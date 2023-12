Confira concorrência por vaga do concurso Transpetro

Concurso Transpetro já tem mais de 71 mil inscritos

As provas acontecerão dia 10 de dezembro. Vale lembrar que a concorrência do concurso Transpetro já foi liberada. Por isso, não deixe de ver.

Confira todos os detalhes.

Desafio nas Provas do Concurso Transpetro

No próximo domingo, 10, um contingente expressivo de mais de 71 mil candidatos enfrentará as provas do concurso Transpetro. A empresa ajustou o número de inscritos após processar os pagamentos dos boletos de inscrição, confirmando a participação de 35 novos candidatos, totalizando 71.834 inscrições.

Área de Engenharia de Produção Lidera a Procura

A área de Engenharia de Produção, situada no polo do Rio de Janeiro, destaca-se com a maior procura, contabilizando 4.089 concorrentes.

Quadro de Terra do concurso Transpetro

No quadro de Terra, destinado a nível médio, estão em disputa 64 vagas distribuídas em 13 cargos. Manutenção Mecânica, no polo do Rio de Janeiro, lidera com 2.969 candidatos. Em segundo lugar, Manutenção Elétrica, também para o mesmo polo, registra 2.325 inscritos.



Na categoria de nível superior, Engenharia de Produção e Administração, ambas para o polo do Rio de Janeiro, apresentam uma forte concorrência, com 4.089 e 4.049 inscritos, respectivamente.

Quadro de Mar: Disputa por Vagas

O quadro de Mar oferece 53 vagas para oficiais, suboficiais e guarnição. O cargo mais disputado é o de auxiliar de saúde, com 1.041 inscritos, seguido pelo cargo de eletricista, com 676 candidatos.

Os detalhes sobre o número de inscritos, divididos por cargo, polo de trabalho e tipo de vaga para cada um dos três concursos públicos, podem ser consultados no site da Fundação Cesgranrio.

Orientações Importantes para as Provas do Concurso Transpetro

O tão aguardado Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) já está disponível no site da banca, trazendo informações cruciais sobre o local e os horários das provas.

No dia do exame, é imprescindível que os candidatos estejam devidamente preparados, portanto, devem apresentar:

CCI;

Documento de identidade utilizado na inscrição; e

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Os gabaritos, elemento crucial para a verificação do desempenho, serão divulgados no dia 11 de dezembro por meio do portal da banca organizadora.

Formato das Provas e Conteúdos Abordados no concurso Transpetro

As provas do concurso variam de 40 a 70 questões, dependendo do cargo escolhido. Para os candidatos de nível técnico, o edital estipula 60 questões de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Matemática; e

Conhecimentos Específicos.

No segundo edital, destinado aos profissionais Transpetro de nível superior, as provas objetivas consistirão em 70 questões abordando:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa; e

Conhecimentos Específicos.

Já no terceiro edital, voltado para o Quadro de Mar, as provas objetivas e o exame de capacitação física estão organizados da seguinte forma:

Cargos de auxiliar de saúde, cozinheiro, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro: Provas objetivas com 40 questões.

Cargos de condutor bombeador, condutor mecânico e eletricista: Provas objetivas com 50 questões.

Cargos de segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica: Provas objetivas com 70 questões.

Detalhes sobre Vagas e Benefícios

O Concurso Transpetro apresenta atraentes oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, oferecendo 154 vagas imediatas no quadro de Terra e 1.078 no cadastro de reserva, com possibilidade de prorrogação por até um ano. Para o quadro de Mar, são disponibilizadas 53 vagas imediatas e 371 no cadastro de reserva.

Os salários iniciais variam de R$5.563,90 a R$15.410,02, acompanhados de benefícios como auxílio-creche, auxílio-ensino, assistência multidisciplinar de saúde, benefício-farmácia, plano de previdência complementar, programa de assistência para portadores de deficiência e remuneração variável.

Os aprovados passarão por uma semana de ambientação, e algumas funções, como técnico de operação e engenheiros, requerem curso de formação. Saiba mais sobre o concurso Transpetro.

Convocações e Admissões

Segundo Alexandre Almeida, gerente executivo de Recursos Humanos da Transpetro, as convocações para os aprovados devem começar no segundo semestre de 2024, estendendo-se ao longo de 2025. O resultado final está previsto para abril de 2024, com as primeiras admissões programadas para julho do mesmo ano.

Almeida destacou a expectativa de utilizar o cadastro de reserva, demonstrando a flexibilidade da empresa em ajustar sua força de trabalho de acordo com as necessidades em constante mudança. Isso reflete o compromisso da Transpetro em adaptar-se às demandas do cenário corporativo.