Conheça a moeda antiga que vale R$ 200 mesmo sem erros

As moedas produzidas em um país são importantes retratos para entender o contexto histórico da fabricação. Não é diferente no Brasil. Algumas peças produzidas em solo nacional nos ajudam a entender o momento e a situação do país como um todo.

É o caso, por exemplo, da moeda de 10 cruzeiros do ano de 1993. Esta é uma peça que foi fabricada em um momento de muita dificuldade financeira do país, e que representou mais uma tentativa frustrada de retirar o Brasil de um leque de alta inflação.

Curiosidades da moeda

Uma das principais características desta moeda é que ela foi justamente uma das últimas já produzidas da família do cruzeiro. Um ano depois, o Brasil começou a adotar o real, sistema que está valendo até hoje.

Outra característica interessante é que esta é uma peça que faz uma homenagem à fauna do Brasil. Este exemplar especificamente aponta para um desenho do tamanduá, animal muito comum em várias regiões do país.

A moeda de 10 cruzeiros de 1993 contou com uma tiragem de pouco mais de 300 milhões de peças, e não está mais em circulação. Isso quer dizer que ela não pode mais ser encontrada em um troco na feira, mas nada impede que ela seja encontrada em qualquer outro local neste momento.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 10 cruzeiros do ano de 1993, considerando as informações detalhadas disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro Real (1993 – 1994);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 3.59gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Desenho representando um tamanduá;

Desenho do Reverso: Valor de face e data acompanhados do dístico ‘BRASIL’.



Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 10 cruzeiros do ano de 1993? De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, estes são os valores sugeridos para este peça no ano de 2023:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 6,00 R$ 25,00

Caso você tenha a moeda de 10 cruzeiros de 1993 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 200.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

As variantes

Vale frisar ainda que esta moeda conta com alguns variantes, ou seja, erros de fabricação, que podem fazer com que o exemplar seja vendido a valores diferenciados. Veja exemplos: