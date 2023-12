Confira lista de CONCURSOS ABERTOS com salários de R$ 19 MIL

Os concursos abertos são para vários cargos

Se você busca quais os concursos abertos do momento, chegou no lugar certo. Separamos os principais certames, além disso, aqueles que possuem ótimos salários.

Veja a seguir maiores detalhes.

Neste artigo, apresentamos uma síntese detalhada de alguns dos concursos em andamento, proporcionando uma visão clara para ajudar na sua decisão e preparação para os desafios que se aproximam.

Concurso Guarda de São José (SC)

A Fepese organiza o concurso para Guarda Municipal em São José (SC). Com inscrições até 31/01 e prova marcada para 3/03/2024, são oferecidas 40 vagas imediatas, além de cadastro reserva. A remuneração atrativa de R$ 6.071,25 destaca a relevância dessa oportunidade.

Concurso Guarda de Passos

Sob a coordenação do IBGP, o concurso para Guarda Municipal em Passos aceita inscrições de 10/01 a 08/02/24. A prova está agendada para 10/03/2024, com 50 vagas disponíveis. O salário de R$ 3.073,46, somado aos adicionais, ressalta a importância dessa função para a segurança local.

Concurso PM MG Saúde



A Polícia Militar de Minas Gerais organiza o concurso para Oficial da Saúde. Com inscrições de 10/02 a 10/03/2024 e prova em 14/04/2024, essa oportunidade oferece 60 vagas e um salário inicial de R$ 11.037,14, destacando a relevância da atuação na área da saúde pública.

Concurso Sefaz AC

Sob a responsabilidade do Cebraspe, o concurso da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz AC) tem inscrições de 22/12 a 10/01/24 e prova em 10/03/2024. Com 164 vagas em diversas áreas, os salários variam entre R$ 3.252,15 e R$ 19.952,09, oferecendo uma gama de oportunidades para profissionais qualificados.

Concurso ISS BH (MG)

Organizado pelo Instituto Consulpam, o concurso para Agente Fazendário da Prefeitura de Belo Horizonte (ISS BH) recebe inscrições de 05/02 a 05/03/2024, com prova agendada para 19/05/24. Com 20 vagas imediatas e salário de R$ 7.756,25, essa oportunidade destaca-se pela importância no âmbito municipal.

Concurso Câmara de Campinas

Na cidade de Campinas, São Paulo, a Câmara Municipal promove um concurso por meio da banca Vunesp.

Com inscrições abertas de 11/01 a 15/02, a prova está marcada para 31/03. São 11 vagas imediatas e diversas para formação de cadastro reserva, contemplando cargos variados. Os salários, que variam de R$ 5.487,79 a R$ 9.887,80, prometem atrair profissionais em busca de estabilidade e crescimento na carreira.

Concurso Câmara de BH

Belo Horizonte, Minas Gerais, também figura no cenário de concursos, com destaque para a Câmara Municipal. Organizado pelo Instituto Consulplan, o certame aceita inscrições de 19/02 a 19/03, com a prova prevista para 28/04.

As 91 vagas oferecidas, somadas às oportunidades de cadastro reserva, abrangem uma variedade de cargos. Os salários oscilam entre R$ 4.759,37 e R$ 11.727,44, tornando o concurso atraente para aspirantes a servidores públicos na região.

Concurso Prefeitura de Poços de Caldas (MG)

No Sul de Minas Gerais, a Prefeitura de Poços de Caldas realiza um amplo concurso por meio da banca IMAM. Com inscrições abertas de 19/02 a 20/03/2024 e provas programadas para 20, 21, 27 e/ou 28/04/2024, o certame oferece 509 vagas.

A diversidade de cargos contempla salários variados, oscilando entre R$ 1.400,00 e R$ 15.000,00, proporcionando oportunidades para profissionais de diferentes níveis de qualificação.

Concurso CAPES

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) lança um desafio no âmbito nacional com seu concurso, conduzido pelo Cebraspe.

Com inscrições ocorrendo entre 22/12/23 e 12/01/2024, a prova está marcada para 17/03/2024. São 50 vagas para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, oferecendo um salário de R$ 7.025,48.

Concurso IF Baiano

Na Bahia, o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) anuncia oportunidades através da banca Instituto AOCP. Com inscrições disponíveis de 03/01 a 07/02/2024, as provas estão marcadas para 07/04 (Professor) e 14/04 (TAE).

O certame oferece 96 vagas para cargos de Professor e Técnico Administrativo em Educação (TAE), com salários variando entre R$ 2.120,13 e R$ 4.875,18. A busca por profissionais capacitados para a educação destaca a importância do concurso na promoção do ensino na região.