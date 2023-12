Confira lista com os cargos do concurso da área de saúde com 630 vagas

Concurso da área de saúde é uma excelente oportunidade

Ao todo são 630 vagas para concurso da área de saúde. Esta é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida.

Confira todos os esclarecimentos e se prepare.

Sobre o concurso da área de saúde

O Projeto de Lei (PL) que prevê a criação de 630 novos cargos na área da Saúde em Campinas, SP, foi recentemente sancionado, abrindo caminho para a realização de um concurso público visando o preenchimento dessas vagas.

A sanção do texto, ocorrida na última segunda-feira, 18, e publicada no Diário Oficial, representa um passo significativo para a administração municipal enfrentar a defasagem no quadro de servidores e atender à crescente demanda por serviços públicos na área da Saúde.

Novas Oportunidades do concurso da área de saúde

O PL aprovado na Câmara Municipal, no final de novembro, criou diversos cargos, abrindo oportunidades para profissionais de diferentes áreas. Dentre os cargos criados, destacam-se:

40 cargos de agente de apoio à Saúde

10 cargos de agente de suporte em tecnologias

20 cargos de assistente social

50 cargos de auxiliar em saúde bucal

20 cargos de contador

50 cargos de enfermeiro

25 cargos de fisioterapeuta

20 cargos de fonoaudiólogo

10 cargos de médico veterinário

25 cargos de nutricionista

100 cargos de psicólogo

200 cargos de técnico em enfermagem

40 cargos de técnico em saúde bucal

20 cargos de terapeuta ocupacional



Ampliação do Quadro de Servidores na Saúde

A criação desses novos cargos visa possibilitar a expansão do quadro de servidores na área da Saúde, visando o melhor atendimento à população. Saiba mais sobre o concurso da área de saúde.

Concurso Público

A secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira, enfatizou que todos os cargos criados serão preenchidos por meio de concurso público, garantindo assim o provimento efetivo dessas posições.

Requisitos e Remuneração Atrativa

As carreiras contemplam exigência de nível médio, médio/técnico e superior, com salários que podem alcançar até R$ 7.837,02. Adicionalmente, os servidores contarão com um auxílio alimentação no valor de R$ 1.570. Algumas carreiras ainda oferecem um prêmio de produtividade, variando de acordo com a área de atuação e o local de trabalho.

Campinas SP se prepara para fortalecer sua equipe na área da Saúde, proporcionando novas oportunidades e melhorias no atendimento à comunidade.

Outros cargos

Além da significativa criação de mais de 600 vagas na área da Saúde, um segundo Projeto de Lei (PL) foi aprovado pela Câmara Municipal de Campinas SP, estabelecendo a criação de 100 cargos na área da Educação. Essas oportunidades contemplarão as funções de assistente social educacional e psicólogo educacional.

Embora o PL tenha sido aprovado, é importante ressaltar que o texto ainda aguarda a sanção para sua efetivação. Assim como no caso da Saúde, a decisão final deve ser publicada no Diário Oficial, tornando oficial a criação desses cargos na Educação.

Expectativa para Novos Editais

Com a aprovação do PL, a expectativa é de que a Prefeitura de Campinas SP elabore novos editais para a seleção de profissionais na Educação. Contudo, até o momento, não há uma data prevista para a divulgação desses editais. Os preparativos para o processo seletivo devem ser iniciados, incluindo a formação de uma comissão responsável e a contratação de uma banca organizadora para conduzir o concurso.

A ampliação de cargos na Educação reflete o comprometimento da administração municipal em fortalecer diferentes áreas, proporcionando oportunidades de emprego e contribuindo para o aprimoramento dos serviços educacionais oferecidos à comunidade. Fique atento às próximas informações para estar preparado para essas futuras oportunidades de concursos em Campinas SP.

Como se preparar

Ingressar em concursos públicos demanda uma preparação sólida e estratégica. Aqui estão algumas orientações para se destacar nos processos seletivos em Campinas SP:

Conheça o Edital:

Analise detalhadamente o edital para compreender requisitos, conteúdo programático e informações essenciais.

Cronograma de Estudos:

Estabeleça um plano de estudos realista, considerando sua rotina diária e distribuindo o tempo de forma equilibrada entre as disciplinas.

Material de Estudo:

Utilize materiais atualizados e específicos para o cargo almejado, como livros, videoaulas e recursos de cursos preparatórios.

Resolução de Questões Anteriores:

Pratique resolvendo questões de concursos anteriores para se familiarizar com o formato e aprimorar suas habilidades.

Simulados:

Realize simulados para testar conhecimentos e gerenciar o tempo durante a prova, identificando áreas de aprimoramento.

Ambiente de Estudo Adequado:

Escolha um local tranquilo e bem iluminado para estudar, evitando distrações e mantendo o foco.

Atualização Constante: