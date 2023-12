Concurso TJ SP é HOMOLOGADO; aprovados já podem ser nomeados

Concurso para o Tribunal de Justiça divulgou o resultado final e a homologação para as 400 vagas disponíveis.

Saiu a homologação do concurso para o do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ – SP). O certame que oferece 400 vagas para escreventes pode começar a convocar os aprovados a qualquer momento.

Por isso, os aprovados devem se manter atentos às publicações que serão realizadas tanto pelo Diário Oficial, quanto pelo site da Vunesp, banca responsável pelo certame.

O resultado final foi publicado nessa quinta-feira, 07, no Diário Oficial do Estado, mas também está disponível para os candidatos no site da banca, por meio da área do candidato.

Você também pode conferir a homologação e a classificação final pelos links abaixo:

As provas objetivas foram aplicadas no dia 28 de maio. Os candidatos foram avaliados por meio de 100 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa -24 questões;

Conhecimentos em Direito – 40 questões;

Conhecimentos Gerais/Atualidades – 6 questões;

Conhecimentos Gerais/Matemática – 6 questões;

Conhecimentos Gerais/Informática – 14 questões;

Conhecimentos Gerais/Raciocínio Lógico – 10 questões;

Para ser considerado aprovado, o candidato precisou acertar 50% do bloco de Língua Portuguesa e Conhecimentos em Direito, já que esses são eliminatórios.



Concurso TJ SP registrou número recorde de inscrições

O concurso TJ SP registrou, ao todo, 103 mil inscrições de candidatos que disputam uma das 400 vagas ofertadas para a Comarca da capital paulista.

O período de inscrições foi encerrado no dia 28 de março.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato teve que comprovar formação em nível médio completo.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário oferecido pelo TJ – SP para o cargo de escrevente técnico judiciário é de R$ 5.480,54 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O que faz um Escrevente Técnico Judiciário?

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça;

Dar andamento em processos judiciais e administrativos;

Atender ao público interno e externo;

Elaborar e conferir documentos;

Controlar a guarda do material de expediente;

atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

TJ SP tem outros três concursos em andamento

Vale lembrar que o TJ SP está com mais três editais em andamento: um para escrevente nas comarcas do interior; outro para oficial de Justiça e um para assistente social e psicólogo.

O concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário para as comarcas do interior exige nível médio dos candidatos. A Vunesp também está a frente deste certame.

Para este edital estão previstas 60 vagas, mas apenas para a 1º Região Administrativa Judiciária que corresponde as cidades do Grande ABC e Região Metropolitana de São Paulo, atendendo seis comarcas, ao todo. O salário é o mesmo da capital, R$ 5.480,54.

As vagas estão distribuídas entre seis comarcas diferentes, com 10 vagas para cada uma delas, conforme segue abaixo:

Comarca de São Bernardo (São Bernardo e Diadema);

Comarca de Santo André (Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul);

Comarca de Osasco (Osasco, Barueri, Carapicuiba, Jandira e Santana de Parnaíba);

Comarca de Guarulhos (Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel);

Comarca de Mogi das Cruzes (Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Itaquaquecetuba e Suzano);

Comarca de Itapecerica da Serra (Itapecerica da Serra, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapevi, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista).

Vale citar que do total de vagas oferecidas, 5% delas são destinadas a pessoas com deficiência e outras 20% são reservadas para candidatos negros.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso TJ SP.