prefeitura de Russas é um horizonte de oportunidades para aqueles que almejam uma trajetória profissional na esfera pública. Neste contexto, é essencial compreender a distribuição dos cargos, as vagas disponíveis e os salários que compõem esse certame.

Cargos e Requisitos do concurso público

Dentro desse universo de oportunidades, destacam-se cargos como Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Professor, entre outros. Cada cargo possui requisitos específicos, abrindo caminhos para profissionais com diferentes formações acadêmicas.

Salários e Cargos Estratégicos

Alguns cargos merecem destaque especial pela relevância e atratividade. O cargo de Médico – Clínico Geral, com 10 vagas disponíveis e um salário de R$ 9.636,00, oferece uma remuneração expressiva para profissionais da área da saúde. Da mesma forma, o cargo de Professor, com 147 vagas e salário de R$ 2.944,31, representa uma oportunidade significativa para educadores comprometidos com o desenvolvimento educacional no município.



Etapas do concurso público

O processo seletivo do concurso é composto por diversas etapas, cada uma delas destinada a avaliar habilidades e conhecimentos específicos dos candidatos. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, é a primeira barreira a ser superada. Com 40 questões de múltipla escolha, essa etapa exige um desempenho mínimo de 50 pontos.

Prova de Títulos

Para candidatos de nível superior, a Prova de Títulos torna-se um diferencial. A avaliação considera especializações, mestrados e doutorados, ressaltando a importância da formação acadêmica na classificação dos candidatos. Saiba tudo sobre o concurso público.

Avaliação Prática e Formação Específica

A Prova Prática, específica para o cargo de Motorista, e o Curso de Formação, obrigatório para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, são etapas adicionais que visam avaliar habilidades práticas e proporcionar uma formação adequada para as responsabilidades específicas de cada função.

Preparação do concurso público

Em síntese, o concurso da Prefeitura de Russas oferece uma diversidade de oportunidades profissionais em diversas áreas e níveis de escolaridade. A jornada rumo à aprovação demanda dedicação, estudo e preparação estratégica para superar as distintas etapas do certame. Que cada candidato trilhe esse caminho com determinação, destacando-se e alcançando o sucesso na busca por uma carreira sólida e gratificante.

Como se inscrever no concurso público

Os interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Consulpam.

Veja os valores das taxas:

Nível Fundamental – R$ 70,00

Nível Médio/Técnico – R$ 100,00

Nível Superior – R$ 149,00

