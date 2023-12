Conheça a moeda de 25 centavos que pode valer R$ 2 mil

Nem todo mundo sabia, mas para ganhar dinheiro no mercado de moedas raras não é preciso buscar necessariamente as peças antigas. De acordo com análises de especialistas, existem peças consideradas muito valiosas que ainda estão em circulação neste momento.

É o caso, por exemplo, da moeda de 25 centavos do ano de 1995. Trata-se de uma das primeiras moedas da história do Plano Real. Como dito, ela ainda está em circulação e segue com seu valor monetário, ou seja, é possível encontrar o exemplar em um troco em uma feira, por exemplo.

Uma característica fundamental para entender a história desta moeda é que ela contou com uma tiragem de mais de 240 milhões de peças. Na linguagem da numismática, nós estamos falando de um alto número, o que significa que qualquer pessoa pode encontrar estes exemplares a qualquer momento.

Para além disso, a alta tiragem da moeda também indica que ela contou com muitos erros de fabricação, o que faz com que ao menos algumas de suas peças sejam extremamente raras, e poderão valer muito dinheiro no final das contas. Mas é preciso aprender a identificar o exemplar corretamente.

Identificando a moeda

Para ajudar na tarefa de identificar a moeda de 25 centavos do ano de 1995, separamos abaixo uma série de características deste exemplar. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23,5mm;

Peso: 4.78gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Orla Poligonal de sete lados, contendo Efígie da República, dístico BRASIL e data;

Desenho do Reverso: Orla Poligonal de sete lados contendo valor 25 centavos.

Quanto vale?



Agora, vamos nos basear nos catálogos mais atualizados para identificar os valores que estão sendo cobrados por esta moeda de 25 centavos do ano de 1995. Veja abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 6,00 R$ 18,00 R$ 70,00

Caso você tenha a moeda de 25 centavos do ano de 1995 certificada, saiba que ela pode ser vendida a R$ 450.

Os erros

Como dito anteriormente, esta moeda de 25 centavos do ano de 1995 também pode contar com diversas variantes. São erros que podem fazer com que a peça seja vendida a um valor muito mais alto no final das contas. Veja abaixo alguns exemplos:

Moeda de 25 centavos de 1995 com o reverso invertido:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 70,00 R$ 150,00 R$ 550,00

Caso você tenha a peça com este defeito e ela seja certificada, ela poderá ser vendida a R$ 2,1 mil.

Moeda de 25 centavos de 1995 com o reverso horizontal:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 60,00 R$ 110,00 R$400,00

Moeda de 25 centavos de 1995 com indicada em um núcleo de uma moeda de 50 centavos:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 1 mil R$ 2,1 mil R$ 2,1 mil

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência. Esta é uma boa dica para evitar fraudes.