Concursos 2024: veja os editais previstos para área fiscal

Confira os salários e cargos destes concursos 2024

Se você está se preparando para os concursos 2024, veja a lista que separamos a seguir. Os certames contam com vários cargos e níveis de escolaridade.

Concursos 2024 e vagas

No Concurso Nacional Unificado, o certame AFT destaca-se ao oferecer 900 vagas para a carreira de Auditor-Fiscal do Trabalho.

Em uma reviravolta surpreendente, o Ministro do MTE, Luiz Marinho, sugere a possibilidade de nomeação de até 1.800 aprovados! Marinho compartilha a visão de reconstrução do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), enfatizando a busca por escalabilidade através da adoção de novas tecnologias.

O concurso AFT não apenas oferecerá 900 vagas, mas também promete um salário inicial atrativo de R$ 22.821,71. Importante ressaltar que esse certame estará inserido no bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, acrescentando um elemento estratégico à competição.

Concursos 2024 e Bahia

Marcos Carneiro, presidente do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF Sindical), inicia a jornada solicitando um novo concurso Sefaz BA (Secretaria de Fazenda da Bahia)!



O pedido acontece durante a convocação de 60 Agentes de Tributos Estaduais, evidenciando a urgência de novas contratações. Com cerca de 70% dos Auditores-Fiscais elegíveis para aposentadoria, a expectativa é que o certame ofereça 300 vagas para Auditor Fiscal, incluindo 150 para cadastro reserva. Veja mais sobre concursos 2024

Edital Publicado para 164 Vagas

O edital do concurso Sefaz AC já está disponível, oferecendo 164 vagas para níveis médio e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 20,5 mil! Confira a distribuição das vagas: Auditor da Receita Estadual: 48 vagas; Contador: 9 vagas; Especialista da Fazenda Estadual: 47 vagas; e Técnico da Fazenda Estadual: 60 vagas.

Interessados têm até 10 de janeiro para se inscreverem no site da Cebraspe, com taxas variando entre R$ 90,00 e R$ 247,00, dependendo do cargo. As provas estão programadas para 10 de março. Veja mais sobre os concursos 2024

Sefa PA

A Secretaria de Fazenda do Pará (Sefa PA) já está nos planos para um novo concurso em 2024. Em reunião com o Sindifisco, o secretário René de Oliveira compromete-se a atender às solicitações e encaminhar o pedido para o certame. O último edital, em 2021, ofertou 48 vagas imediatas e 152 para cadastro de reserva, com salários iniciais de R$ 15.076,58.

Sefaz RJ

O tão aguardado concurso Sefaz RJ está a caminho, com indícios de movimentação por parte do órgão. Durante reunião extraordinária em outubro de 2023, os trâmites foram discutidos, e a competência para a organização do certame foi delegada à comissão organizadora. A expectativa é que o edital ofereça 195 vagas, incluindo oportunidades para Analistas de Finanças Públicas e Auditores Fiscais, com destaque para 45 vagas na área de T.I e 30 no Regime de Recuperação Fiscal.

Sefaz MG

O cenário para o concurso Sefaz MG indica a possibilidade de um novo edital em 2024. Em uma reunião realizada no TCE MG em dezembro, a viabilidade do edital foi discutida, reforçando a necessidade de recomposição do quadro de Gestores Fazendários. O evento contou com a presença do presidente do Sinfazfisco-MG, Hugo René, e do Deputado Ulysses Gomes, que debateram sobre a urgência de um novo concurso pela Receita Estadual.

Sefaz CE e mais concursos 2024

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, enviou um projeto de lei sugerindo a criação de cargos de Auditor-Fiscal em várias especialidades para a Secretaria de Fazenda do Ceará (Sefaz CE). Embora o quantitativo de vagas não tenha sido especificado, o documento menciona as seguintes áreas:

Auditor-Fiscal Jurídico

Auditor-Fiscal Contábil Financeiro

Auditor-Fiscal da Tecnologia da Informação

Concursos 2024

O Planejamento Estratégico da Secretaria de Fazenda de Goiás (Sefaz GO) para o período de 2023 a 2025 inclui a possibilidade de um novo concurso público. A ampliação do quadro de servidores é uma resposta proposta para lidar com a insuficiência de pessoal na área fiscal. Detalhes sobre o número de vagas e os cargos disponíveis ainda não foram divulgados.

Sefaz PI e concursos 2024

Durante uma reunião com o Sindicato dos Agentes de Tributos da Fazenda Estadual (SINATFISCO), o secretário estadual da Fazenda, Emílio Júnior, confirmou que o processo para o Concurso Sefaz PI (Secretaria da Fazenda do Piauí) seguirá em frente. Em 2022, um estudo indicou a possibilidade de 170 vagas, distribuídas entre as carreiras de Agente de Tributos da Fazenda Estadual, Analista do Tesouro Estadual e Auditor Fiscal da Fazenda Estadual.

ISS Mossoró (RN)

A comissão responsável pelo concurso ISS Mossoró (Secretaria Municipal de Fazenda de Mossoró) está formada. O certame oferecerá vagas para a carreira de Auditor Fiscal de Tributos Municipais em diversas especialidades, tais como Engenharia, Contábeis, Tecnologia da Informação e Gerais (qualquer área de formação). A remuneração inicial será de R$ 10,7 mil, com carga horária de 40 horas semanais.

ISS Florianópolis

Apesar de alguns atrasos, a abertura do edital do concurso ISS Florianópolis (Secretaria Municipal de Fazenda de Florianópolis) pode estar próxima. A Lei Complementar nº 751/2023 foi sancionada, alterando a carreira e incluindo a formação em Tecnologia da Informação para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais. Agora, o servidor levará 10 anos para atingir o último nível da carreira, facilitando o progresso profissional.