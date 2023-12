Confirmado! NFL Hall-of-Famer se juntará à equipe de Deion Sanders no Colorado em 2024

Fworms NFL ótimo Warren Sapp está pronto para se juntar à comissão técnica do Colorado Buffaloes.

Confirmando a notícia, Deion Sanders, popularmente conhecido como “Coach Prime”, anunciou no Show de Rich Eisen que Sapp seria parte integrante de sua equipe técnica na próxima temporada.

Sapp teve que obter um diploma universitário

A confirmação segue Sapa conquista recente de obter seu diploma universitário, um marco significativo abrindo caminho para sua aventura no coaching. Sanders compartilhou seu entusiasmo durante o Show de Rich Eisenenfatizando o impacto Sapp está pronto para fazer no Búfalos equipe treinadora.

“Vê-lo buscar o diploma, porque eu sei o que ele quer fazer, ele quer ser técnico dessa equipe e quer fazer parte dessa equipe e ele fará parte dessa equipe, ele é inacreditável, “Lixadeiras expresso.

Sanders destacou ainda mais Sapa conexão com os jogadores, afirmando, “As crianças o amam (Sapp). Oh meu Deus, eles o amam. Quando a linha D o vê, eles se iluminam como uma árvore de Natal.”

A influência de Sapp no ​​elenco dos Buffaloes

Enquanto Sapa presença no Búfalos comissão técnica havia sido especulada, o anúncio de quarta-feira marca a confirmação oficial do Treinador Principal.

Lixadeiras contou uma cena após o treino onde Sappapesar de sua ilustre carreira e dos constantes desafios físicos, chamou a atenção de toda a linha defensiva.

“Ele cativou toda a atenção e eles estão atentos a cada palavra. Ele tem muito a oferecer e mal posso esperar para vê-lo diariamente”, disse ele.Lixadeiras compartilhado.

Sappconhecido por sua carreira no Tampa Bay Buccaneers e por uma curta passagem pelos Raiders, deverá contribuir para o Búfalos linha defensiva ao lado do técnico de tackles defensivos Sal Sunseri.

Com vários atacantes defensivos se juntando ao time para a próxima temporada Sapa presença de coaching visa melhorar a Fãs defesa que enfrentou desafios na temporada de 2023.

Sapp e Lixadeirasque anteriormente faziam parte do Rede NFL escalação de cobertura, agora unidos à margem do treinamento.

Lixadeiras prevê um “quarto superior” em Canton, sugerindo a possibilidade de um time dos sonhos de treinador no Hall da Fama.

Com Sapp oficialmente a bordo, as atenções agora se voltam para outro membro do Hall da Fama, Terrell Owenscomo Treinador Principal contempla melhorias adicionais no Búfalos programa.