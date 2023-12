Concursos Educação: veja os editais mais aguardados para 2024

Veja a lista dos cargos e salários dos concursos educação

Se você deseja entrar na carreira por meio dos concursos educação, saiba que trouxemos editais previstos para 2024.

Veja a seguir e prepare-se para esta jornada.

Concursos educação

O cenário dos concursos públicos apresenta diversas oportunidades para aqueles que buscam consolidar suas carreiras no serviço público. Dentre as seleções em destaque, destacam-se algumas importantes, proporcionando perspectivas promissoras para os candidatos qualificados. Saiba mais sobre os concursos educação.

Concurso CEFET RJ

No contexto do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET RJ), o concurso para o cargo de Técnico Administrativo em Educação (TAE) está em fase de definições, com a banca já escolhida. O cargo exige formação superior, mas ainda aguarda divulgação do número de vagas e salário, elementos cruciais para quem almeja integrar essa instituição renomada.

Concurso MEC

O Ministério da Educação (MEC) também está com concurso em andamento para TAE, com a banca já definida. São 70 vagas disponíveis para profissionais de formação superior, oferecendo um salário atrativo de R$ 6.255,90. Uma chance imperdível para aqueles que desejam contribuir para a gestão educacional no país.



Concurso UFCSPA e concursos educação

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) está com o concurso para TAE em fase de definição. Com a banca já escolhida, detalhes como formação necessária, número de vagas e salário ainda estão a ser anunciados. Uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira no ambiente acadêmico.

Concurso SEMED Nova Iguaçu

O concurso da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) é promissor, com a Consulplan como banca definida. Oferecendo diversas vagas para cargos variados, o certame abrange oportunidades para candidatos de diferentes formações. Com 2.600 vagas anunciadas, a remuneração e os requisitos específicos serão fundamentais para os interessados.

Concurso UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) está com concurso em andamento, organizado pelo Idecan. Com vagas para Professores e Técnicos Administrativos, as informações sobre formação exigida, quantidade de vagas e salários estão por vir. Uma chance relevante para quem busca contribuir para o desenvolvimento acadêmico.

Destaques em concursos educação

O universo dos concursos públicos revela perspectivas promissoras para profissionais da educação em diferentes estados do Brasil. Vamos explorar algumas dessas oportunidades em andamento.

Concurso SEEC RN

No Rio Grande do Norte, a Secretaria de Educação e Cultura (SEEC) está com uma comissão formada, indicando a proximidade de um concurso para o cargo de Professor. Com 500 vagas previstas e requisito de nível superior, o salário ainda aguarda definição. Uma excelente chance para educadores interessados em contribuir para o sistema educacional potiguar.

Concurso IFRR

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) está com concurso em destaque, com a banca IDECAN já definida. As vagas para diversos cargos contemplam diferentes níveis de formação (médio, técnico e superior), proporcionando uma variedade de oportunidades. Aguardam-se informações detalhadas sobre vagas e salários para orientar os candidatos nessa jornada.

Concurso Seduc AL e concursos educação

A Secretaria de Educação do Estado de Alagoas (Seduc AL) está nos estágios iniciais de estudo para um novo edital. Embora os cargos e a formação necessária ainda não estejam definidos, o último edital indicou um salário de R$ 2.433,95. Uma oportunidade a ser acompanhada de perto por quem busca atuar na educação alagoana.

Concurso SEMED Campo Grande (MS)

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) está com concurso em destaque, com o Instituto Avalia como banca definida. As vagas para Professor, embora não especificadas ainda, apresentam um salário atrativo de R$ 2.546,06, conforme o último edital. Uma excelente chance para educadores interessados na capital sul-mato-grossense. Veja mais sobre os concursos educação.

Concurso Seeduc RJ

No Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação (Seeduc) já definiu a banca, a Ceperj, para o cargo de Professor I. Com 303 vagas disponíveis, a remuneração é de R$ 1.179,35. Uma oportunidade para professores interessados em contribuir para a educação fluminense.