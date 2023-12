Concursos PM e Bombeiros prorrogam inscrições para mais de 3 MIL vagas

Não perca a sua chance nos concursos PM e Bombeiros

Se você deseja servir e trabalhar na segurança pública, saiba que os concursos PM e Bombeiros prorrogaram as inscrições.

Veja a seguir maiores detalhes.

Prorrogação de Inscrições dos Concursos PM e CBM PE

Recentemente, foram prorrogadas as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (PM e CBM PE), ampliando as oportunidades para aqueles que buscam ingressar nessas instituições.

Vagas e Distribuição: PM PE e CBM PE

A Polícia Militar PE oferece um total de 2.700 vagas imediatas, divididas entre 2.400 para o cargo de Soldado e 300 para Oficial. Paralelamente, o Corpo de Bombeiros PE disponibiliza 660 vagas, sendo 600 destinadas a Soldados e 60 a Oficiais.

Requisitos e Atrativos Salariais

Os requisitos para participação incluem escolaridade nos níveis médio e superior, com idade máxima de 30 anos na data de inscrição no concurso, além da posse da CNH na categoria “B”. Os salários iniciais variam de R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91, proporcionando uma perspectiva atrativa para os candidatos.



Etapas Avaliativas e Cronograma do concursos PM e Bombeiros

O processo seletivo abrangerá até cinco etapas, destacando-se a prova objetiva e discursiva, cuja realização está prevista para janeiro de 2024. Essas etapas serão fundamentais para avaliar as habilidades e conhecimentos dos participantes, sendo um marco significativo no caminho para a conquista das vagas oferecidas.

Oportunidade

Diante desse cenário, os interessados têm a oportunidade de se preparar de maneira estratégica, alinhando seus estudos com as expectativas do concurso. Com a extensão do prazo de inscrições, é possível ajustar as estratégias de preparação e buscar a excelência nos resultados das etapas avaliativas.

Bombeiro PE

No âmbito do aguardado concurso do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBM PE), é fundamental compreender os detalhes relacionados aos cargos oferecidos, o número de vagas disponíveis e as etapas que compõem o processo seletivo.

Cargos e Vagas

Nível Médio: Soldado: Vagas: 600 Salário: R$ 3.419,88

Nível Superior: Oficial: Vagas: 60 Salário: R$ 10.855,91



Etapas e Provas do concursos PM e Bombeiros

O processo seletivo será composto por diversas fases, cada uma desempenhando um papel crítico na avaliação dos candidatos:

1ª Fase: Exame de Habilidades e Conhecimentos, Prova Objetiva e Prova de Redação Caráter eliminatório e classificatório.

2ª Fase: Avaliação Médica

3ª Fase: Exame de Aptidão Física

4ª Fase: Avaliação Psicológica

Prova Objetiva do concursos PM e Bombeiros

As Provas Objetiva e de Redação serão aplicadas em diferentes localidades em Pernambuco, como Recife/Região Metropolitana, Caruaru e Petrolina. Caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município, outras cidades vizinhas podem ser incluídas.

A Prova Objetiva conterá de 60 a 70 questões de múltipla escolha.

O candidato deverá obter no mínimo 30% do total de pontos em cada bloco de questões.

Não é permitido obter pontuação igual a 0 em quaisquer áreas de conhecimento da Prova Objetiva.

A pontuação mínima exigida para aprovação na Prova Objetiva é de 30% do total de pontos.

Prova de Redação: Expressão e Argumentação

A prova de redação, com pontuação entre 30 e 40 pontos, será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em textos fornecidos. Os candidatos deverão adotar a tipologia textual “Dissertação” e apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias pertinentes ao tema proposto.

Requisitos Essenciais para Candidatura

Os candidatos devem atender a requisitos gerais e específicos para participação, incluindo nacionalidade brasileira, quitação de obrigações militares e eleitorais, conduta civil compatível com o cargo, aptidão para a carreira militar, entre outros.

Requisitos Específicos:

Escolaridade mínima de ensino médio completo (Soldado) ou ensino superior em qualquer área de conhecimento (Oficial).

Idade entre 18 e 30 anos na data de inscrição (35 anos para Oficial da Saúde).

Habilitação para condução de veículos na Categoria B.

Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

Ao compreender esses detalhes, os candidatos estarão melhor preparados para enfrentar o desafio do concurso do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, almejando o sucesso em todas as fases do processo seletivo.

Concurso PM PE: Cargos, Vagas e Detalhes das Etapas de Avaliação

No aguardado concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PM PE), é crucial compreender os cargos oferecidos, o número de vagas disponíveis e as intricadas etapas do processo seletivo que os candidatos enfrentarão.

Cargos e Vagas: Oportunidades Distintas

Soldado (Praça): Vagas: 2.400 Salário: R$ 3.419,88

Oficial: Vagas: 300 Salário: R$ 10.855,91



Etapas e Provas

O processo seletivo para o concurso da PM PE compreende até cinco fases, cada uma com sua relevância e desafios específicos:

Prova Objetiva – Eliminatório e Classificatório Prova de Redação – Eliminatório e Classificatório Exames Médicos – Eliminatório Exames de Aptidão Física – Eliminatório Avaliação Psicológica – Classificatório

Prova Objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em 60 questões para Soldados e 70 para Oficiais, cada uma com cinco itens. A distribuição do conteúdo por blocos é detalhada conforme abaixo:

Soldado: Bloco I: Língua Portuguesa: 10 questões História de Pernambuco: 10 questões Bloco II: Raciocínio Lógico: 10 questões Informática: 10 questões Bloco III: Direito Constitucional: 10 questões Direitos Humanos e Legislação Extravagante

Oficial: Bloco I: Língua Portuguesa: 10 questões Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol): 5 questões Raciocínio Lógico: 5 questões Estatística: 5 questões Informática: 5 questões Bloco II: Direito Constitucional: 5 questões Direito Administrativo: 5 questões Direito Penal: 5 questões Direito Processual Penal: 5 questões Bloco III: Direitos e Garantias Fundamentais: 10 questões Direito Penal Militar: 5 questões Direito Processual Penal Militar: 5 questões



Critérios de Aprovação na Prova Objetiva:

Obter no mínimo 30% do total de pontos em cada bloco de questões.

Não obter pontuação igual a 0 em quaisquer áreas de conhecimento da Prova Objetiva.

Alcançar no mínimo 30% do total de pontos da Prova Objetiva.

Prova de Redação

A Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, exigirá que os candidatos elaborem um texto baseado em um ou mais fragmentos de textos. A tipologia textual adotada será a “Dissertação”, com uma extensão mínima de 15 e máxima de 20 linhas.

Exames de Aptidão Física no Concurso PM PE

Os Exames de Aptidão Física representam uma etapa crucial no processo seletivo do concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PM PE), destinada a avaliar a capacidade dos candidatos para suportar as exigências físicas e orgânicas inerentes à prática de atividades físicas e às demandas específicas da função de profissional de segurança pública.

Critérios de Avaliação: Aptidão e Desempenho

Os Exames de Aptidão Física do concurso PM PE incluem testes físicos de realização obrigatória, independentemente do desempenho em cada um deles. Os candidatos serão considerados Aptos ou Inaptos com base nos seguintes critérios:

Índices do TAF para o Sexo Masculino

Flexão de Braços na Barra Fixa:

Salto em Distância:

Natação 50m:

Flexão Abdominal Remador: Mínimo de 40 repetições em 1 minuto

Corrida de 2.400m: Máximo de 11 minutos e 30 segundos



Índices do TAF para o Sexo Feminino

Flexão de Braços na Barra Fixa (Isometria):

Salto em Distância:

Natação 50m: Máximo de 1 minuto e 10 segundos

Flexão Abdominal Remador: Mínimo de 36 repetições em 1 minuto

Corrida de 2.400m: Máximo de 13 minutos e 30 segundos



Dinâmica dos Exames

Os Exames de Aptidão Física serão conduzidos ao longo de dois dias consecutivos, seguindo a sequência delineada a seguir:

No Primeiro Dia:

Flexão de Braços na Barra Fixa Salto em Distância Natação 50m

No Segundo Dia:

Flexão Abdominal Remador Corrida de 2.400 metros

Como se inscrever para o concursos PM e Bombeiros

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto AOCP, até às 12h do dia 18 de dezembro. A taxa de inscrição foi determinada nos valores de R$ 180,00 e R$ 220,00.