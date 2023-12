Conheça a moeda antiga que pode valer R$ 3 mil

Nem todo mundo sabe, mas o mercado das moedas raras pode ser muito rentável no final das contas. Algumas peças que podem ser encontradas em vários lugares do Brasil, podem valer muito dinheiro. De todo modo, o colecionador precisa prestar atenção aos detalhes, porque são eles que podem fazer diferença nesta história.

Nesta artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 1000 réis do ano de 1860. Trata-se de uma peça de prata pura, com borda serrilhada. De acordo com colecionadores da área, este é um dos exemplares que costumam ser muito vendidos em leilões ao redor do país.

Uma curiosidade sobre esta peça é que ela foi cunhada ainda no chamado 2º Império, ou seja, quando o Brasil era comandado por Dom Pedro II. A linha foi uma das últimas a serem distribuídas antes da proclamação da República, segundo os principais historiadores.

Do ponto de vista da numismática, interessa saber que a moeda teve uma tiragem de pouco mais de 387 mil exemplares. Estamos falando, portanto, de um número notadamente baixo, que pode indicar que a peça está se tornando rara a cada ano que passa.

As características

Para facilitar no processo de identificação desta moeda antiga, separamos abaixo uma série com as principais características do exemplar de 1000 réis do ano de 1860. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

3º Sistema Monetário 2º Tipo – Coroa;

Plano Monetário: Terceiro Padrão Réis (1853-1867);

Período: Segundo Império – D. Pedro II;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 30mm;

Peso: 12.75gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 916.6;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: PETRUS II D G CONST IMP ET PERP BRAS DEF. Valor de face, no meio de dois ornamentos (acima e abaixo), grinalda de tulipas ao redor;

Desenho do Reverso: IN HPC S VINCES. Escudo das armas do império encimado por Coroa Imperial, ao lado um ramo de tabaco e café, unidos por laço.

Quanto vale a moeda



Agora, vamos indicar quanto vale a moeda de 1000 réis do ano de 1860, segundo as projeções mais recentes realizadas por catálogos numismáticos. É importante notar que os valores abaixo são válidos para as peças normais, ou seja, sem qualquer tipo de erro de cunhagem.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 130,00 R$ 270,00 R$ 550,00

Caso você tenha a moeda de 1000 réis do ano de 1860 certificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 1,5 mil.

Por si só, os valores acima já podem ser considerados positivos. De todo modo, existe uma maneira de ganhar ainda mais dinheiro com este exemplar. Para tanto, basta que a peça tenha o erro conhecido como data emendada. Neste caso, os valores mais atualizados são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 180,00 R$ 550 R$ 960

Caso você tenha a moeda com este erro certificada, ela poderá ser vendida em 2023 por nada menos do que R$ 3 mil.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 1000 réis de 1860 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Os réis

Os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.