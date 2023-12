Conheça a moeda antiga que pode valer mais de R$ 8 mil

Você já ouviu falar em moedas raras? Não estamos falando de tesouros escondidos em grandes baús, como aqueles que são comuns em filmes, séries e livros de aventura. Segundo informações de especialistas, qualquer cidadão pode encontrar estes exemplares a qualquer momento no Brasil.

Atualmente, o país conta com dezenas de milhares de moedas raras espalhadas aos quatro cantos. Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 20 centavos do ano de 1944. Trata-se de um exemplar que não conta mais com valor monetário, ou seja, você não vai poder encontrar esta peça em um troco, por exemplo.

De todo modo, é importante lembrar que estamos falando de uma moeda que conta com uma tiragem de mais de 12 milhões de unidades espalhadas. Trata-se, portanto, de um número alto, mesmo para os padrões da época. Isso significa afirmar que encontrar esta peça pode ser uma tarefa menos complexa do que se imagina.

Identificando a moeda

Abaixo, você pode conferir os principais detalhes da moeda de 20 centavos do ano de 1944, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 19mm;

Peso: 4gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Getúlio Vargas * Brasil. Efígie do Presidente Getúlio Vargas, voltado à esquerda. Depois de Brasil, a sigla do gravador Orlando Moutinho Maia (OM);

Desenho do Reverso: Valor de face e a data em cima de uma estrela. Abaixo de centavos, a sigla do gravador Orlando Moutinho Maia (OM).

Veja quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 20 centavos do ano de 1944? A resposta para esta pergunta vai variar de acordo com as características específicas da peça que você encontrou. Também pesa para a definição de valor, o estado de conservação do seu exemplar.



Você também pode gostar:

Abaixo, listamos os valores da moeda de 20 centavos de 1944, considerando que você tenha encontrado a peça em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 20,00 R$ 300,00

Caso você tenha a peça em questão certificada, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 300, mesmo considerando que ela não tenha nenhum erro de cunhagem.

E quando existe um erro?

Como visto, mesmo que a moeda de 20 centavos do ano de 1944 não tenha falhas, ela já poderá ser vendida por um valor interessante. Mas o fato é que se a sua peça contar com algum erro, ela poderá ser vendida por valores muito maiores. Veja abaixo:

Moeda de 20 centavos de 1944 com o reverso horizontal:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 70,00 R$ 18,00 R$ 600,00

Caso você tenha uma peça com reverso horizontal certificada, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1.1 mil.

Moeda de 20 centavos de 1944 sem a sigla de seu gravador no anverso:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 250,00 R$ 800,00 R$ 1,8 mil

Caso você tenha uma peça sem a sigla no anverso certificada, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1,8 mil.

Moeda de 20 centavos de 1944 sem a sigla de seu gravador no anverso, e em condição de reverso horizontal ao mesmo tempo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 4 mil R$ 8,5 mil

Como descobrir quais peças são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.