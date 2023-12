Conheça a moeda antiga que pode valer R$ 1,6 mil mesmo sem erros

Nem todo mundo sabe, mas o Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de moedas raras espalhadas pelo país. Tratam-se de peças valiosas que podem ser encontradas em qualquer lugar e a qualquer momento. E a boa notícia é que você não precisa ser um profissional para encontrar estes exemplares.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 1000 réis do ano de 1911. A peça em questão é muito procurada por colecionadores, sobretudo porque ela faz parte de uma coleção que foi distribuída por um intervalo curto de tempo no Brasil. O exemplar é feito de prata.

Mesmo que esta peça possa ser considerada rara, o fato é que ela conta com algumas variantes, o que pode fazer com que o seu valor seja elevado de alguma forma. Neste artigo, no entanto, vamos focar nos valores que estão sendo oferecidos pela peça em estado normal, ou seja, sem erros de cunhagem.

Antes de mais nada, é importante lembrar que estamos falando de uma moeda que teve uma tiragem que quase 3 milhões de peças. Na linguagem da numismática, trata-se de uma tiragem alta, sobretudo quando se considera a época em que ela foi produzida e distribuída.

1000 réis de 1911

Abaixo, listamos as principais características da moeda de 1000 réis do ano de 1911, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 26mm;

Peso: 10gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher representando a República e data entre estrelas

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO *X GRAMAS*. Valor de face entre vinhetas.

Quanto vale a moeda



Você também pode gostar:

Como dito, nesta artigo vamos revelar quais são os valores da moeda de 1000 réis do ano de 1911 sem defeitos. Assim, o indivíduo precisa considerar apenas o grau de conservação da peça para entender qual é, de fato, o valor a que ele teria direito considerando os catálogos numismáticos mais atualizados.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 90,00 R$ 200,00 R$ 400,00

Caso você encontre esta peça certificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 1,6 mil, também tomando como base as informações dos catálogos numismáticos mais atualizados.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Os réis

Os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.