Confira a lista de CONCURSOS TRIBUNAIS previstos para 2024

Veja lista com salários e status dos concursos tribunais

Os concursos tribunais estão na lista dos editais mais aguardados pelos concurseiros. Isso porque, os salários são atrativos, benefícios e possibilidade de crescimento na carreira.

Concursos tribunais

O Concurso do Ministério Público do Estado de Goiás (MP GO) está em andamento, com a banca já definida para selecionar profissionais na área administrativa. Destinado aos candidatos de nível superior, o certame oferece uma oportunidade de ingresso. As vagas e salários ainda estão por serem definidos, mas a certeza é de uma carreira promissora.

Concurso TJ AL

O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ AL) anuncia seu próximo concurso com a comissão já formada. Destinado a profissionais de níveis médio e superior, o certame oferece oportunidades nos cargos de Analista e Técnico Judiciário. As vagas, embora ainda não definidas, prometem contemplar uma diversidade de oportunidades para quem deseja fazer parte do sistema judiciário alagoano.

Salários Competitivos no TJ AL

Com uma faixa salarial que varia de R$ 2.724,70 a R$ 5.449,39, conforme divulgado no último edital, o TJ AL se destaca por oferecer remunerações competitivas para os cargos de Analista e Técnico Judiciário.



Como se preparar para os concursos tribunais?

Em ambas as oportunidades, a preparação estratégica é a chave para o sucesso. Acompanhe atentamente as informações divulgadas pelos órgãos responsáveis, esteja ciente dos requisitos específicos de cada cargo e inicie sua jornada de estudos.

Concurso TJ RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ RS) está com sua comissão formada para um novo concurso. Com oportunidades nos cargos de técnico e analista, destinados a profissionais de níveis médio e superior, respectivamente, o certame promete abrir portas para quem busca uma carreira no Judiciário gaúcho.

Com 40 vagas disponíveis, o salário está aguardando definição.

Concurso TJ MA e concursos tribunais

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ MA) também se prepara para um novo concurso, com a comissão já formada. Os cargos, requisitos de formação e o número de vagas estão aguardando definição. No entanto, a expectativa é de que o certame ofereça oportunidades para diversos cargos, atendendo a profissionais de diferentes formações e níveis de escolaridade.

Concurso MP TO

O Concurso do Ministério Público do Tocantins (MP TO) está em andamento com a banca já definida. O certame oferece oportunidades em diversos cargos, contemplando profissionais de níveis médio e superior. Com 54 vagas disponíveis, o salário pode chegar a R$ 10.056,33.

Concurso PGE CE

O Concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE CE) foi anunciado, abrindo caminho para a ocupação de 40 vagas no cargo de Técnico de Representação Judicial. Destinado a profissionais de nível superior. Os salários estão aguardando definição, mas a expectativa é de remunerações atrativas.

Concurso TSE Unificado

O Concurso TSE Unificado anuncia oportunidades tanto para Analista quanto para Técnico. Destinado a profissionais de nível superior, o certame oferece um total de 520 vagas. Os salários variam de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62.

Concurso TRT CE

O edital está previsto, oferecendo oportunidades nos cargos de técnico e analista. As vagas ainda serão definidas, mas a expectativa é de um certame robusto, contemplando profissionais de níveis superior e médio. Os salários variam entre R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30.

Concurso MPU

O Ministério Público da União (MPU) está em movimento, com uma comissão já formada para um próximo concurso. As oportunidades serão destinadas aos cargos de técnico e analista, atendendo a profissionais de níveis médio e superior. A quantidade de vagas ainda não foi definida, mas o salário, variando de R$ 8.046,86 a R$ 13.202,64, é atrativo para quem busca uma carreira no MPU.

Concurso CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anuncia um novo concurso, com a comissão já formada. Destinado a profissionais de nível superior, o certame oferece 70 vagas nos cargos de técnico e analista judiciário. Os salários são competitivos, atingindo R$ 13.202,64.