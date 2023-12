Confronto inesperado em Jersey: Tommy DeVito de Snooki e Giants rouba os holofotes no evento de fãs local

EUn uma reviravolta inesperada nos acontecimentos, Gigantes de Nova York quarterback Tommy De Vito e “Costa de Jersey” estrela Nicole “Snooki” Polizzi se encontraram cruzando no Hobby Hive em Leste de Hanôver na quarta-feira.

A reunião, inicialmente desencadeada por uma disputa sobre o valor da participação na Coniglio’s Old Fashioned Pizzeria no início da semana, se transformou em um momento emocionante quando DeVito fez uma aparição gratuita na loja de colecionáveis ​​local um dia depois.

DeVitoa estrela emergente do Gigantes em seu impressionante primeiro NFL temporada, vem conquistando corações com sua história de azarão. Apesar de uma recente disputa sobre o valor da participação, ele apareceu no Hobby Hive, transformando um potencial pesadelo de relações públicas em uma experiência emocionante para os fãs.

O quarterback passou tempo tirando fotos e dando autógrafos, criando um momento inesquecível para o 300 fãsem sua maioria jovens de 7 a 15 anos, que compareceram ao evento.

DeVito/Snooki, um crossover épico

A dupla posou para fotos no Hobby Hive, com Snooki ficando cerca de duas cabeças mais baixa que DeVito. Snookisempre especialista em mídia social, compartilhou a reunião no Instagram, legendando-a “Uma almôndega honorária.”

A estrela de reality show referida Tommy como uma almôndega, um termo carinhoso anteriormente dado a ela e Deena Cortese por suas “Costa de Jersey” Co-estrela Ronnie Ortiz Magro.

O Instagram post deixou os fãs em frenesi, com muitos expressando seu entusiasmo com o encontro inesperado. “Tommy é uma almôndega!” um afirmou, enquanto outra pessoa foi muito mais precisa ao descrever o momento: “Uau, este é um crossover épico.”

Tommy é o favorito dos fãs

O quarterbackque ganhou o apelido “Tommy Costeletas” devido à sua preferência por costeletas de frango caseiras, tornou-se um favorito dos fãs tanto por seu trabalho em campo desempenho e sua personalidade realista.

Apesar do Gigantes poucas chances de playoff, DeVito o impacto positivo dentro e fora do campo continua a repercutir entre torcedores de diversas esferas da vida.