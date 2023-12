Concurso TCM é suspenso; entenda o caso

Concurso para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo oferece 107 vagas e já estava na fase de formação dos aprovados.

O concurso para o Tribunal de Contas do Munícipio de São Paulo (TCM – SP) está suspenso por tempo indeterminado.

A decisão da suspensão foi publicada nessa quinta-feira, 30, no Diário Oficial e também no portal da Vunesp, banca responsável pelo certame.

No documento, o motivo para a suspensão não é informado. Mas segundo o processo que deu origem a suspensão, uma liminar em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, o TCM convocou os candidatos para o curso de formação sem antes realizar a análise da autodeclaração e das características fenotípicas dos candidatos inscritos nas vagas destinadas aos negros e afrodescendentes, desrespeitando, com isso, o disposto no § 2º do art. 15 do Decreto n.º 57.557/2016 que diz:

“§ 2º Na hipótese de concurso em que, numa determinada fase, haja a previsão de convocação apenas dos candidatos correspondentes ao número de vagas, o procedimento de análise da correspondência será nela realizado”.

O concurso deverá agora aguardar uma nova decisão. Enquanto isso, os candidatos devem se manter atentos às próximas publicações e orientações.

Concurso TCM já havia divulgado resultados finais

O concurso TCM, antes de ser suspenso, já estava em fase adiantada do processo de seleção. Isso porque o certame passava pela etapa de formação dos candidatos, após a divulgação do resultado final das provas objetiva e discursiva.

A prova do concurso TCM foi aplicada no dia 05 de março de 2023 para os cargos de nível médio. Já a aplicação da prova para os cargos de nível superior ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2023.



Os candidatos ao cargo de nível médio foram avaliados por meio de 60 questões de múltipla escolha, além de uma redação, sobre os temas:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Raciocínio Lógico: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

Já os candidatos ao cargo de nível superior foram avaliados por meio de 100 questões de múltipla escolha sobre os temas:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Raciocínio Lógico: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 40 questões;

Conhecimentos Especializados: 30 questões

Também foi exigido dos candidatos a elaboração de uma redação e a resolução de três questões discursivas.

Para ter a prova discursiva corrigida, o candidato precisou obter nota igual ou superior a nota de corte.

O concurso TCM SP terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo a critério do órgão.

Concurso TCM SP recebeu mais de 40 mil inscrições

O concurso para o TCM SP recebeu mais de 40 mil inscritos. Ao todo, foram 40.929 inscrições.

O certame ofereceu 107 vagas para auxiliares técnicos e auditores com nível médio e superior.

Desse total, 31 vagas são para preenchimento imediato e 76 vagas são destinadas a formação de cadastro reserva.

O certame foi suspenso em 2020 em decorrência da pandemia de COVID-19. Agora, em novembro de 2022, o edital foi retomado e as inscrições reabertas

As inscrições foram recebidas até o dia 27 de dezembro de 2022. Os salários para os cargos chegam a R$ 10,8 mil.

Veja abaixo as oportunidades:

Nível médio – Auxiliar Técnico

Auxiliar Técnico de Controle Externo – Suporte Administrativo – 8 vagas;

Auxiliar Técnico de Controle Externo – Técnico de Informática – 2 vagas;

Nível superior – Auditor

Auditor de Controle Externo – Administração – 2 vagas + 6 vagas cadastro reserva;

Auditor de Controle Externo – Ciências Atuariais – 2 vagas + 2 vagas cadastro reserva;

Auditor de Controle Externo – Ciências Contábeis – 3 vagas + 19 vagas cadastro reserva;

Auditor de Controle Externo – Ciências Jurídicas – 6 vagas + 15 vagas cadastro reserva;

Auditor de Controle Externo – Economia – 2 vagas + 10 vagas cadastro reserva;

Auditor de Controle Externo – Engenharia Civil – 2 vagas + 12 vagas cadastro reserva;

Auditor de Controle Externo – Letras – Língua Portuguesa – 2 vagas + 2 vagas cadastro reserva;

Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação – 2 vagas + 10 vagas cadastro reserva;

O salário inicial para os cargos de nível médio é de R$5.046,82, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O edital ainda prevê gratificação para os cargos de nível médio que podem chegar a R$5.270,50 mensais. O servidor pode solicitar a gratificação após seis meses de função.

Já o salário para os cargos de nível superior é de R$10.818,37, para uma jornada de 40 horas semanais. Os aprovados no concurso também tem direito a gratificação no valor de até R$8.011,16 mensais que pode ser solicitada após seis meses na função de cargo.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ter mais de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (para os candidatos do sexo masculino).

Clique aqui e veja o edital na íntegra.