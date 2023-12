Confira a programação completa do Penedo Luz 2023

Uma programação inédita, repleta de atrações incríveis e shows musicais com artistas de nível nacional e da cidade. Tudo isso aberto ao público durante o Penedo Luz, evento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas para famílias penedenses e visitantes que também incrementa a circulação de recursos na economia local.

A abertura do Penedo Luz 2023 acontece na tarde de domingo, 03, com saída do cortejo natalino às 16h30 da Praça Jácome Calheiros, próxima do Colégio Imaculada Conceição.

Artistas circenses e personagens que encantam a criançada vão espalhar alegria durante o percurso, até a orla ribeirinha, onde Papai Noel chega às 18h30, em sua embarcação iluminada, uma das atrações que diferenciam os festejos natalinos promovidos pela Prefeitura de Penedo.

E por falar em exclusividade, haverá um espetáculo inesquecível: O Menino Chamado Penedo une teatro com projeção mapeada, utilizando a fachada do Museu do Paço Imperial para o shows de imagens e interpretação.

A atração inédita em Alagoas será exibida a partir das 19 horas e volta ao Penedo Luz nos próximos dias 09 e 16 de dezembro.

O Penedo Luz 2023 tem ainda a Vila Mágica, um espaço especial instalado na Praça 12 de Abril que vai funcionar durante todos os fins de semana de dezembro (de sexta a domingo) até os festejos de Bom Jesus dos Navegantes, encerrando em 07 de janeiro de 2024.

A Vila Mágica tem parque temático, carrossel e roda gigante, abrindo às 17 horas e funcionando até as 22 horas. Pertinho dela, acontecem os shows musicais na Praça 12 de Abril, programação da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCELJ) que pode ser conferida abaixo do texto.

E que tal passear na Jardineira da Tia Estrela? A diversão no ônibus com estrutura que favorece a visualização dos passageiros levará, de graça, qualquer pessoa para curtir a decoração especial e as belezas da Cidade dos Sobrados.

A inclusão de mais essa novidade do Penedo Luz 2023, com música e contação de histórias natalinas a bordo, estará disponível nos dias 8, 9, 10, 14, 15 e 16 de dezembro, no horário entre 17 e 19 horas, saindo da Praça 12 de Abril.