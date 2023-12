Concursos Policiais: veja TUDO o que te espera em 2024!

Confira banca, vagas e salários dos concursos policiais

Os concursos policiais estão no ranking dos editais mais esperados pelos concurseiros. Então, se você busca vaga na carreira de segurança pública aqui é seu lugar.

Concurso PCDF

Na capital federal, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na área administrativa foi autorizado. Oferecendo 740 vagas para os cargos de Analista e Gestor, destinados a profissionais de nível superior, o certame promete uma oportunidade significativa para quem busca uma carreira pública. Os salários variam entre R$ 2.710,93 e R$ 4.114,90.

Concurso PCDF – Agente de Custódia

O concurso da PCDF para o cargo de Agente de Custódia está em andamento, com a banca Cebraspe definida. São oferecidas 50 vagas imediatas e 100 para formação de cadastro reserva. Destinado a profissionais de nível superior. O salário atrativo de R$ 9.394,68.

Concurso PC MA

No Maranhão, o concurso da Polícia Civil (PC MA) foi anunciado, aguardando definições quanto ao cargo, formação e número de vagas. O último edital indicou salários entre R$ 4.550,28 e R$ 18.957,64. Confira mais sobre os concursos policiais.



Concurso PC CE e concursos policiais

No Ceará, o concurso da Polícia Civil (PC CE) foi anunciado, com a liberação de crédito suplementar. As definições quanto a cargos, formação e vagas ainda estão pendentes. Os salários oferecidos variam entre R$ 5.190,00 e R$ 16.319,60.

Concursos para Polícia Civil em Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina (PC SC) anuncia um novo concurso, oferecendo oportunidades para os cargos de Agente e Escrivão. Com a exigência de formação superior, o certame contempla um total de 2.000 vagas. Os candidatos que almejam ingressar nessa carreira poderão concorrer a uma remuneração inicial de R$ 4.581,90.

Concursos policiais e Acre

Na esfera do Acre, o concurso da Polícia Civil (PC AC) está em fase avançada, com uma comissão já formada. Este certame apresenta uma variedade de cargos, como Agente, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão, todos exigindo formação de nível superior. A oferta total é de 250 vagas, e os aprovados terão a perspectiva de receber um salário inicial de R$ 5.000,00.

Polícia Civil no Piauí e outros concursos policiais

No Piauí, a Polícia Civil (PC PI) também se prepara para um novo concurso, com a comissão já formada. Dessa vez, a oportunidade é destinada ao cargo de Escrivão, exigindo formação superior. Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido definido, os candidatos interessados deverão receber remuneração inicial de R$ 3.194,35, além de vantagens adicionais.

Concurso PC ES

No estado do Espírito Santo, há indícios de um novo concurso da Polícia Civil (PC ES) em fase de estudos. Desta vez, a oportunidade é para o cargo de Escrivão, requerendo formação de nível superior. Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido determinado, a remuneração inicial prevista é de R$ 5.103,84, o que aumenta a expectativa de candidatos em busca de uma carreira na área.

Concurso PC MG

Minas Gerais autoriza um novo concurso para a Polícia Civil (PC MG), oferecendo vagas para cargos diversificados, como delegado, investigador, perito criminal e médico-legista. Com exigência de formação em nível superior, o certame disponibiliza 255 vagas, proporcionando salários iniciais variados, que vão de R$ 4.631,23 a R$ 12.967,43.

Concurso PM TO

A Polícia Militar do Tocantins (PM TO) está em processo de formação de comissão para um novo concurso. Este certame contempla cargos de Soldado e Oficial, com requisitos de formação em nível médio e superior, respectivamente. Com um total de 650 vagas, os salários oferecidos variam de R$ 3.330,99 a R$ 4.499,52, uma grande oportunidade para os concurseiros.

Concurso PM SP

Em São Paulo, o tão aguardado concurso para Aluno-Oficial encontra-se autorizado, despertando o interesse de candidatos que possuem formação de nível médio. Com a disponibilidade de 200 vagas, esse certame promete ser uma porta de entrada para aqueles que almejam uma trajetória sólida na carreira militar. O salário inicial de R$ 3.815,03 torna a proposta ainda mais atrativa.

Concurso PM ES

No Espírito Santo, a Polícia Militar está em pleno processo de seleção, com a banca examinadora já definida como Idecan. Desta vez, o foco está no cargo de Oficial, destinado a candidatos com formação de nível médio. São oferecidas 40 vagas, e o salário inicial de R$ 8.654,17.