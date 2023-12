Concurso TSE Unificado define banca; edital em breve para mais de 500 vagas em todo país

Concurso para o Tribunal Superior Eleitoral irá oferecer vagas para analistas e técnicos.

O concurso TSE Unificado já tem banca definida. A empresa escolhida para ficar a frente do certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A dispensa de licitação foi publicada nessa quinta-feira, 07, no Diário Oficial da União.

O concurso unificado contará com 520 vagas para Justiça Eleitoral distribuídas entre diversas capitais do país e os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE).

As oportunidades serão destinadas para as carreiras de técnicos e analistas judiciários em diversas especialidades para cargos efetivos dentro do órgão.

De acordo com o próprio TSE, o concurso ocorrerá de forma unificada com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Dos 27 TREs do país, apenas o TRE de Tocantins não participará do certame, porque tem concurso válido até agosto de 2024. Caberá agora para cada tribunal definir as suas especialidades de acordo com a necessidade, o número de vagas e o cadastro de reserva.

O candidato poderá escolher para qual TRE deseja a vaga e prestar as provas na capital onde mora, mesmo que a vaga seja para outro estado.

A expectativa, segundo o próprio órgão, é que o edital seja publicado em breve.



Vagas para analistas de sistema estão na pauta do TRE

Além das vagas para técnicos e analistas, o TRE considera ainda abrir um concurso para suprir apenas o déficit de profissionais na área de Tecnologia da Informação.

Segundo a ata da reunião, atualmente existe um grande o déficit de servidores específicos para a área.

Como solução, foi apresentada a possibilidade de um novo projeto de Lei para o Congresso que visa a abertura de um concurso com 566 vagas para área de TI para o cargo de analista judiciário – apoio especializado – análise de sistemas.

No entanto, nenhuma definição foi dada pelo colegiado.

Ultimo concurso TSE Unificado aconteceu em 2006

Desde 2006, há quase 20 anos, que o Tribunal Superior Eleitoral não realiza um concurso público unificado.

Na época, foram 804 vagas para cargos de nível médio e superior para os seguintes órgãos:

TSE – 280 vagas;

TRE RO – 56 vagas;

TRE AC – 6 vagas;

TRE RJ – 435 vagas;

TRE RR – 24 vagas;

Concurso Unificado irá reunir mais de 6 mil vagas

Outro concurso importante que promete movimentar a vida dos concurseiros é o Enem dos Concursos. Serão 21 órgãos federais participantes, totalizando uma oferta de 6.640 vagas. São eles:

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 50 vagas;

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 520 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas;

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 70 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Transversais: 1.480 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas;

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) 40 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas;

O que é o ENEM dos concursos?

Proposto pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Nacional Unificado, apelidado de ENEM dos concursos, foi lançando em setembro deste ano e consiste, basicamente, em uma seleção onde os candidatos podem se inscrever e concorrer a diferentes vagas pagando apenas uma única taxa de inscrição.

A seleção unificada ainda tem como diferencial o modo de aplicação das provas. De acordo com o Governo Federal, o exame será aplicado a nível nacional, em 180 cidades, seguindo moldes parecidos ao do ENEM, por isso o nome.

O principal objetivo do Concurso Nacional Unificado é centralizar os diferentes concursos autorizados neste ano e agilizar o processo de seleção dos novos servidores em diferentes órgãos e entidades do governo federal.

O governo ainda pontua outros objetivos importantes do ENEM dos concursos:

Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público;

E zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do concurso.

Como o ENEM dos concursos vai funcionar?

O edital do ENEM dos concursos será lançado no dia 20 de dezembro deste ano contemplando, até o momento, 21 órgãos e 6.640 vagas.

Após o lançamento do edital, os candidatos deverão realizar a inscrição escolhendo uma das áreas de atuação (blocos temáticos) que desejam atuar e que estarão disponíveis no edital, conforme segue:

Administração e finanças públicas

Setores econômicos, infraestrutura e regulação

Agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário

Educação, ciência, tecnologia e inovação

Políticas sociais, justiça e saúde

Trabalho e previdência

Dados, tecnologia e informação

Nível intermediário (nível médio)

Após selecionar o bloco de atuação desejado, o candidato deve indicar qual cargo / carreira pretende concorrer, por ordem de preferencia, entre as vagas disponíveis no bloco em questão.

Lembrando que a área escolhida pelo candidato pode abranger diferentes órgãos.

Ao finalizar a inscrição, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa.

A prova objetiva, comum para todos será realizada na data prevista de 25 de fevereiro de 2024.

Nesse mesmo dia, serão realizadas as provas objetivas de conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos inscritos, independentemente do cargo escolhido, além de provas de conhecimentos específicos e prova dissertativa que irão variar de acordo com cada área.

Após a primeira fase, os candidatos poderão ainda ser submetidos (a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas) a etapas de avaliação de títulos, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.

A expectativa é que os resultados da primeira fase sejam lançados em abril de 2024.

Já os cursos de formação estão previstos para ocorrer entre junho e julho, enquanto as convocações devem ser iniciadas em agosto do próximo ano.

Para realizar a classificação final dos candidatos, a banca irá medir o desempenho de cada candidato na prova, além de considerar também a ordem de preferencia para os cargos que o candidato apontou no momento da inscrição.