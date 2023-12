Conheça a moeda comemorativa que pode ser vendida a R$ 1 mil

Ganhar dinheiro com peças antigas pode ser considerado uma tarefa simples, mas o cidadão precisa prestar bem atenção aos detalhes da peça para entender quais delas podem gerar um bom investimento. Nos últimos anos, por exemplo, apenas alguns colecionadores conseguiram perceber a valorização da peça de 100 réis do ano de 1932.

Trata-se de uma moeda antiga, que pode ser considerada comemorativa pelos 400 anos da colonização do Brasil. No mundo da numismática, ela é conhecida como um exemplar vicentino, porque faz referência ao processo de fundação da Vila de São Vicente, que hoje é território do estado de São Paulo.

As características da peça

Abaixo, listamos algumas das principais características da moeda de 100 réis do ano de 1932, de acordo com informações disponíveis no site oficial da Casa da Moeda.

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942);

Período: República – Era Vargas;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 5gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: Vicentina – 4º Centenário da Colonização do Brasil.;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: IV CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO DO BRASIL. Busto frontal do cacique Tibiriçá com cocar de penas, ligeiramente voltado à esquerda. Sigla LC (Leopoldo Alves Campos) sob a data;

Desenho do Reverso: Valor de face, panóplia indígena. Sigla WT (Walter Rodrigues Toledo).

O cacique Tibiriçá

Como visto acima, a moeda de 100 réis do ano de 1932 indica uma homenagem ao cacique Tibiriçá. Ele foi um dos mais importantes líderes indígenas da história do país, e obteve destaque justamente nos eventos relacionados à fundação da Vila de São Vicente.

De acordo com historiadores, o cacique ficou conhecido por se aliar os portugueses e ajudar os colonizadores a se instalarem com mais facilidade naquela região. Entre outros pontos, ele aceitou ser catequizado e a fazer com que vários de seus seguidores se convertessem ao cristianismo também.



Você também pode gostar:

O valor da moeda

Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda vicentina neste ano de 1932? De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, o valor desta peça varia a depender do grau de conservação. De todo modo, todos os patamares são interessantes, mesmo considerando que o exemplar não conte com nenhum tipo de erro de cunhagem.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 25,00 R$ 240,00

Caso você tenha uma moeda de 100 réis do ano de 1932 certifcada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 1000, ainda tomando como base os catálogos numismáticos mais atualizados.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Entendendo as classificações da moeda

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.