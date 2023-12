Confira os Horários de Funcionamento dos Bancos neste Fim de Ano

O fim do ano está chegando e, com ele, é importante ficar atento aos horários de funcionamento dos bancos. A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) divulgou as informações sobre o expediente bancário durante os próximos dias, garantindo que os clientes estejam cientes dos dias em que as agências estarão abertas e os dias em que permanecerão fechadas.

Último dia útil de 2023

O último dia útil de 2023 para os bancos será em 28 de dezembro, próxima quinta-feira. É importante lembrar que os feriados nacionais não são considerados dias úteis para o funcionamento das instituições financeiras. Portanto, nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo), as agências bancárias não estarão em funcionamento.

Retorno das atividades normais

Após o período de feriados, os bancos retomarão suas atividades normais. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro (terça-feira), as agências estarão abertas para atendimento presencial ao público nas localidades onde não houver feriados municipais.

É importante ressaltar que, nos dias em que as agências estiverem fechadas, os clientes ainda podem realizar diversas transações financeiras por meio dos canais digitais e caixas eletrônicos.

Meios eletrônicos de atendimento bancário

Durante os feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário para realizar transações financeiras. Os clientes podem utilizar o mobile banking, internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para efetuar pagamentos de boletos e contas de consumo.

Os boletos vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. É importante lembrar que os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Portanto, fique tranquilo ao realizar seus pagamentos durante esse período.



Você também pode gostar:

Bolsa de Valores

A Bolsa de Valores também terá alterações em seu funcionamento durante o fim do ano. No dia 29 de dezembro, sexta-feira, não haverá pregão. Sendo assim, o último dia de pregão do ano na B3 será no dia 28 de dezembro, quinta-feira. Já no dia 1º de janeiro, segunda-feira, tanto os bancos quanto a bolsa não funcionarão.

Além disso, é importante destacar outras datas relevantes para os investidores em 2024. O come-cotas de fundos ocorrerá nos dias 31 de maio e 29 de novembro. Nesses dias, haverá a cobrança do Imposto de Renda para os cotistas de fundos, resultando em uma diminuição nas cotas.

Também é importante ficar atento ao pagamento da taxa de custódia do Tesouro Direto, que ocorre em janeiro e julho.

Calendário do Copom e Fomc

O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidirá sobre a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, em diversas datas ao longo de 2024. As reuniões estão programadas para os dias 30 e 31 de janeiro, 19 e 20 de março, 7 e 8 de maio, 18 e 19 de junho, 30 e 31 de julho, 17 e 18 de setembro, 5 e 6 de novembro, e 10 e 11 de dezembro.

Já o Fomc, Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, Banco Central Americano, decidirá sobre a política monetária dos Estados Unidos em 2024. As reuniões estão programadas para os dias 30 e 31 de janeiro, 19 e 20 de março, 30 de abril e 1º de maio, 11 e 12 de junho, 30 e 31 de julho, 17 e 18 de setembro, 6 e 7 de novembro, e 17 e 18 de dezembro.

Ademais, com o fim do ano chegando, é importante estar ciente dos horários de funcionamento dos bancos e das alterações na Bolsa de Valores. Planeje seus pagamentos e investimentos levando em consideração os dias em que as agências estarão fechadas e utilize os meios eletrônicos de atendimento bancário para realizar suas transações durante os feriados.

antenha-se informado sobre as datas importantes para os investidores em 2024, como o come-cotas de fundos e as reuniões do Copom e Fomc.