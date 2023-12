Concurso TSE Unificado: confira lista dos TREs que participarão do certame

Mais de 500 vagas imediatas para o concurso TSE Unificado

Além das vagas imediatas do concurso TSE Unificado ( Tribunal Superior Eleitoral), o certame vai contar com cadastro reserva.

Concurso TSE Unificado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acaba de divulgar informações cruciais sobre o aguardado concurso unificado da Justiça Eleitoral. Este certame promete ser uma oportunidade ímpar para aqueles que almejam cargos de destaque como técnicos e analistas judiciários, contemplando diversas especialidades.

Ampla Oferta de Vagas

A magnitude desse concurso se reflete na oferta de 520 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos disponíveis abrangem diferentes áreas, proporcionando uma variedade de opções para os candidatos.

Distribuição de vagas do concurso TSE Unificado

A distribuição das vagas ocorrerá não apenas no TSE, mas também em 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) espalhados pelo país. A abrangência nacional do concurso proporciona oportunidades em diversos estados, fomentando a participação de candidatos de diferentes regiões.



Conheça os Tribunais Regionais Eleitorais Participantes

A seguir, apresentamos a lista dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que participarão desse concurso unificado:

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Quem não vai participar?

Cabe ressaltar que o TRE de Tocantins não integrará o edital unificado, pois possui concurso vigente até agosto de 2024. Essa exceção visa garantir a continuidade do processo seletivo em andamento. Saiba mais sobre o concurso TSE Unificado.

Especialidades do concurso TSE Unificado

Cada tribunal participante terá a autonomia de definir as especialidades conforme sua necessidade específica, levando em consideração o número de vagas e o cadastro de reserva. Isso garante uma abordagem personalizada e alinhada às demandas de cada região.

Detalhes dos Cargos e Vagas no Edital

O aguardado edital trará informações detalhadas sobre os cargos disponíveis e o número de vagas destinadas a cada um. Essa transparência visa fornecer aos candidatos todas as informações necessárias para uma preparação eficaz e assertiva.

Com essas confirmações, o novo concurso unificado da Justiça Eleitoral promete ser um marco na busca por profissionais qualificados que contribuirão para a eficiência e a excelência do sistema eleitoral brasileiro.

Concurso Unificado TSE e TRE

O concurso unificado da Justiça Eleitoral chega com uma proposta inovadora: um único edital abrangendo vagas tanto para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que aderirem ao termo de participação. Essa abordagem visa simplificar o processo, proporcionando uma experiência mais integrada aos candidatos.

O Tribunal Superior Eleitoral assume a responsabilidade integral pela organização do concurso, contando com o apoio colaborativo dos tribunais regionais. Essa centralização busca garantir uma execução eficiente e padronizada em todas as etapas do processo seletivo.

Banca escolhida

No cenário do concurso TSE Unificado, o TSE revela que a Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca organizadora. A FGV ficará encarregada de receber as inscrições e conduzir todas as fases do processo, incluindo as provas objetivas. Essa escolha proporciona uma base sólida para o andamento do certame.

Provas em 2024 e meta

A expectativa é que as provas do concurso ocorram até junho de 2024. Essa projeção oferece aos candidatos uma referência temporal clara, permitindo um planejamento adequado para a preparação.

A decisão de escolher a Fundação Getulio Vargas como banca organizadora fundamentou-se em um estudo elaborado pela Equipe de Planejamento e Contratação do TSE.