Concurso Saúde: edital abre inscrições com salários acima de R$ 17 MIL para médio, técnico e superior

Confira os cargos deste concurso Saúde

Este concurso Saúde é uma excelente oportunidade até o momento. Além de ofertar cargos para vários níveis de escolaridade, os salários são atrativos.

Confira e inscreva-se!

Concurso Saúde

Estão abertas as inscrições para o aguardado concurso público da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Com um total de 155 vagas disponíveis, o certame contempla oportunidades para diferentes níveis de formação, abrangendo ensino médio, técnico e superior.

Níveis Médio e Técnico

Assistente Administrativo: 19 vagas (R$ 2.266,00 a R$ 2.039,40)

19 vagas (R$ 2.266,00 a R$ 2.039,40) Auxiliar de Farmácia: 1 vaga (R$ 2.266,00 a R$ 2.039,40)

1 vaga (R$ 2.266,00 a R$ 2.039,40) Auxiliar de Saúde Bucal: 10 vagas (R$ 2.266,00 a R$ 1.133,00)

10 vagas (R$ 2.266,00 a R$ 1.133,00) Condutor de Veículo de Urgência: 2 vagas (R$ 2.039,40)

2 vagas (R$ 2.039,40) Técnico de Contabilidade: 1 vaga (R$ 2.510,00)

1 vaga (R$ 2.510,00) Técnico de Enfermagem: 37 vagas (R$ 2.993,40 a R$ 3.326,00)

37 vagas (R$ 2.993,40 a R$ 3.326,00) Técnico de Segurança de Trabalho: 1 vaga (R$ 2.510,00)

1 vaga (R$ 2.510,00) Técnico de Informática: 1 vaga (R$ 2.510,00)

Nível Superior e concurso Saúde

Advogado: 1 vaga (R$ 8.154,00)

1 vaga (R$ 8.154,00) Analista Administrativo: 4 vagas (R$ 5.730,00)

4 vagas (R$ 5.730,00) Analista de Recursos Humanos: 1 vaga (R$ 5.730,00)

1 vaga (R$ 5.730,00) Analista de Tecnologia da Informação: 1 vaga (R$ 5.730,00)

1 vaga (R$ 5.730,00) Assistente Social: 5 vagas (R$ 4.297,50)

5 vagas (R$ 4.297,50) Cirurgião Dentista: 11 vagas (R$ 8.154,00 a R$ 4.077,00)

11 vagas (R$ 8.154,00 a R$ 4.077,00) Educador Físico: 1 vaga (R$ 5.730,00)

1 vaga (R$ 5.730,00) Enfermeiro: 37 vagas (R$ 5.157,00 a R$ 8.910,00)

37 vagas (R$ 5.157,00 a R$ 8.910,00) Engenheiro Civil: 1 vaga (R$ 5.280,00)

1 vaga (R$ 5.280,00) Engenheiro Clínico: 1 vaga (R$ 5.280,00)

1 vaga (R$ 5.280,00) Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 vaga (R$ 5.280,00)

1 vaga (R$ 5.280,00) Farmacêutico: 3 vagas (R$ 5.730,00 a R$ 5.157,00)

3 vagas (R$ 5.730,00 a R$ 5.157,00) Fisioterapeuta: 3 vagas (R$ 4.297,50)

3 vagas (R$ 4.297,50) Fonoaudiólogo: 1 vaga (R$ 4.297,50)

1 vaga (R$ 4.297,50) Jornalista: 1 vaga (R$ 2.865,00)

1 vaga (R$ 2.865,00) Médico: 39 vagas (R$ 10.692,00 a R$ 5.346,00)

39 vagas (R$ 10.692,00 a R$ 5.346,00) Nutricionista: 2 vagas (R$ 5.730,00 a R$ 5.157,00)

2 vagas (R$ 5.730,00 a R$ 5.157,00) Psicólogo: 4 vagas (R$ 4.297,50)

4 vagas (R$ 4.297,50) Sanitarista: 1 vaga (R$ 5.730,00)

1 vaga (R$ 5.730,00) Terapeuta Ocupacional: 1 vaga (R$ 4.297,50)



Você também pode gostar:

O concurso São Leopoldo Saúde RS abre portas para profissionais de diversas áreas, promovendo a diversidade e a abrangência na oferta de serviços de saúde à comunidade.

Conheça as Etapas concurso Saúde

Os concorrentes ao concurso São Leopoldo Saúde enfrentarão um processo seletivo dividido em duas fases distintas, ambas com relevância decisiva para a classificação final.

Prova Objetiva

Agendada para o dia 4 de fevereiro de 2024, a prova objetiva assume um papel fundamental na seleção, abrangendo 40 questões de múltipla escolha. A composição do concurso Saúde é distribuída conforme a seguir:

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa: 10 questões; Legislação: 10 questões;

Conhecimentos Específicos:

Essa etapa, que totaliza até 110 pontos, define a aprovação do candidato com a obtenção de, no mínimo, 50% ou mais do total de pontos. O tempo destinado à realização da prova é de 3 horas, e a aplicação ocorrerá no município de São Leopoldo.

Prova de Títulos concurso Saúde

A segunda etapa, de caráter classificatório, concentra-se nos cargos de nível superior. A prova de títulos permite que os candidatos evidenciem suas qualificações adicionais, somando até 10 pontos ao resultado final. Veja mais sobre o concurso Saúde

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até às 14h do dia 8 de janeiro, por meio do site da banca organizadora, Instituto AOCP, ao custo de R$ 80,00 a R$ 120,00.

O que faz um assistente social

Este é um dos cargos ofertados neste concurso. Porém, você sabe o que faz este cargo? Veja.

O assistente social é um profissional que atua nas áreas sociais, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas e comunidades. Sua principal missão é promover a inclusão social e garantir o acesso a direitos básicos, como saúde, educação, moradia e assistência social.

Esse profissional trabalha em diversos contextos, como escolas, hospitais, órgãos públicos e organizações não governamentais. Ele realiza atendimentos individuais ou em grupo, ouvindo as demandas das pessoas e auxiliando na resolução de problemas.

Além disso, o assistente social orienta sobre programas sociais, encaminha para serviços especializados, realiza visitas domiciliares, elabora relatórios sociais e promove a articulação entre diferentes setores para garantir o bem-estar da população.

Em resumo, o assistente social é um agente de transformação social, comprometido em construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tenham oportunidades e condições dignas de vida.