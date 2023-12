Concurso técnico-administrativo: edital anuncia VAGAS para médio e superior

O concurso técnico-administrativo anuncia benefícios aos aprovados

Esta é uma ótima chance para quem deseja mudar de vida. Por isso, trouxemos mais detalhes sobre o concurso técnico-administrativo.

Veja a seguir e não perca.

Universidade Federal do Rio Grande

A Furg (Universidade Federal do Rio Grande) anuncia a abertura de um concurso com 6 vagas destinadas a servidores técnico-administrativos. Publicados nesta segunda-feira (4), os editais contemplam oportunidades em diferentes áreas.

Sobre os cargos do concurso técnico-administrativo

O concurso da Furg (Universidade Federal do Rio Grande) apresenta oportunidades para diferentes cargos, cada um com requisitos específicos. No total, são seis vagas destinadas a servidores técnico-administrativos.

Há opções para Técnico de Tecnologia da Informação/Serviços de Rede, Técnico de Laboratório/Biologia e Médico Psiquiatra.

Requisitos do concurso técnico-administrativo



Para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação/Serviços de Rede, é necessário ter ensino médio completo, com salário de R$ 3.325,19.

O mesmo requisito se aplica ao cargo de Técnico de Laboratório/Biologia, com salário equivalente. Já para a posição de Médico Psiquiatra, é exigida formação superior em Medicina, com salário de R$ 5.214,92. Em todos os casos, os salários já incluem o auxílio-alimentação de R$ 658,00.

Os candidatos passarão por etapas de avaliação, incluindo prova objetiva com questões de conhecimentos específicos, análise de títulos e, exclusivamente para o cargo de Técnico de Laboratório/Biologia, prova prática. A prova objetiva está marcada para o dia 24 de março, com tempo máximo de duas horas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição. Esses profissionais desempenharão papéis essenciais no contexto acadêmico da universidade, contribuindo para o progresso das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Processo Seletivo para o Concurso da FURG

O concurso da FURG (Universidade Federal do Rio Grande) está estruturado em diversas etapas, cada uma delas representando uma oportunidade para os candidatos demonstrarem suas habilidades e conhecimentos.

Prova Objetiva: Desafio Inicial para Todos

A primeira etapa consiste na Prova Objetiva, aplicada a todos os candidatos. Composta por questões de múltipla escolha, essa prova avaliará o domínio dos participantes em disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos, variando conforme o cargo almejado. São 25 questões para cargos como Pedreiro e Pintor, e 40 questões para o cargo de Eletricista.

Prova Prática do concurso técnico-administrativo

Para o cargo de Técnico de Laboratório/Biologia, a jornada continua com a Prova Prática, uma etapa eliminatória e classificatória. Essa prova prática permite que os candidatos demonstrem suas habilidades práticas nas atividades específicas relacionadas ao cargo.

Análise de Títulos

Em uma fase subsequente, os candidatos do concurso técnico-administrativo terão a oportunidade de apresentar seus títulos. Essa análise, de caráter classificatório, levará em consideração documentos que comprovem a formação acadêmica e a experiência profissional dos participantes. Cursos de aperfeiçoamento, especializações e tempo de serviço serão critérios considerados.

Em resumo, o processo seletivo da FURG busca identificar os profissionais mais qualificados para contribuir com as atividades acadêmicas da universidade, valorizando tanto o conhecimento teórico quanto as habilidades práticas e a trajetória profissional dos candidatos.

Como se inscrever no concurso técnico-administrativo

Os interessados poderão se inscrever das 9h de 11 de dezembro deste ano e terminam às 23h59 de 2 de janeiro de 2024, devendo ser efetuadas pelo site www.progep.furg.br. As taxas de participação custam:

R$ 70 (ensino médio);

R$ 110 (nível superior).

Preparação Estratégica para o Concurso da FURG

Preparar-se para um concurso como o da FURG exige uma abordagem estratégica e disciplina. Aqui estão algumas dicas valiosas para guiar seus estudos:

Compreenda o Edital

Leia cuidadosamente o edital para entender os requisitos, o formato das provas e os conteúdos programáticos.

Estabeleça um Cronograma Realista:

Crie um cronograma de estudos realista, distribuindo as disciplinas de maneira equilibrada ao longo da semana.

Utilize Materiais Específicos:

Utilize materiais de estudo direcionados para o concurso, como livros, apostilas e recursos online, abordando todos os tópicos mencionados no edital.

Pratique com Provas Anteriores:

Faça simulados e pratique com provas anteriores para se familiarizar com o formato das questões, gerenciar seu tempo e identificar áreas de melhoria.

Enfoque nas Áreas de Dificuldade: