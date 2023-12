Confira a previsão do tempo para o Natal e o Ano Novo

As festividades de final de ano estão se aproximando, e com elas vem a dúvida sobre como será o clima durante o período. Se você está planejando uma viagem ou preparando uma celebração ao ar livre, a previsão do tempo é crucial. A Previsão do tempo para o Natal e Ano Novo pode variar dependendo da sua localização, e este artigo vai te ajudar a se preparar para o que está por vir.

Previsão Nacional de Tempo para o Natal e Ano Novo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é a principal fonte de previsões do tempo no Brasil. Eles fornecem informações detalhadas sobre o clima esperado para todas as regiões do país. Segundo o Inmet, as próximas duas semanas, incluindo o Natal e o Ano Novo, deve ter chuvas intensas em várias regiões.

Primeira Semana: 18 a 25 de Dezembro

Região Norte

Espera-se que haja precipitação abundante em diversos estados, como Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, nordeste do Amapá, sul de Roraima e Tocantins. Os volumes previstos são de mais de 50 mm.

Região Nordeste

A previsão indica chuvas em áreas do Maranhão, Piauí e Bahia, superando 50 mm. No início da semana, há possibilidade de chuvas isoladas em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. No entanto, entre os dias 23 e 25 de dezembro, espera-se tempo seco na maior parte da região.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste



Aqui, chuvas intensas são esperadas em quase todas as áreas, com volumes acima de 80 mm. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, as chuvas devem ser menos intensas.

Região Sul

Uma massa de ar quente e úmida vai favorecer instabilidades climáticas, resultando em pancadas de chuva, especialmente no início da semana. Os acumulados podem ultrapassar os 50 mm na porção central da região.

Segunda Semana: 26 de Dezembro a 3 de Janeiro

Região Norte

Acumulados superiores a 60 mm são esperados em estados como Amazonas, Acre, oeste de Roraima, Tocantins, centro-sul do Pará e centro-norte do Amapá. Nas demais áreas, a previsão é de volumes inferiores a 20 mm.

Região Nordeste

Esperam-se chuvas com volumes superiores a 50 mm, e no litoral, não estão descartadas chuvas isoladas com menores acumulados.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste

Pancadas de chuvas localmente fortes são previstas, com volumes superiores a 70 mm.

Região Sul

Acumulados de chuvas superiores a 60 mm são esperados no Paraná e Santa Catarina, com previsão de menores acumulados no Rio Grande do Sul.

Avisos do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite avisos de chuva quando há previsão de acumulados significativos em um período de 24 horas. Os avisos são classificados em quatro níveis:

Atenção: Chuva entre 20 e 35 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Aviso especial: Chuva entre 35 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Alerta vermelho: Chuva entre 60 e 100 mm/h ou até 150 mm/dia, com ventos intensos (100-120 km/h). Alerta laranja: Chuva entre 100 e 200 mm/h ou até 250 mm/dia, com ventos intensos (120-160 km/h).

Cuidados Durante as Chuvas

As chuvas intensas podem causar inundações, deslizamentos de terra e outros transtornos. Portanto, é essencial tomar alguns cuidados. Evite áreas propensas a inundações e deslizamentos, e fique atento a quaisquer avisos de chuva emitidos pelo Inmet.

A previsão do tempo para o Natal e Ano Novo indica chuvas intensas em várias regiões do Brasil. Portanto, é importante se preparar e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e o conforto durante as festividades. Lembre-se, a previsão do tempo pode mudar, então é sempre uma boa ideia continuar checando as atualizações à medida que as datas se aproximam.

Mantenha-se atualizado sobre a previsão do tempo durante o Natal e o Ano Novo para garantir a segurança e o conforto de suas celebrações.