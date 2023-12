Concurso Secretaria da Fazenda abre INSCRIÇÕES com salários acima de R$ 20 MIL

Concurso Secretaria da Fazenda oferta salários de R$ 20,5 mil

Mais uma grande oportunidade para quem deseja conseguir estabilidade financeira. O concurso Secretaria da Fazenda está aberto.

Inscreva-se e veja os requisitos.

Abertura de Inscrições para o Concurso Sefaz AC

A Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (Sefaz AC) deu início às inscrições para seu tão aguardado concurso público, oferecendo uma oportunidade atrativa para aspirantes a servidores. Com salários iniciais promissores, o certame contempla 164 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Oportunidades concurso Secretaria da Fazenda

A diversidade de cargos oferecidos reflete a abrangência do concurso, com vagas destinadas a Técnico da Fazenda Estadual, Auditor da Receita Estadual, Contador e Especialista da Fazenda Estadual. Cada posição apresenta uma remuneração atrativa, variando de R$ 3.252,15 a R$ 20.500,00.

Etapas do concurso Secretaria da Fazenda

Os candidatos enfrentarão duas etapas cruciais:



Prova objetiva: Com caráter classificatório e eliminatório, abrangendo temas essenciais para cada cargo, como língua portuguesa, matemática financeira, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

Prova discursiva: Exclusiva para o cargo de Auditor da Receita Estadual, também com caráter classificatório e eliminatório.

Prova Objetiva

A avaliação objetiva do concurso Secretaria da Fazenda , valendo 100 pontos, demandará conhecimentos amplos, incluindo língua portuguesa, matemática financeira, raciocínio lógico, tecnologia da informação e compreensão da realidade do Acre. A duração varia conforme o cargo.

Prova Discursiva concurso Secretaria da Fazenda

Exclusiva para Auditores da Receita Estadual, essa prova valerá 10 pontos e consistirá em uma questão dissertativa, permitindo a demonstração dos conhecimentos específicos necessários para a função.

Além de ser uma oportunidade de emprego, o concurso da Sefaz AC representa uma trilha para a estabilidade financeira e crescimento profissional.

Como se inscrever neste concurso Secretaria da Fazenda

Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2024 pelo site Cebraspe. Também será necessário pagar uma taxa conforme o cargo:

Auditor: R$ 247,00 ;

; Contador e Especialista: R$ 153,00; e

e Técnico: R$ 90,00.

Requisitos

Confira os requisitos e explicação sobre os cargos:

Técnico da Fazenda Estadual

Para concorrer à vaga de Técnico da Fazenda Estadual, é imprescindível possuir o certificado de conclusão de curso de nível médio. Este requisito estabelece uma base educacional fundamental, representando o ponto de partida para os candidatos interessados nessa posição.

Auditor da Receita Estadual

A posição de Auditor da Receita Estadual exige dos candidatos o diploma de conclusão de curso de nível superior. Vale destacar que essa exigência abrange graduados em qualquer área de formação, oferecendo uma oportunidade ampla e inclusiva para a participação de profissionais de diversas especialidades.

Contador

A vaga para Contador requer dos interessados o diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, além do registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Essa habilitação específica garante a competência técnica necessária para desempenhar as responsabilidades inerentes ao cargo.

Especialista da Fazenda Estadual

Os candidatos que buscam a posição de Especialista da Fazenda Estadual devem apresentar o diploma de conclusão de curso de nível superior, sendo aceitos graduados em qualquer área de formação. Essa flexibilidade destaca a relevância da formação acadêmica, abrindo oportunidades para profissionais de diversas especialidades.

Entender e atender aos requisitos específicos de cada cargo é o primeiro passo crucial para uma participação bem-sucedida no concurso da Sefaz AC. Candidatos alinhados com esses critérios estão prontos para dar continuidade à sua jornada em busca da realização profissional.

Salários

O concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre (Sefaz AC) oferece uma atraente remuneração aos futuros servidores, reconhecendo e valorizando seus esforços. Conforme o edital, os salários estipulados são:

Auditor da Receita Estadual: R$ 19.952,09.

R$ 19.952,09. Contador e Especialista da Fazenda: R$ 9.148,45.

R$ 9.148,45. Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.252,15.

Além disso, dados do Portal da Transparência indicam que muitos Auditores recebem salários líquidos superiores a R$ 20 mil, evidenciando oportunidades de ascensão financeira ao longo da carreira.