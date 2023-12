Confira as principais datas deste concurso Ministério Público e inscreva-se!

Concurso Ministério Público anuncia vagas imediatas e formação de cadastro reserva

As vagas do concurso Ministério Público são chances para quem deseja mudar de vida. Vale lembrar que as inscrições vão começar nesta quarta-feira, 13 de dezembro.

Confira.

Cargos e Vagas do concurso Ministério Público

O Ministério Público do Amazonas (MP AM) anunciou a abertura de concurso público, oferecendo 36 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam diferentes especialidades, distribuídas entre níveis médio e superior, com salários iniciais variando de R$ 8.034,35 a R$ 11.569,64, além de benefícios.

Nível Médio:

Agente de Apoio (Especialidade Administrativo): 20 vagas – R$ 8.034,35

Agente de Apoio (Especialidade Técnico em Manutenção e Suporte em Informática): 1 vaga – R$ 8.034,35

Agente de Apoio (Especialidade Programador): 2 vagas – R$ 8.034,35

Agente de Apoio (Especialidade Técnico em Telecomunicação): Cadastro de Reserva – R$ 8.034,35

Nível Superior:

Agente Técnico (Especialidades diversas): Diversas vagas – R$ 11.569,64



Você também pode gostar:

Etapas e Provas do concurso Ministério Público

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 3 de março de 2024, na cidade de Manaus. O turno da manhã será destinado aos cargos de nível médio, enquanto o turno da tarde será para os cargos de nível superior.

Detalhes das Provas

As provas objetivas, com duração de 4 horas, consistirão em 80 questões de múltipla escolha, abordando conhecimentos básicos e específicos conforme a especialidade do cargo. As disciplinas incluem Língua Portuguesa, Redação Oficial, Conhecimentos Jurídicos Institucionais, Ética no Serviço Público, entre outras.

Com oportunidades para diferentes perfis profissionais, o concurso do MP AM apresenta-se como uma chance única para ingressar no serviço público, sendo essencial que os candidatos estejam preparados para enfrentar as exigentes etapas de avaliação. A dedicação aos estudos e a compreensão aprofundada das disciplinas específicas de cada cargo são fundamentais para alcançar o sucesso nessa jornada rumo à carreira pública no Ministério Público do Amazonas.

Remuneração dos aprovados no concurso Ministério Público

Em um marco de conquistas para os servidores do Ministério Público do Amazonas (MP AM), a Lei 4.978, sancionada em outubro de 2019, trouxe significativas alterações nos vencimentos, consolidando o sétimo reajuste consecutivo para o órgão.

Mesmo publicada no último trimestre de 2019, os servidores foram contemplados com os aumentos de forma retroativa, fortalecendo o reconhecimento da importância de seu trabalho.

Configurações Salariais

Com as mudanças promovidas pela legislação, os salários foram reestruturados, proporcionando uma remuneração mais condizente com a relevância e complexidade das funções desempenhadas. Confira as categorias e os intervalos salariais iniciais e finais:

Agente de Serviço (Administrativo Artífice Elétrico e Hidráulico): R$ 3.213,60 – R$ 8.612,28

Agente de Apoio (Administrativo Manutenção e Suporte em informática/ Motorista / Segurança / Programador Taquígrafo / Técnico em Telecomunicação): R$ 6.695,70 – R$ 11.244,28

Administrador: R$ 9.641,95 – R$ 18.570,17

Analista de Banco de Dados a Engenheiro Florestal: R$ 9.641,95 – R$ 18.570,17

Psicólogo: R$ 9.641,95 – R$ 18.570,17

Web Designer a Médico: R$ 9.641,95 – R$ 18.570,17

Jurídico: R$ 13.641,51 – R$ 26.273,19

Reconhecimento e Valorização

A tabela de remuneração reflete não apenas ajustes salariais, mas um reconhecimento da importância estratégica de cada categoria para o pleno funcionamento do Ministério Público. Essa valorização traduz-se não apenas em números, mas no fortalecimento da motivação e dedicação dos profissionais que desempenham funções essenciais para a justiça e o serviço público no Amazonas.

Com os recentes avanços salariais, o Ministério Público do Amazonas reforça seu compromisso em proporcionar condições atrativas aos seus servidores, visando à excelência nas atividades desempenhadas. A constante busca por valorização e reconhecimento se reflete na trajetória de conquistas, consolidando o MP AM como um ambiente propício ao desenvolvimento profissional e à dedicação em prol da sociedade.

Principais datas do concurso Ministério Público

Confira os principais prazos do concurso Ministério Público: