Concurso Público: prefeitura anuncia edital com 1.320 vagas

Vagas do concurso público são imediatas e formação de cadastro reserva

Este concurso público é uma grande chance para mudar de vida. Com vagas para formação de cadastro e contratação imediata, ao todo são 1.320 oportunidades.

Confira e não perca.

Concurso público- 1.320 Vagas Disponíveis

A Prefeitura de Águas Lindas, município localizado em Goiás, divulgou o edital do aguardado concurso público com um total de 1.320 vagas. Dessas, 508 são destinadas para contratação imediata, enquanto 812 são para formação de cadastro reserva (CR).

Distribuição de vagas

Veja abaixo uma descrição mais detalhada das vagas disponíveis:

Ensino Fundamental Incompleto/Completo:

Auxiliar de Serviços Gerais: 50 vagas imediatas + 50 CR.

50 vagas imediatas + 50 CR. Operador de Máquinas: 4 vagas imediatas + 8 CR.

4 vagas imediatas + 8 CR. Pedreiro: 7 vagas imediatas + 19 CR.

7 vagas imediatas + 19 CR. Auxiliar de Creche e Transporte Escolar: 80 vagas imediatas + 42 CR.

80 vagas imediatas + 42 CR. Auxiliar de Sepultamento: 4 vagas imediatas + 8 CR.

4 vagas imediatas + 8 CR. Eletricista: 2 vagas imediatas + 3 CR.

2 vagas imediatas + 3 CR. Eletricista de Alta Tensão: 4 vagas imediatas + 8 CR.

4 vagas imediatas + 8 CR. Guarda Patrimonial: 74 vagas imediatas + 102 CR.

74 vagas imediatas + 102 CR. Motorista: 6 vagas imediatas + 8 CR.

6 vagas imediatas + 8 CR. Motorista de Transporte Escolar: 10 vagas imediatas + 11 CR.



Você também pode gostar:

Ensino Médio/Curso Técnico:

Agente Comunitário de Saúde: 85 vagas imediatas + 172 CR.

85 vagas imediatas + 172 CR. Agente de Combate às Endemias: 26 vagas imediatas + 53 CR.

26 vagas imediatas + 53 CR. Agente Fiscal do Procon: 4 vagas imediatas + 9 CR.

4 vagas imediatas + 9 CR. Administrativo: 11 vagas imediatas + 21 CR.

11 vagas imediatas + 21 CR. Desenhista Cadista: 2 vagas imediatas + 5 CR.

2 vagas imediatas + 5 CR. Fiscal Ambiental: 3 vagas imediatas + 7 CR.

3 vagas imediatas + 7 CR. Fiscal de Tributos Municipais: 5 vagas imediatas + 9 CR.

5 vagas imediatas + 9 CR. Técnico em Agrimensura: 1 vaga imediata + 3 CR.

1 vaga imediata + 3 CR. Técnico de Auditoria: 4 vagas imediatas + 9 CR.

4 vagas imediatas + 9 CR. Técnico em Enfermagem: 30 vagas imediatas + 59 CR.

30 vagas imediatas + 59 CR. Topógrafo: 1 vaga imediata + 3 CR.

Ensino Superior e concurso público

Analista Ambiental: 2 vagas imediatas + 5 CR.

2 vagas imediatas + 5 CR. Analista Tributário: 3 vagas imediatas + 7 CR.

3 vagas imediatas + 7 CR. Arquiteto: 1 vaga imediata + 2 CR.

1 vaga imediata + 2 CR. Assistente Social: 6 vagas imediatas + 14 CR.

6 vagas imediatas + 14 CR. Auditor: 5 vagas imediatas + 9 CR.

5 vagas imediatas + 9 CR. Contador: 3 vagas imediatas + 7 CR.

3 vagas imediatas + 7 CR. Educador Físico: 4 vagas imediatas + 11 CR.

4 vagas imediatas + 11 CR. Enfermeiro: 30 vagas imediatas + 60 CR.

30 vagas imediatas + 60 CR. Engenheiro Agrônomo: 1 vaga imediata + 2 CR.

1 vaga imediata + 2 CR. Engenheiro Ambiental: 1 vaga imediata + 2 CR.

1 vaga imediata + 2 CR. Engenheiro Civil: 2 vagas imediatas + 5 CR.

2 vagas imediatas + 5 CR. Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 vaga imediata + 3 CR.

1 vaga imediata + 3 CR. Engenheiro Civil Orçamentista: 2 vagas imediatas + 5 CR.

2 vagas imediatas + 5 CR. Engenheiro Eletricista: 1 vaga imediata + 3 CR.

1 vaga imediata + 3 CR. Engenheiro Mecânico: 1 vaga imediata + 2 CR.

1 vaga imediata + 2 CR. Fisioterapeuta: 4 vagas imediatas + 5 CR.

4 vagas imediatas + 5 CR. Fonoaudiólogo: 7 vagas imediatas + 16 CR.

7 vagas imediatas + 16 CR. Nutricionista: 7 vagas imediatas + 16 CR.

7 vagas imediatas + 16 CR. Psicólogo: 13 vagas imediatas + 26 CR.

13 vagas imediatas + 26 CR. Terapeuta Ocupacional: 1 vaga imediata + 3 CR.

Desvendando as Etapas

O aguardado concurso da Prefeitura de Águas Lindas, em Goiás, promete uma seleção abrangente por meio de diversas etapas, cada uma destinada a avaliar habilidades específicas dos candidatos. Vamos desvendar as etapas do processo seletivo:

Prova Objetiva:

Para Todos os Cargos: A primeira etapa consistirá em uma prova objetiva, marcada para ocorrer em 14 de abril de 2024. Esta fase é de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo todos os cargos disponíveis.

Prova de Aptidão Física:

Cargos Envolvidos: Auxiliar de Sepultamento, Auxiliar de Serviços Gerais, Guarda Patrimonial e Pedreiro.

Auxiliar de Sepultamento, Auxiliar de Serviços Gerais, Guarda Patrimonial e Pedreiro. Caráter da Prova: Eliminatório e Classificatório.

A principal função é avaliar a aptidão física dos candidatos, garantindo que possuam as condições necessárias para desempenhar suas funções.

Prova Prática do concurso público

Cargo Envolvido: Operador de Máquinas.

Operador de Máquinas. Caráter da Prova: Eliminatório e Classificatório.

Serve para Testar as habilidades práticas dos candidatos na operação de máquinas, uma competência essencial para o cargo.

Curso de Formação Inicial e Continuada:

Cargos Envolvidos: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Caráter da Prova: Eliminatório.

Serve para proporcionar aos candidatos a formação necessária para desempenhar suas funções de forma eficaz, garantindo o conhecimento adequado para as responsabilidades do cargo.

Dicas importantes do concurso público

Confira a seguir mais esclarecimentos sobre o concurso público:

O cronograma específico para cada etapa será detalhado no edital de convocação, a ser divulgado oportunamente. Diante disso, a participação em todas as etapas é crucial para garantir a continuidade no processo seletivo.

Esteja preparado para enfrentar cada fase do concurso, demonstrando seu potencial e conquistando a oportunidade almejada na Prefeitura de Águas Lindas, GO.

Busque se preparar por meio do edital, analise o que se pede, estude e realize provas anteriores.