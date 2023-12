Confira os cargos e salários ofertados no concurso CNU

Confira os órgãos participantes do concurso CNU

O concurso CNU- Concurso Nacional Unificado- é uma grande chance para vários cargos. Além disso, as vagas são para medio e superior.

Confira os órgãos e mais detalhes.

Concurso CNU e órgãos

Se você está em busca de novas oportunidades no cenário dos concursos públicos, o panorama atual oferece uma variedade de opções para diferentes formações e aspirações profissionais. Vamos explorar algumas dessas oportunidades em destaque:

Quase 7 mil vagas do concurso CNU

Com a banca Cesgranrio já definida, o Concurso Nacional Unificado promete 6.640 vagas em diversos cargos, abrangendo formações nos níveis médio/técnico e superior. Os salários podem chegar a até R$ 22 mil, proporcionando uma gama de possibilidades para os candidatos ambiciosos.

Concurso AGU: 400 Vagas para Diversos Cargos de Nível Superior

A Advocacia-Geral da União (AGU) oferece 400 vagas para cargos diversos de nível superior. Com salário de R$ 6.203,34, representa uma excelente oportunidade para profissionais que buscam contribuir para a defesa dos interesses públicos.



Você também pode gostar:

Concurso Funai: 502 Vagas para Níveis Médio e Superior com Salários Atrativos

A Fundação Nacional do Índio (Funai) anuncia 502 vagas em diversos cargos, contemplando candidatos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 5.975,45 a R$ 7.296,31, oferecendo remunerações competitivas para profissionais engajados.

Concurso INCRA: 742 Vagas para Analistas e Engenheiros com Salários Motivadores

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) disponibiliza 742 vagas para analistas e engenheiros de nível superior. Com salários que podem chegar a R$ 7.296,24, é uma excelente oportunidade para especialistas interessados em contribuir para o desenvolvimento rural.

Concurso MAPA: Diversidade de Cargos com Salários Atrativos

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) oferece 440 vagas para agentes, auditores e técnicos, abrangendo diferentes níveis de formação. Os salários variam entre R$ 7.436,04 e R$ 15.897,33, proporcionando recompensas financeiras atrativas.

Concurso INMET: 80 Vagas para Analistas e Tecnologistas em Nível Superior

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) destaca 80 vagas para analistas e tecnologistas de nível superior. Com salários que chegam a R$ 6.662,48, representa uma oportunidade para profissionais comprometidos com o estudo e previsão meteorológica.

Concurso MGI: 370 Vagas para Níveis Médio e Superior com Salários Competitivos

O Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Modernização do Estado (MGI), apresenta 370 vagas em diversos cargos para candidatos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 5.488,70 a R$ 7.586,88, oferecendo remunerações atrativas.

Concurso EPPGG: 150 Vagas para Especialistas em Políticas Públicas com Salário Expressivo

O Concurso para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) disponibiliza 150 vagas para nível superior, com salários significativos, atingindo R$ 20.924,80. Uma oportunidade para profissionais que desejam atuar na formulação e implementação de políticas públicas. Veja mais sobre o concurso CNU

Concurso ATPS: 500 Vagas para Analistas Técnicos de Políticas Sociais com Salários Crescentes

O Concurso para Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) oferece 500 vagas para nível superior, com salários iniciais de R$ 8.491,36, chegando a R$ 9.181,42 a partir de 01/2024. Uma oportunidade para quem busca contribuir para a promoção de políticas sociais eficientes e impactantes.

Esses concursos representam uma ampla gama de oportunidades para profissionais em diferentes estágios de suas carreiras.

Outros editais do concurso CNU

O cenário dos concursos públicos no Brasil revela uma diversidade de oportunidades para profissionais em busca de carreiras sólidas e desafiadoras. Dentre os certames em destaque, destacam-se diversas vagas na área de tecnologia da informação e regulação, abrangendo uma variedade de cargos e salários atrativos.

O Concurso ATI, que visa preencher o cargo de Analista em Tecnologia da Informação, oferece 300 vagas para profissionais de nível superior, com a remuneração de R$ 5.488,70. Simultaneamente, o Concurso AIE para Analista de Infraestrutura disponibiliza mais 300 vagas, com um salário mais elevado, atingindo R$ 12.982,20.

Para os Tecnologistas, o Concurso MS surge como uma oportunidade, oferecendo 220 vagas com salários que variam de R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88, conforme o último edital. Em um patamar salarial ainda mais robusto, o Concurso AFT, destinado aos Auditores-Fiscais do Trabalho, apresenta 900 vagas com salário de R$ 22.921,71.

Vagas do concurso CNU

Além disso, órgãos reguladores como ANTAQ, ANEEL e ANS oferecem oportunidades específicas. A ANTAQ disponibiliza 30 vagas para Especialistas em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários, com salário de R$ 16.413,35. Já a ANEEL e ANS abrem concursos para Especialistas em Regulação de Serviços Públicos de Energia e Saúde Suplementar, respectivamente, ambos com salários também de R$ 16.413,35.

Na esfera do Ministério da Economia, o Concurso MDIC oferta 110 vagas para cargos como Analista de Comércio Exterior, Economista e Analista Técnico-Administrativo, com salários variando entre R$ 5.488,70 e R$ 20.924,80.

Outras oportunidades incluem o Concurso Previc, com 40 vagas para Analista Administrativo e Especialista em Previdência Complementar, oferecendo salários de R$ 12.953,30 a R$ 14.010,17. Já o Concurso IBGE surge com 895 vagas para cargos como Analista, Tecnologista, Técnico e Pesquisador, com salários de R$ 3.741,82 a R$ 9.373,19.

Dessa forma, o cenário dos concursos públicos se apresenta como um horizonte amplo e promissor para profissionais em busca de desafios e estabilidade. Esteja atento aos requisitos específicos de cada certame e prepare-se para trilhar o caminho do sucesso na carreira pública.