Conheça a moeda de 25 centavos que pode valer até R$ 700

Moedas de 25 centavos geralmente são deixadas de lado pela grande maioria dos brasileiros. Apenas uma minoria dos cidadãos consegue entender que ao menos algumas destas peças podem ser consideradas raras. Mesmo exemplares que parecem não valer nada, podem acabar valendo muito dinheiro no final das contas.

É o caso, por exemplo, da moeda de 25 centavos do ano de 2016. Trata-se de uma peça bastante recente, que ainda possui valor monetário, isto é, você pode encontrar este exemplar em um troco em uma feira. Mas apenas em alguns casos muito específicos eles podem ser considerados valiosos.

Uma grande curiosidade sobre esta moeda é que ela pode ser considerada a peça de 25 centavos mais rara em toda a história do Plano Real. Dados oficiais do Banco Central (BC) indicam que apenas cerca de 23 milhões de exemplares foram postos em circulação. Na linguagem da numismática, este é um quantitativo pequeno.

As características da peça

Abaixo, listamos uma lista com as principais características da moeda de 25 centavos do ano de 2016. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 7.55gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892), ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dístico Brasil;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao valor facial; data.

Valor da moeda

Mas afinal de contas quanto vale esta moeda de 25 centavos do ano de 2016? Abaixo, listamos os valores atualizados, tomando como base os catálogos mais recentes de especialistas:



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 20,00 R$ 110,00

Mas caso você tenha uma moeda de 25 centavos de 2016 certificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 700, ainda tomando como base as informações dos catálogos de especialistas na área.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

Variantes da moeda

Mas o fato é que esta peça de 25 centavos do ano de 2016 conta com algumas variantes, ou seja, erros de cunhagem, que fazem com que este exemplar possa ser vendido a valores diferenciados, independente de seu grau de conservação. Veja os valores atualizados em cada um dos casos: