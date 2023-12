Concurso Unificado: SAIU extrato de contrato do edital com 6.640 vagas

Os salários do concurso unificado são acima de R$ 20 mil

Com ótimos salários e quase 7 mil vagas, o concurso unificado vai sair em breve. Mediante avanços, o certame torna-se em caráter de iminência.

Veja maiores avanços e se informe.

Banca é Escolhida para Organizar o Concurso Nacional Unificado!

Hoje temos uma notícia incrível saindo fresquinha do Diário Oficial: a Cesgranrio será a banca organizadora do tão esperado Concurso Nacional Unificado. O extrato de contrato foi liberado nesta segunda-feira, 04 de dezembro.

Com essa confirmação, podemos esperar o edital a qualquer momento e muitas oportunidades para quem sonha em seguir carreira pública.

Grandes Oportunidades: Mais de 6 mil Vagas em Órgãos Federais

O concurso tem como objetivo oferecer mais de 6.640 vagas em mais de 20 órgãos e Ministérios do Poder Executivo Federal. E para tornar tudo ainda mais interessante, os salários iniciais podem chegar a R$ 23 mil. Uma verdadeira chance de ouro para quem busca estabilidade profissional.

Previsão de Agenda: Edital em Breve!



A expectativa é grande, já que o edital deverá ser publicado até o dia 22 de dezembro de 2023. As provas estão programadas para acontecer entre fevereiro e março de 2024. Com o contrato já assinado entre o Concurso Nacional Unificado e a Cesgranrio, agora aguardamos ansiosamente a divulgação do edital.

Detalhes Importantes: 180 Cidades Confirmadas para as Provas

Outro ponto confirmado é a lista das 180 cidades onde as provas serão aplicadas. A distribuição abrange diferentes regiões do Brasil, facilitando a participação de candidatos de todo o país.

Vagas nos Holofotes: Órgãos com Oportunidades

Dê uma olhada nas vagas oferecidas por alguns órgãos participantes:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 1.480 vagas (incluindo as vagas transversais) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa): 520 vagas Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas Ministério dos Direitos Humanos: 40 vagas Ministério da Educação: 70 vagas Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas Ministério da Saúde (MS): 220 vagas Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep): 50 vagas

Calendário Importante: Fique Atento!

Além disso, é fundamental estar por dentro do cronograma das próximas atividades:

Até 29/09/2023: Indicação de participação pelos órgãos

22/12/2023: Edital será publicado

Até março de 2024: Realização das provas

Até maio de 2024: Resultado final da etapa única

Até julho de 2024: Possíveis cursos de formação

Até agosto de 2024: Posse dos novos servidores

Agora é aguardar e se preparar para essa incrível oportunidade que se aproxima.

Motivos da realização do concurso unificado

A função de um “Concurso Nacional Unificado” geralmente é centralizar e facilitar o processo de seleção de servidores públicos para diferentes órgãos e ministérios em nível federal. Essa abordagem unificada permite que candidatos concorram a vagas em diversos setores do governo por meio de um único processo seletivo.

As vantagens desse modelo incluem a otimização de recursos, a padronização de critérios de avaliação e a simplificação do processo para os candidatos. Ao centralizar o concurso, o governo pode buscar eficiência administrativa, economia de custos e maior agilidade na contratação de novos servidores.

A realização de um concurso unificado também pode contribuir para uma distribuição mais equitativa de recursos humanos entre os diferentes órgãos, atendendo às necessidades específicas de cada setor.

No entanto, para entender completamente a função específica desse “Concurso Nacional Unificado” mencionado, seria necessário analisar detalhes específicos fornecidos no edital, regulamento ou comunicados oficiais relacionados ao concurso em questão.