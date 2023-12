Confira quando vai sair o edital do concurso INMETRO

Concurso INMETRO oferta 100 vagas

O concurso INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) oferta grandes oportunidades e com salários excelentes.

Afinal, quando vai sair o edital? Confira pois o certame já tem data para sair.

Vagas Detalhadas no Concurso INMETRO

O tão aguardado Concurso do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) está ganhando forma, e as oportunidades são mais atrativas do que nunca! Com a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial desta segunda-feira (4), fica confirmada a oferta de 100 vagas, divididas entre dois cargos essenciais:

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade:

Número de Vagas: 40

Descrição: Este cargo é uma oportunidade para quem busca atuar na gestão e execução de atividades relacionadas à metrologia e qualidade. Os selecionados desempenharão funções estratégicas, contribuindo para as atividades essenciais do INMETRO.

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade do concurso INMETRO

Número de Vagas: 60

Descrição: Uma excelente chance para profissionais que desejam se aprofundar na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, especialmente nas áreas de metrologia e qualidade. Os pesquisadores-tecnologistas terão a oportunidade de contribuir para inovações e avanços nessas disciplinas.



Remuneração e Benefícios

Os aprovados do concurso INMETRO receberão remuneração mensal entre R$ 9.674,31 a R$ 10.852,31, além do auxílio alimentação no valor de R$ 658,00. É importante ressaltar que ao longo da carreira, os servidores podem alcançar R$ 17.769,43, na classe A, padrão III.

Quando sai o edital do concurso INMETRO?

A divulgação do edital está prevista até sexta-feira (8), e este é o momento ideal para iniciar uma preparação estratégica. Esteja atento às atualizações e detalhes fornecidos no edital para garantir uma participação bem-sucedida.

Último concurso INMETRO

O último concurso, realizado em 2015, contou com 50 vagas para analistas e pesquisadores em diversas especialidades, demonstrando a importância e a estabilidade desses cargos no INMETRO.

Este é o momento para quem busca uma carreira desafiadora e recompensadora no campo da metrologia e qualidade.

Abaixo estão os detalhes sobre as vagas e especialidades disponíveis:

Pesquisador

Acreditação

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Regulação Técnica e Avaliação da Conformidade

Analista

Administração Geral e Pública

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciências Contábeis

Comunicação/Ouvidora

Controle e Execução Interna

Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação

Psicologia do Trabalho e das Organizações

Os aprovados do concurso INMETRO foram contemplados com remuneração inicial atrativa, e ao longo da carreira, os servidores poderiam alcançar até R$ 17.769,43, considerando a progressão na carreira.

O que faz o INMETRO?

O INMETRO, ou Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, desempenha um papel fundamental no Brasil. Sua missão é garantir que os produtos que compramos e utilizamos atendam a padrões de qualidade e segurança. As responsabilidades do INMETRO abrangem desde certificar padrões de medida no comércio até fiscalizar a conformidade de produtos e serviços.

Ao certificar padrões de medida, o INMETRO assegura transações justas e confiáveis, enquanto a avaliação da conformidade de produtos certifica aqueles que atendem a requisitos técnicos e normativos. A acreditação de laboratórios garante a confiabilidade de resultados em ensaios e calibrações, contribuindo para a qualidade.

Além disso, o INMETRO verifica se produtos atendem a requisitos técnicos e normas, assegurando sua qualidade e segurança. A fiscalização no mercado é uma ferramenta essencial para garantir o cumprimento das normas vigentes, protegendo os consumidores.

A educação e informação são prioridades, com iniciativas para conscientizar sobre a importância da metrologia e qualidade. O investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico fortalece métodos de medição e impulsiona a inovação.

O INMETRO também contribui para o desenvolvimento sustentável, promovendo práticas que reduzem o impacto ambiental. Seu apoio às empresas na busca pela qualidade aumenta a competitividade no mercado.

Dicas de estudo

Preparar-se para o concurso do INMETRO é um desafio, mas com uma abordagem estratégica, você pode otimizar seus estudos. Comece entendendo minuciosamente o edital, identificando as disciplinas-chave, os pesos atribuídos e o formato das provas.

Monte um cronograma de estudos que distribua as disciplinas de maneira equilibrada, dando foco especial às áreas que você considera mais desafiadoras. Utilize materiais atualizados e específicos para o concurso, como livros e videoaulas, priorizando recursos claros e objetivos.

Nas disciplinas específicas do cargo, como metrologia e qualidade, concentre-se em compreender os conceitos essenciais. A prática com questões de concursos anteriores é crucial para se familiarizar com o estilo das perguntas e aprimorar sua agilidade.

Incorpore simulados à sua rotina de estudos para avaliar seu desempenho em condições mais próximas das reais. Faça revisões regulares para consolidar o conhecimento e priorize as áreas que demandam mais atenção.

No caso de cargos que envolvem regulamentações e legislações específicas, mergulhe profundamente nesses documentos durante seus estudos. Participar de grupos de estudo online pode proporcionar uma troca valiosa de experiências e dicas.

Não se esqueça de cuidar da sua saúde física e mental, fazendo pausas adequadas, alimentando-se bem e garantindo boas horas de sono. Fique atento a possíveis atualizações no edital e mantenha-se informado sobre novidades relacionadas ao concurso.