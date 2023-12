Confira! Concurso para Técnico-Administrativo vai sair a qualquer momento

Concurso para Técnico-Administrativo já tem banca

Se você busca concurso para técnico-administrativo, chegou a sua vez. O edital vai sair em breve e encontra-se em caráter de iminência, isto é, pode sair a qualquer momento.

Veja todos os esclarecimentos e não perca a sua chance.

Novo concurso para técnico-administrativo

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) sinaliza a realização de um próximo concurso para cargos na área técnico-administrativa. O primeiro passo foi dado em 6 de dezembro com a publicação, no Diário Oficial da União, do nome da banca organizadora: Fapec, por meio de dispensa de licitação.

Vagas e Cargos

Até o momento, a UFMS ainda não determinou a oferta de vagas nem os cargos a serem contemplados. Após a definição da banca, o próximo passo será a assinatura do contrato, prevista para breve. Somente após esse procedimento será possível confirmar a data exata da publicação do edital de abertura de inscrições.

Retrospectiva do concurso para técnico-administrativo

O último concurso da UFMS ocorreu em 2022, oferecendo 84 vagas para cargos técnico-administrativos de níveis médio e superior, com a Fapec também como banca organizadora. Para nível médio, as oportunidades incluíram cargos como Assistente em Administração, Técnico de Tecnologia da Informação e Técnico de Laboratório na área de Biologia. Já para nível superior, Administrador foi o cargo ofertado.



Expectativas para a Prova Objetiva

Na prova objetiva do último concurso, os candidatos enfrentaram 60 questões abrangendo diversas disciplinas. A atenção às áreas específicas indicadas no edital foi crucial para o sucesso dos participantes.

Como será?

À medida que mais informações forem divulgadas, os interessados devem permanecer atentos, preparando-se de forma abrangente e estratégica para o aguardado concurso da UFMS.

Sobre a UFMS

A UFMS conta com diversos campi distribuídos por diferentes cidades do Mato Grosso do Sul, oferecendo uma ampla variedade de cursos de graduação, pós-graduação e extensão. A instituição busca promover o desenvolvimento acadêmico, científico, cultural e social, contribuindo para a formação de profissionais qualificados e cidadãos conscientes.

Compromisso com a Pesquisa

A pesquisa é uma área de destaque na UFMS, com projetos e programas que abrangem diversas disciplinas e campos do conhecimento. A universidade estimula a produção científica e tecnológica, buscando inovações e soluções para desafios locais e globais.

Atuação na Comunidade: A UFMS desempenha um papel relevante na comunidade, promovendo ações de extensão universitária e desenvolvendo projetos que visam impactar positivamente a sociedade. Essas iniciativas incluem atividades culturais, eventos acadêmicos, programas de inclusão social e parcerias com setores públicos e privados.

Concursos e Oportunidades: A realização de concursos públicos é uma prática comum na UFMS para a contratação de servidores técnico-administrativos e docentes. Esses concursos visam fortalecer a estrutura acadêmica e administrativa da instituição, proporcionando oportunidades de emprego e crescimento profissional para os interessados.

Como se preparar?

Preparar-se para o concurso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) requer estratégia e disciplina. Aqui estão algumas dicas simples para otimizar seus estudos:

Compreensão do Edital: Inicie sua preparação lendo atentamente o edital do concurso. Identifique os cargos disponíveis, as disciplinas exigidas e outros requisitos importantes. Essa compreensão será a base para seu plano de estudos.

Organização do Tempo: Elabore um cronograma de estudos realista. Distribua as disciplinas ao longo da semana e reserve tempo para revisões. Estabeleça metas diárias e semanais para manter o foco.

Material de Estudo Adequado: Utilize materiais específicos e atualizados, como livros, videoaulas e conteúdos online. Foque nos temas indicados no edital, priorizando fontes confiáveis.

Resolução de Questões: Pratique com questões de concursos anteriores. Isso ajuda a familiarizar-se com o estilo das perguntas e a aprimorar o raciocínio. Dedique tempo para entender os fundamentos por trás das respostas corretas e incorretas.

Simulados Periódicos: Realize simulados regulares para avaliar seu desempenho e identificar áreas que precisam de mais atenção. Essa prática contribui para o gerenciamento do tempo durante a prova real.

Foco nas Disciplinas Específicas: Dê atenção especial às disciplinas específicas do cargo desejado. Conhecer profundamente os temas relacionados ao cargo pode ser um diferencial na prova.

Cuidados com o Bem-Estar: Mantenha uma rotina saudável. Dormir bem, alimentar-se adequadamente e praticar atividades físicas contribuem para o equilíbrio emocional e a concentração nos estudos.