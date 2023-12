Concursos Nordeste: confira as MELHORES oportunidades para 2024

As chances dos concursos Nordeste são para todos os níveis de escolaridade

Se você busca uma chance por meio dos concursos Nordeste, esta é a sua oportunidade. Os editais são aguardados para 2024.

Portanto, veja a lista, escolha o seu e se prepare.

Concursos Nordeste

Concursos em Alagoas

No vasto campo dos concursos em Alagoas, surgem múltiplas oportunidades que demandam dedicação e preparo por parte dos concurseiros.

TRF 5 – Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado

Dentre essas possibilidades, destaca-se o concurso do TRF 5 para Técnico Judiciário na Área Apoio Especializado, cujo edital aguardamos ansiosos. A formação superior é requisito, com salários que variam de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62, e a certeza de um desafio instigante.

DPE AL – Lei Orçamentária do Estado de Alagoas – LDO 2023

No horizonte de previsões para 2023, a DPE AL planeja um concurso ligado à Lei Orçamentária de Alagoas – LDO 2023. Os detalhes, como cargos, formação e salários, permanecem no domínio do indefinido. O objetivo é claramente a reposição do quadro em áreas prioritárias, alinhadas à Administração Pública Estadual.

TRE AL – Participação em Edital Unificado

Já o TRE AL vislumbra sua participação em um edital unificado de abrangência nacional conduzido pelo TSE. A incógnita paira sobre cargos, formações e quantidade de vagas, enquanto os salários oscilam entre R$ 3.163,07 e R$ 5.189,71.

Avaliações de Viabilidade: Procon AL, Emater AL e CGE AL

No terreno das avaliações de viabilidade, Procon AL, Emater AL e CGE AL formam grupos de trabalho. O primeiro, sem definições claras, e os demais com destaque para cerca de 100 vagas na área de assistência técnica agrícola e 40 vagas para Analista de Controle Interno, respectivamente.

Concursos na Bahia

Na efervescente cena dos concursos públicos na Bahia, novas oportunidades despontam, suscitando a expectativa de candidatos que aguardam ansiosamente por chances de ingressar no serviço público.

SEADES BA

O grupo de trabalho formado para o aguardado concurso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES BA) sinaliza um próximo capítulo nesse cenário. O certame, ainda em fase de definições, promete trazer não apenas vagas, mas possibilidades para diversos profissionais. Cargos, requisitos, vagas e salários permanecem como mistérios a serem desvendados, alimentando a expectativa daqueles que anseiam por uma oportunidade. Veja mais sobre os concursos Nordeste.

Prefeitura de Vitória da Conquista

Outro destaque surge com a Prefeitura de Vitória da Conquista, que, após uma década sem concursos efetivos, projeta a realização de um certame até o primeiro trimestre de 2024. Este não é apenas um retorno, mas uma promessa de oportunidades variadas, contemplando diferentes formações e abrindo portas para 182 vagas. Enquanto os cargos se multiplicam, os salários permanecem como uma incógnita, alimentando a curiosidade dos futuros candidatos.

ADAB e concursos Nordeste

Na área agropecuária, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) anuncia um concurso após duas décadas. Com 160 vagas destinadas a cargos como Fiscal e Técnico Estadual Agropecuário, a seleção promete movimentar o cenário profissional na área. Contudo, a definição dos salários, assim como em outros concursos, permanece como um suspense a ser revelado nas etapas subsequentes.

PGE BA: Novos Desafios na Advocacia Pública

Por fim, a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE BA) também entra no radar dos concursos, com a formação de uma comissão que antecipa novidades no âmbito jurídico. Os cargos de analista e assistente abrem as portas para profissionais de níveis médio e superior, mas a quantidade de vagas e os salários iniciais aguardam definições, mantendo a comunidade jurídica em suspense.

Concurso SEAS CE

No cenário dinâmico dos concursos públicos no Ceará, a Secretaria de Educação do Estado (SEAS CE) destaca-se com a recente definição da banca organizadora para seu próximo certame. A Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE) assume esse papel crucial, desenhando o caminho para as expectativas que cercam o processo seletivo.

A amplitude do concurso SEAS CE é evidente ao contemplar a previsão de 1.080 vagas distribuídas entre os cargos de Analista Socioeducativo e Socioeducador. A variedade de oportunidades, estendendo-se de nível médio a superior, reflete a abrangência e complexidade das funções a serem desempenhadas pelos futuros servidores. Contudo, um véu de incerteza paira sobre os salários, elemento que aguça a curiosidade e a ansiedade dos candidatos.

Concurso PGE CE

Em paralelo, surge a oferta de emprego público na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE CE). Anunciado com entusiasmo, o certame visa preencher 40 vagas no cargo de Técnico de Representação Judicial na Procuradoria-Geral. A exigência de nível superior adiciona um nível de complexidade e responsabilidade ao cargo, atraindo profissionais qualificados.

Entretanto, alguns detalhes permanecem no limbo do desconhecido. A definição da banca organizadora, uma peça crucial nesse quebra-cabeça, ainda não foi revelada, adicionando um toque de suspense à preparação dos candidatos. Da mesma forma, os salários, um fator determinante na escolha da carreira pública, aguardam sua definição.

Concurso Procon MA e demais concursos Nordeste

No cenário dinâmico dos concursos públicos no Maranhão, o Procon MA se destaca com a recente definição da banca organizadora para o aguardado certame. A Fundação Carlos Chagas (FCC) assume um papel crucial, delineando as expectativas para o próximo processo seletivo.

Concurso Procon MA

A FCC foi escolhida para conduzir o certame, sinalizando que o edital está no horizonte. A posição de Auxiliar de Serviços – Conciliador, com exigência de formação que varia de fundamental a superior, oferece uma gama diversificada de oportunidades. Contudo, os salários permanecem sob o véu do indefinido, aguçando a curiosidade dos futuros candidatos. São 51 vagas imediatas, além de cadastro de reserva (CR), prometendo abrir portas para profissionais de diferentes níveis educacionais.

Concurso EMAP MA

Outra oportunidade se delineia no horizonte maranhense com o concurso da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP MA). Com a comissão já formada e o Cebraspe definido como banca organizadora, a expectativa para o próximo edital se intensifica.

EMAP MA: Detalhes Pendentes, Expectativas Elevadas

Cargos, formação exigida, salários e quantidade de vagas permanecem como detalhes a serem revelados. No entanto, a certeza de que a EMAP MA buscará profissionais qualificados para compor seu quadro funcional adiciona um elemento de empolgação para aqueles que almejam uma carreira no setor portuário.

Concurso Cagepa

No universo dos concursos públicos na Paraíba, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) surge como um ponto de destaque. Com a comissão já formada, o governador João Azevêdo confirmou a realização do certame, oferecendo aproximadamente 73 vagas para diversas áreas. Veja mais sobre os concursos Nordeste.

A abrangência do concurso reflete-se na diversidade de cargos disponíveis, atendendo a profissionais de diferentes níveis educacionais, desde o médio até o superior. Os salários, que variam de R$ 1.134,02 a R$ 2.975,00, conforme o último edital, prometem atrair candidatos em busca não apenas de estabilidade, mas de remuneração condizente com suas qualificações.

Concurso Prefeitura de Campina Grande PB

Na cidade de Campina Grande, a expectativa para o próximo concurso da prefeitura ganha força com a banca organizadora já definida. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) conduzirá o processo, que deve ter seu edital publicado em abril. Confira mais sobre os concursos Nordeste

A variedade de cargos, que atende a diferentes formações, e a previsão de cerca de 500 vagas, desenham um cenário atrativo para os concurseiros. Os salários, oscilando entre R$ 1.100,00 e R$ 4.053,71, conforme o último edital, reforçam o apelo desse certame, oferecendo remunerações competitivas para os aprovados.

Concurso AL PB

No âmbito legislativo, a Assembleia Legislativa da Paraíba (AL PB) sinaliza a possibilidade de um novo edital. O presidente da AL PB, Adriano Galdino, confirma que estudos estão em andamento para proporcionar novas oportunidades por meio desse certame.

Concurso SMS Recife (PE)

No horizonte dos concursos em Pernambuco, a Secretaria Municipal de Saúde de Recife (SMS Recife) desponta com a banca organizadora já definida, a cargo do IBADE. As perspectivas são animadoras para quem almeja atuar na área da saúde.

O certame abrangerá diversos cargos, incluindo o de Agente Comunitário de Saúde, entre outros. Com exigência de escolaridade que varia de médio a superior, a oferta de 306 vagas promete contemplar profissionais qualificados. A remuneração, que variou de R$ 833,60 a R$ 5.911,99 no último edital, reforça o atrativo desse concurso.

Concurso Secretaria da Mulher do Recife e outros concursos Nordeste

Na esfera da igualdade de gênero, a Secretaria da Mulher do Recife anuncia um concurso após a sanção da lei que cria 81 novos cargos. Com a comissão já formada, o certame marca um passo significativo na promoção dos direitos das mulheres.

Secretaria da Mulher do Recife

O cargo de Analista de Promoção dos Direitos das Mulheres, de nível superior, oferece 81 vagas previstas. Com salários variando entre R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00, o concurso se destaca como uma oportunidade não apenas de carreira, mas de contribuição ativa para a promoção da igualdade de gênero. Saiba mais sobre os concursos Nordeste

Concurso Prefeitura de Olinda (PE)

Na cidade histórica de Olinda, uma nova oportunidade se desenha com o anúncio de um concurso com mais de 300 vagas para diversas secretarias. A comissão já formada indica que o processo está em andamento, restando apenas a definição da banca organizadora.