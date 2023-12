Confira o seu local de prova do concurso TCE BA

Provas do concurso TCE BA acontecerão no próximo domingo

O concurso TCE BA – Tribunal de Contas do Estado da Bahia- anuncia que os locais de prova foram divulgados. Vale lembrar que as avaliações acontecerão no domingo 10 de dezembro.

Veja a seguir maiores detalhes.

Concurso TCE BA

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE BA) promoverá um concurso que demandará dos candidatos habilidades específicas e conhecimentos abrangentes. Composto por duas etapas distintas, o certame visa selecionar profissionais qualificados para ocupar as cobiçadas 20 vagas disponíveis para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo.

Provas

Confira como serão as etapas do concurso TCE BA :

Primeira Etapa: Provas Objetivas

A jornada do candidato se inicia com as Provas Objetivas, abrangendo questões de Conhecimentos Básicos e Específicos. Essa etapa, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerá no turno da tarde, das 13h às 18h.



A Prova Objetiva será composta por 80 questões, divididas entre 25 de Conhecimentos Básicos e 55 de Conhecimentos Específicos. Para avançar no certame, é necessário acertar, no mínimo, 28 questões de Conhecimentos Específicos e, cumulativamente, 40 do total da prova.

Segunda Etapa: Prova Discursiva

Os candidatos aprovados na primeira fase enfrentarão a segunda etapa, marcada pela Prova Discursiva. Composta por duas questões dissertativas de Conhecimentos Específicos, os participantes terão que demonstrar domínio do conteúdo em respostas de até 20 linhas para cada pergunta. Cada questão possui peso de 15 pontos, totalizando 30 pontos nesta fase.

Redação do concurso TCE BA

A avaliação da Prova Discursiva será crucial, pois, para ser considerado aprovado nessa etapa, o candidato deverá alcançar nota igual ou superior a 15 pontos. A habilidade de expressar-se de forma clara e concisa será um diferencial nesse processo seletivo.

Segundo informações da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso TCE BA atraiu a atenção de 3.241 inscritos, evidenciando a concorrência acirrada pelas vagas disponíveis.

Perfil do Auditor Estadual de Controle Externo

O cargo almejado exige formação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação e Informática, Direito, Economia, Engenharia, Arquitetura ou Estatística. Os ganhos iniciais são atrativos, totalizando R$10.325,34, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Prazo de Validade e Perspectivas Futuras

Cabe destacar que o concurso TCE BA terá um prazo de validade de 90 dias, contados a partir da homologação do resultado final. Há a possibilidade de prorrogação por igual período, oferecendo aos candidatos aprovados a expectativa de uma carreira sólida e duradoura no serviço público estadual.

Local de prova

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE BA), acaba de liberar a consulta aos locais de prova. Essa divulgação representa um passo crucial para os candidatos que se preparam para as primeiras etapas da seleção, marcadas para o próximo domingo, dia 10.

Preparativos

Com a proximidade da data das provas, os participantes devem redobrar seus esforços finais na preparação. A consulta aos locais de prova permitirá que os candidatos organizem suas rotas e cheguem aos pontos de aplicação com antecedência, contribuindo para um início tranquilo e concentrado no desafio que se aproxima.

Horários e Orientações Importantes

É fundamental que os candidatos atentem não apenas para o endereço do local de prova, mas também para os horários estabelecidos. As etapas do concurso, como já informado, ocorrerão no turno da tarde, das 13h às 18h. Esse período incluirá as Provas Objetivas, abrangendo Conhecimentos Básicos e Específicos, representando o primeiro passo decisivo para os concorrentes.

Cuidados com a Documentação

Além da identificação oficial com foto, os candidatos devem se lembrar de portar os materiais permitidos para a realização das provas. Canetas de tinta preta, por exemplo, são itens essenciais que não podem ser esquecidos. O cumprimento rigoroso dessas orientações garantirá que todos possam participar da avaliação de maneira justa e equitativa.

Para aqueles que almejam conquistar uma das cobiçadas vagas de Auditor Estadual de Controle Externo, o domingo será o momento de colocar em prática todo o conhecimento e dedicação acumulados durante a preparação. O sucesso no concurso TCE BA começa no planejamento e na organização, desde a escolha do percurso até a revisão final dos conteúdos.

CLIQUE e confira o seu local de prova