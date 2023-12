Concursos 2024: confira os editais previstos para o próximo ano

As vagas dos concursos 2024 previstos são para todos os níveis de escolaridade

Os concursos 2024 são uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida. As chances são para vários níveis de escolaridade.

Portanto, veja a seguir todos os esclarecimentos.

Concursos Públicos de 2024

Quem mais aí já está com a cabeça em 2024? Pode parecer cedo para fazer planos para o próximo ano, mas no mundo dos concursos públicos, quem se antecipa sai na frente!

Oportunidades Confirmadas

Já são várias seleções confirmadas para 2024, e sabemos que ao longo dos próximos meses a quantidade de oportunidades previstas só vai aumentar. Se você deseja mudar de vida ingressando na carreira pública, salve este artigo nos seus favoritos e fique sempre atualizado com as novidades nos concursos espalhados por todo o país.

PLDO 2024

O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2024 foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em abril. Com o início do planejamento orçamentário para o próximo ano, cresce a expectativa pela reposição de pessoal na administração pública e, consequentemente, a realização de novos concursos públicos no âmbito federal.



Você também pode gostar:

Concursos 2024 e chances

Confira a lista a seguir com as seguintes oportunidades:

Concurso SEAS CE – FUNECE: Rumo a 1.080 Vagas

O concurso da Secretaria de Assistência Social do Ceará, organizado pela FUNECE, já tem banca definida. Com cargos para Analista Socioeducativo e Socioeducador, são oferecidas 1.080 vagas. As formações exigidas variam entre nível médio e superior, e o salário ainda será definido.

Concurso Brigada Militar RS

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul está formando comissão para um novo concurso, desta vez para o cargo de Soldado. A exigência é de nível médio, e o último edital ofereceu salário de R$ 4.689,23.

Concurso PCDF – Administrativo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recebeu autorização para um concurso administrativo com 740 vagas. As oportunidades são para os cargos de Analista e Gestor, ambos exigindo nível superior. Os salários variam entre R$ 2.710,93 e R$ 4.114,90.

Concurso PCDF – Cebraspe: Agente de Custódia com 50 Vagas e 100 CR

Outro concurso da PCDF está em destaque, desta vez para o cargo de Agente de Custódia. A banca já está definida (Cebraspe), e são oferecidas 50 vagas imediatas e 100 para cadastro reserva, com salário de R$ 9.394,68.

Concurso PC MA: Expectativas Altas com Salários de até R$ 18.957,64

No Maranhão, o concurso da Polícia Civil (PC MA) foi anunciado, mas detalhes como cargo, formação, número de vagas e salários ainda estão por serem definidos. O último edital ofereceu salários entre R$ 4.550,28 e R$ 18.957,64.

Concurso PC CE

O concurso da Polícia Civil do Ceará (PC CE) está em evidência com a liberação de crédito suplementar. Os cargos, formações, vagas e salários ainda estão em aberto, com projeções salariais entre R$ 5.190,00 e R$ 16.319,60.

Concurso PC SC: Grandes Oportunidades para 2.000 Vagas

Santa Catarina está se preparando para um grande concurso, oferecendo 2.000 vagas para os cargos de Agente e Escrivão na Polícia Civil (PC SC). A formação exigida é superior, e o salário é de R$ 4.581,90.

Concurso PC AC: Comissão Formada para 250 Vagas em Diversos Cargos

A Polícia Civil do Acre (PC AC) está avançando, com comissão formada para os cargos de Agente, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão. Todas as posições exigem nível superior, oferecendo 250 vagas e salário de R$ 5.000,00.

Concurso PC PI: Comissão Formada para Escrivão e Vantagens Salariais

O Piauí também está se movimentando, com a comissão formada para um novo concurso na Polícia Civil (PC PI), especificamente para o cargo de Escrivão. Detalhes sobre vagas e salários estão pendentes, mas o último edital ofereceu salários de R$ 3.194,35, além de vantagens.

Concurso Politec PE: Autorizado com 214 Vagas

Em Pernambuco, a Polícia Científica (Politec PE) teve seu concurso autorizado, oferecendo 214 vagas para diversos cargos de nível superior. Os salários variam entre R$ 3.276,42 e R$ 8.497,62, conforme o último edital.

Oportunidades nos Concursos Públicos em Diversos Estados

O cenário dos concursos públicos está dinâmico, com novas oportunidades sendo delineadas em diferentes estados do Brasil. Vamos percorrer brevemente as informações mais recentes, destacando as possibilidades que podem moldar seu caminho profissional.

Concurso PC ES

No Espírito Santo, o concurso da Polícia Civil (PC ES) está em fase de estudos, preparando-se para oferecer oportunidades para o cargo de Escrivão. A exigência é de nível superior, e o salário proposto é de R$ 5.103,84.

Concurso PC MG

Em Minas Gerais, há previsões para um novo concurso da Polícia Civil (PC MG). A variedade de cargos disponíveis torna a expectativa intrigante para os candidatos de nível superior, com salários estimados entre R$ 4.631,23 e R$ 12.967,43.

Concurso PM TO

No Tocantins, a Polícia Militar (PM TO) está avançando com a formação de comissão para um novo concurso, oferecendo vagas para os cargos de Soldado e Oficial. A variedade de formações, nível médio e superior, abre oportunidades para diversos candidatos. Os salários variam entre R$ 3.330,99 a R$ 4.499,52.

Concurso PM SE

Em Sergipe, a Polícia Militar (PM SE) anunciou a intenção de realizar um novo concurso, mas detalhes como cargos, formação exigida, número de vagas e salários ainda estão por serem definidos. O último edital ofereceu salários entre R$ 3.370,00 a R$ 9.236,39.

Concurso PM SP

Em São Paulo, a Polícia Militar (PM SP) recebeu autorização para um concurso destinado ao cargo de Aluno-Oficial, com exigência de nível médio. São 200 vagas disponíveis, e o salário proposto é de R$ 3.815,03.

Concurso SEJUSP MS

Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP MS) obteve autorização para um concurso que contempla os cargos de Agente e Analista. Com vagas previstas de 228, os salários podem atingir até R$ 6.640.